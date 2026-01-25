Facturile românilor nu vor crește exponențial odată cu liberalizarea pieței de gaze, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta a declarat că facturile la gaze vor rămâne stabile în 2026, chiar și în cazul unor crize internaționale, estimând creșteri nesemnificative, de 2-5%.

In realitate, insa, expertii spun ca e vorba despre majorari de 10-15% tinand cont de evolutia pietei internationale. Asta inseamna ca metrul cub de gaze, care deja e la un pret mare si artificial umflat, va ajunge de la 3,4 lei cat e acum, pana la la 3,9 sau chiar 4 lei pana la finalul anului. Asta inseamna ca o factura medie de 300-400 mc de gaz pe luna per locuinta incalzita cu gaz va ajunge la 1.500-1.600 de lei in media lunilor de iara, cu varfuri pana la 2.000 de lei pe luna in perioadele foarte reci. Pentru cei racordati la incalzirea centralizata care foloseste gazul in centralele de cartier, facturile vor ajunge sa coste in medie peste 1.000 de lei cu toata subventia locală.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat în ciuda acestor avertismente că autoritățile române au luat toate măsurile necesare pentru a preveni creșteri dramatice ale prețurilor la gaze naturale, chiar și în cazul unor crize internaționale. El a explicat că pregătirile au început încă din septembrie, când au fost analizați toți operatorii din piață, iar strategia include și o planificare alternativă (varianta B) pentru situații neprevăzute, precum atacuri sau conflicte care ar putea afecta aprovizionarea. Problema este că plafonul se ridică de la 1 aprilie practic, cand deja e destul de cald afara, iar impactul pe pretul gazelor va fi resimtit abia din septembrie 2026.

Ivan dă dovadă de incompetență și ticăloșie politică, în același timp, mintind cu nonșalanță: „Am calculat ce putem să facem și deja sunt în piață oferte la același preț ca plafonul sau chiar mai jos. Ne-am pregătit cu suficientă lichiditate de gaze și cu contracte bilaterale pe minim doi ani. Dacă apar probleme internaționale independente de noi, vom elimina treptat această plafonare pe parcursul unui an, astfel încât românul să nu mai simtă creșteri dramatice, cum s-a întâmplat la energie electrică", a afirmat ministrul.

România dispune de cea mai mare rețea de transport de gaze naturale din Europa Centrală și de Est și că au fost stabilite mecanisme legale pentru ca prețurile să rămână stabile până la 31 martie. În cazul unor situații externe, precum atacurile Rusiei sau alte evenimente internaționale, măsurile adoptate vor reduce impactul asupra consumatorilor. Nu s-a zis insa concret ce se va intampla dupa 31 martie 2026.

„Românul nu va mai simți aceeași presiune ca și la energia electrică. Estimez că facturile pentru luna aprilie, care vor veni în mai, vor fi la același nivel sau cu creșteri nesemnificative de 2-5%", a mai precizat ministrul Energiei. E normal, insa ca de la 1 aprilie cresterea sa fie mica pentru ca e cald deja afara, la fel si pretul pe piata internationala nu creste abrupt. Insa din septembrie 2026 preturile o vor lua razna pe fonsul crizelor internationale, apreciaza expertii.