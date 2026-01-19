Ministrul Finanțelor anunță calendarul aprobării: "Bugetul pe 2026 în linie dreaptă!"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că, împreună cu partidele din coaliția de guvernare, a fost agreat un calendar „clar și realist" pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026, cu etape bine definite până la votul final în Parlament.

Potrivit ministrului, în următoarele zile vor fi aprobate plafoanele bugetare, urmate de consultări cu toate ministerele, iar la mijlocul lunii februarie proiectul de buget va fi publicat și adoptat în Guvern. În a doua parte a lunii februarie, bugetul va intra în dezbatere și la vot în Parlamentul României.

„Bugetul pe 2026, în linie dreaptă. Am agreat azi, alături de colegii din coaliţia de guvernare, un calendar clar şi realist pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026", a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că toate partidele din coaliție au convenit asupra acestui calendar, ceea ce asigură o înțelegere comună a ritmului și etapelor de aprobare. În paralel, va fi definitivată strategia fiscal-bugetară pentru anul în curs, precum și raportul macroeconomic.

De asemenea, în ședința coaliției a fost discutat pachetul de măsuri pentru administrație, considerat esențial pentru construcția bugetului, precum și continuarea măsurilor de relansare economică. Acestea vor fi reflectate atât în bugetul pe 2026, cât și în pachete distincte de politici publice, construite pe baza propunerilor tuturor partenerilor de guvernare.

Alexandru Nazare a prezentat și situația execuției bugetare pe 2025, la nivelul fiecărui minister, arătând că anul se încheie cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea instituțiilor.

„Închidem anul cu o execuţie în ansamblu, bună - cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. Un buget credibil porneşte de la o analiză riguroasă a execuţiei anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcţionat şi a consolida ceea ce a dat rezultate. Pornind de la această analiză dar şi de la experienţa anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine şi responsabilitate putem proiecta creştere reală şi rezultate concrete, pentru toţi", consideră Nazare.

Potrivit ministrului, prioritatea centrală a acestui an rămâne în continuare relansarea economică - prin absorbţia cât mai bună a fondurilor europene disponibile, completată de programe finanţate din bugetul de stat şi soluţii sustenabile de relansare şi accelerare a investiţiilor.