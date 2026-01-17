Ursula von der Leyen sărbătorește acordul Mercosur cu președintele Braziliei în timp ce în Europa se ridică un mare val de proteste
Postat la: 17.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au sărbătorit vineri, la Rio de Janeiro, acordul comercial UE-Mercosur, salutându-l ca pe un succes pentru multilateralism, în pofida protestelor masive ale fermierilor și a faptului că acordul UE-Mercosur ar putea fi contestat în Parlamentul European.
Ursula von der Leyen se confruntă și cu riscul unei moțiuni de cenzură, tot din cauza acordului UE-Mercosur. Acest acord este "foarte bun, în special pentru lumea democratică şi pentru multilateralism", a declarat reporterilor Luiz Inacio Lula da Silva. "Este puterea parteneriatului şi a deschiderii", a adăugat liderul european, concluzionând că, "astfel, creăm o prosperitate adevărată".
Prin intermediul Mercosur, cele două blocuri transmit "un mesaj foarte puternic într-un moment în care dreptul internaţional este ameninţat, când ţări precum China se angajează în concurenţă neloială în comerţul internaţional şi când ţări precum Statele Unite îşi majorează tarifele", a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, prezent şi el la Rio. În mijlocul tulburărilor geopolitice globale, Lula şi Ursula von der Leyen au lăudat alianţa dintre cele două blocuri dincolo de comerţ.
"Uniunea Europeană şi Mercosur împărtăşesc valori precum respectul pentru democraţie, statul de drept şi drepturile omului", a declarat liderul de stânga brazilian. Preşedinta Comisiei Europene a lăudat conducerea gazdei sale, pe care a descris-o ca fiind bazată pe un angajament faţă de democraţie, o ordine internaţională bazată pe reguli şi respect, în special pentru alte ţări.
Pe o altă temă, cea a "materiilor prime critice", aflată la intersecţia intereselor economice şi a problemelor de suveranitate naţională, von der Leyen a subliniat că Europa şi Brazilia "se îndreaptă spre un acord politic foarte important", ce vizează investiţii comune în "litiu, nichel şi elemente de pământuri rare".
În opinia sa, "acest lucru este esenţial pentru tranziţia noastră digitală şi ecologică, precum şi pentru independenţa noastră strategică într-o lume în care mineralele tind să devină un instrument de coerciţie". La conducerea celei mai mari economii a Americii Latine, o putere agricolă mondială, Lula a jucat un rol crucial în avansarea acordului comercial UE-Mercosur. Cu toate acestea, el nu va participa la ceremonia de semnare a acestuia.
După semnare sa sâmbătă, la Asuncion, acest acord comercial ce creează una din cele mai mari zone de liber schimb din lume va trebui ratificat de către Parlamentul European. Votul ar putea fi strâns, chiar dacă o majoritate pare să fie în favoarea acordului.
Întâlnirea de la Rio şi semnarea acordului sâmbătă au loc într-un moment crucial pentru America de Sud, în care ţările din regiune se confruntă cu noua situaţie creată de capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, în timpul unei operaţiuni militare americane dramatice.
