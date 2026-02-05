Inflația va rămâne extrem de ridicată și în 2026, făcând din România țara cu cea mai mare pierdere de competitivitate a economiei și cu cea mai rapidă degradare a nivelului de trai.

România este oficial într-o perioadă de „stagflație", o combinație mortală între stagnare economică (creșteri de sub 1% ale PIB) și inflație ridicată. 2026 va fi al treilea an cu stagflație, după 2024 (creștere economică de 0,9% și inflația anualizată de peste 5%) și 2025 (creștere economică de 0,8% și inflație anualizată de 8,6%)!

Toate statele care au experimentat stagflație pe termen de câțiva ani au cunoscut o decădere dramatică, întinsă pe perioade și de 10-20 de ani. Asta ne așteaptă și pe noi dacă nu întoarcem decisiv politica criminală a actualei coaliții de guvernare.

De ce spun că inflația de la noi va fi uriașă (față de celelalte state europene) și în 2026? Răspunsul este extrem de simplu: pentru că inflația industrială (la poarta fabricii) rămâne incredibil de mare și aceasta va genera scumpiri tot anul 2026. Dacă produsele vor fi mai scumpe „la poarta fabricii", ele vor fi mai scumpe și la raft. De obicei, inflația industrială de azi se vede la raft pe un termen de 3-6 luni.

6,6% este inflația anualizată a prețurilor produselor industriale din România, în vreme ce media europeană a fost de -2% (da! prețurile în Europa scad , nu cresc, pe fondul stagnării economice). Numai bulgarii stau mai rău ca noi, cu o inflația industrială de 9,85! dar măcar ei au scuza trecerii la euro, o decizie care le va ucide total nivelul de trai.

Mai trebuie spus că motorul creșterii prețurilor industriale este creșterea fără măsură a creșterii prețurilor la energie termică , gaze și energie electrică (11% în decembrie 2025). Și prețurile la energie vor tot crește, dintr-un motiv cât se poate de ușor de înțeles: noi nu producem suficientă energie pentru a acoperi vârfurile de consum, motiv pentru care (cu o iarnă rece) am importat energie la prețuri colosale.

Între timp guvernul Bolojan toarce liniștit la gura sobei, deși nu a reușit nici să termine centrala electrică de la Iernut, nici măcar să înceapă centralele electrice de la Ișalnița și Turceni. Dar va închide total centralele pe cărbune pe 31 august 2026.

Petrisor Peiu