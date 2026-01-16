Traian Băsescu îl acuză pe Trump că minte și dezvăluie planul președintelui SUA: "Dar ce mă îngrijorează?"
Postat la: 16.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul președinte Traian Băsescu îl face pe Donald Trump mincinos și explică care ar fi adevăratele intenții ale președintelui SUA pe care îl aseamănă cu Vladimir Putin când vine vorba despre dreptul internațional. Băsescu crede că cei doi președinți se aseamănă, doar că unul în acest moment este criminal de război.
„Președintele Trump trebuie să se gândească bine ce fel de lume lasă în urma lui, că-l avem pe dânsul care spune că nu-i pasă de dreptul internațional și-l avem pe Putin, căruia nici lui nu-i pasă de dreptul internațional. Aproape că avem a ne pune întrebarea care-i deosebirea între ei. Sigur, avem marea deosebire că unul e criminal de război. Adică Putin este un criminal. Trump n-a ajuns la această definiție", a declarat Traian Băsescu.
Băsescu a vorbit și despre intențiile lui Trump. Acesta este interesat doar de resursele țărilor pe care le vizează - Venezuela și Groenlanda. Fostul președinte al României recunoaște că un anumit aspect îl îngrijorează. „Dar ce mă îngrijorează? Dincolo de spectacolul din Venezuela, mă îngrijorează faptul că n-am mai auzit de convocarea Consiliului de Securitate de ceva de luni bune, decât când se mai agită câte un șef de stat pe ici pe colo.
Dar n-am văzut o decizie a Consiliului de Securitate vizavi de Groenlanda, vizavi de Venezuela, vizavi de Canada, pentru că domnul președinte Trump a vorbit intens despre Canada, care trebuie anexată. Deci mă îngrijorează toate astea. Ce este clar însă este că nu știu, evident, Trump nu face MAGA. Ce este Make America Great? La dimensiunile astea, America n-a fost niciodată după al Doilea Război Mondial, agresivă, să ocupe teritorii, inclusiv ale aliaților. Cred că suntem într-o zonă în care America trebuie să se gândească foarte bine ce vrea. Mă uitam acum este, au fost reprezentanții, premierul danez și premierul groenlandez în Statele Unite. Rezultatul după discuții a fost: nu s-a schimbat nimic. Vor Groenlanda și declarația lui Trump, care spune: «O vreau fără niciun fel de obligații». Or, aici un lucru este meschin.", a mai spus Băsescu.
Băsescu nu crede niciun moment că acțiunile lui Trump au legătură cu combaterea traficului de droguri, în cazul Venezuelei, sau securitatea SUA, în cazul Groenlandei. „La fel ca și în Venezuela, totul s-a întâmplat datorită rezervelor de țiței pe care le are Venezuela și nicidecum pentru traficul de droguri. Nu Venezuela este cel mai mare furnizor de droguri pe piața Statelor Unite, ci Mexicul, Columbia. Deci Venezuela a fost capturată, pusă sub control american pentru țiței, iar Groenlanda pentru pământurile rare. Povestea cu securitatea Statelor Unite este, să fiu scuzat că spun așa ceva despre un președinte al Statelor Unite, e o minciună", a mai declarat Traian Băsescu.
