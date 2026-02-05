DNA face percheziții de amploare la Primăria Sectorului 3. Este vizat primarul Robert Negoiță și fratele său, Ionuț Negoiță

Procurorii DNA efectuează percheziții de amploare la Primăria Sectorului 3, vizându-l pe primarul Robert Negoiță, suspectat de mai multe fapte de corupție, inclusiv construirea unui drum din fonduri publice în beneficiul fratelui său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță.

DNA suspectează săvârșirea mai multor fapte de corupție, procurorii deschizând o urmărire penală in rem încă din 2025 pentru un potențial abuz în serviciu. În principal, primarul sectorului 3, Robert Negoiță este bănuit că a construit un drum din bani publici pentru fratele său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și fratele său, dezvoltatorul Ionuț Negoiță, și-au folosit influența pentru a transforma resursele publice în avantaje private. Ancheta arată cum primăria a construit un drum integral pe terenul fratelui, folosind oameni, utilaje și materiale publice, fără aprobarea Consiliului Local și ignorând legislația care interzice finanțarea de investiții pe proprietăți private.

Investiția, realizată în mai puțin de o săptămână, are scopul de a asigura accesul la viitorul complex imobiliar HILS Republica și a fost prezentată public ca o „realizare pentru locuitori", în timp ce beneficiarul real este familia Negoiță. Reporterii au documentat totul cu imagini, acte și declarații, iar primarul a recunoscut nonșalant că a acționat în mod ilegal, tratând respectarea legii ca pe o „variantă ideală", nu ca pe o obligație.

Metoda nu este singulară. În trecut, aceleași resurse ale primăriei au fost folosite pentru alte proiecte ale familiei, iar diverse companii subordonate Consiliului Local au încheiat contracte care au adus bani și terenuri dezvoltatorilor Negoiță.