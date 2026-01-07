Viktor Orbán e revoltat de sprijinul financiar de 800 de miliarde de dolari cerut de Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare"

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat marți că Ucraina ar fi prezentat o nouă estimare financiară în valoare de aproximativ 800 de miliarde de dolari, sumă pe care Kievul o consideră necesară pentru acoperirea nevoilor țării în următorii zece ani. „Ucrainenii au prezentat o nouă factură. De această dată, una în valoare de 800 de miliarde de dolari. Atât ar avea nevoie în următorii 10 ani pentru a-și menține țara în funcțiune. O sumă uriașă. Aproape de patru ori produsul intern brut anual al Ungariei", a scris Orbán.

Liderul de la Budapesta a calificat suma drept „astronomică", subliniind că aceasta ar fi de aproape patru ori mai mare decât produsul intern brut anual al Ungariei. Potrivit premierului ungar, această solicitare ar explica presiunile exercitate la nivelul Uniunii Europene pentru deblocarea activelor rusești înghețate și pentru o restructurare majoră a viitorului buget comunitar. „Acesta este motivul pentru care elita de la Bruxelles a fost atât de disperată să deblocheze activele rusești înghețate în decembrie și de ce dorește o schimbare fundamentală a bugetului UE", a susținut Orbán, adăugând că „piticul ucrainean cerșește mâncare".

Premierul ungar a criticat, totodată, sprijinul financiar acordat Kievului, afirmând că Bruxelles-ul ar fi găsit susținători inclusiv în Ungaria. El a menționat că europarlamentarii partidului de opoziție Tisza ar fi votat în favoarea sprijinului financiar necondiționat pentru Ucraina, gest pe care l-a interpretat drept o concesie politică în schimbul sprijinului european. „Indiferent cât de mult neagă, știm la ce ne putem aștepta din partea lor", a concluzionat Viktor Orbán. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor tot mai intense din Uniunea Europeană privind continuarea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina, pe fondul războiului declanșat de Rusia și al presiunilor asupra bugetelor statelor membre.

Ce spune expertul Petrișor Peiu despre demersul UE

"Poate UE sa susțină (aproape) singură acest sprijin? Până astăzi, din UE au ajuns în Ucraina puțin peste 200 de miliarde de dolari, din care 80 de miliarde direct din bugetul UE și alte 60 de miliarde de dolari sprijin militar. Asta înseamnă că UE, împreună cu statele membre, au dat cam câte 50 de miliarde de dolari pentru fiecare din cei 4 ani de război. Pentru 2026 si 2027, UE va împrumuta Ucrainei 90 de miliarde euro, adică vreo 107 miliarde de dolari.

De unde va lua UE acești bani și cine ii va gestiona?

- o parte, cea mai mare, vor veni din emiterea de obligațiuni;

- o altă parte va veni din creșterea contribuțiilor fiecărui stat membru;

- o parte foarte mica va veni din profiturile anuale ale activelor rusești confiscate.

Bugetul anual al UE este de vreo 200 de miliarde de dolari (cu tot cu cheltuielile de angajament). Pentru a cheltui ce cheltuie astăzi, UE s-a împrumutat și va ajunge în 2027 la o datorie de peste 1050 miliarde de dolari! Cu o dobândă medie cam de 3% pe an la euro! Asta, în același timp în care în UE s-a triplat prețul electricității și gazelor. Pentru perioada 2028-2034, Comisia Europeană vrea un buget de aproape 2000 de miliarde de euro, dublu față de cel din perioada 2021-2027!

Ei bine, cine va cheltui toți acești bani, inclusiv banii acordați Ucrainei ( care nu sunt incluși azi în niciun buget) ? Comisia în frunte cu Ursula von der Leyen! Cu alte cuvinte: orice finanțare pentru Ucraina înseamnă cel puțin suplimentarea bugetelor actuale cu un sfert ( adică 50 de miliarde de doari/an), dacă nu chiar cu o treime ( 80 de miliarde de dolari/ an). Și Ursula von der Leyen, cea care a cumpărat de șase ori mai multe doze de vaccin decât populația UE, va cheltui toți acesti bani! Fără nicio conditionalitate impusa Kievului. Nici pentru respectarea drepturilor minorităților naționale, nici pentru respectarea drepturilor religioase, nici pentru reducerea corupției.", sustine expertul in economie Petrișor Peiu.