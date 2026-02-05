2026 va fi al treilea an cu stagflație
Postat la: 05.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Inflația va rămâne extrem de ridicată și în 2026, făcând din România țara cu cea mai mare pierdere de competitivitate a economiei și cu cea mai rapidă degradare a nivelului de trai.
România este oficial într-o perioadă de „stagflație", o combinație mortală între stagnare economică (creșteri de sub 1% ale PIB) și inflație ridicată. 2026 va fi al treilea an cu stagflație, după 2024 (creștere economică de 0,9% și inflația anualizată de peste 5%) și 2025 (creștere economică de 0,8% și inflație anualizată de 8,6%)!
Toate statele care au experimentat stagflație pe termen de câțiva ani au cunoscut o decădere dramatică, întinsă pe perioade și de 10-20 de ani. Asta ne așteaptă și pe noi dacă nu întoarcem decisiv politica criminală a actualei coaliții de guvernare.
De ce spun că inflația de la noi va fi uriașă (față de celelalte state europene) și în 2026? Răspunsul este extrem de simplu: pentru că inflația industrială (la poarta fabricii) rămâne incredibil de mare și aceasta va genera scumpiri tot anul 2026. Dacă produsele vor fi mai scumpe „la poarta fabricii", ele vor fi mai scumpe și la raft. De obicei, inflația industrială de azi se vede la raft pe un termen de 3-6 luni.
6,6% este inflația anualizată a prețurilor produselor industriale din România, în vreme ce media europeană a fost de -2% (da! prețurile în Europa scad , nu cresc, pe fondul stagnării economice). Numai bulgarii stau mai rău ca noi, cu o inflația industrială de 9,85! dar măcar ei au scuza trecerii la euro, o decizie care le va ucide total nivelul de trai.
Mai trebuie spus că motorul creșterii prețurilor industriale este creșterea fără măsură a creșterii prețurilor la energie termică , gaze și energie electrică (11% în decembrie 2025). Și prețurile la energie vor tot crește, dintr-un motiv cât se poate de ușor de înțeles: noi nu producem suficientă energie pentru a acoperi vârfurile de consum, motiv pentru care (cu o iarnă rece) am importat energie la prețuri colosale.
Între timp guvernul Bolojan toarce liniștit la gura sobei, deși nu a reușit nici să termine centrala electrică de la Iernut, nici măcar să înceapă centralele electrice de la Ișalnița și Turceni. Dar va închide total centralele pe cărbune pe 31 august 2026.
Petrisor Peiu
-
Congresul SUA a preluat balonul de la vârful de atac George Simion
Cata vreme nu a facut obiectul unei dezbateri oficiale, cel puțin la nivelul unei comisii parlamentare, procesul anulari ...
-
Bătălia pentru Controlul Absolut
Rețelele sociale au devenit un adevarat coșmar pentru elitele globaliste și slugile lor din mass-media mainstream. De ca ...
-
Cine a creat Iadul din Ucraina?! Șeful Biroului Prezidențial al lui Zelensky folosea vrăjitori pentru magie neagră
M-am documentat, inca dinainte de a incepe razboiul ucrainean, despre fel de fel de acțiuni ciudate care se petreceau in ...
-
Și totuși, ce face președintele când merge la servici?
Nicușor Dan și-a delegat snaga reprezentarii externe catre MAE. Oana Țoiu este holograma președintelui, buzduganul arunc ...
-
Doar că „La început a fost Cuvântul"...
La Davos 2026, Yuval Noah Harari a vorbit din nou despre viitor cu acea liniște impecabila a omului care știe totul desp ...
-
Ticăloșia cu primăriile
Proiectul de lege de "imbunatațire" a capacitații financiare a primariilor, pe care guvernul Bolojan vrea sa iși "asume ...
-
Tensiunile trans-atlantice amenință structurile de securitate ale lumii
În urma cu foarte puțin timp, daca ai fin evocat posibilitatea ca tensiunile din spațiul trans-atlantic vor putea ...
-
Reîntemeierea lumii prin tehnologie
Din perspectiva științei, ChatGPT este deja depașit. Și nu doar ChatGPT, ci toate aplicațiile de tip Large Language Mode ...
-
Guvernarea de la București e unică în istoria Europei prin incompetența ei
În ultima suta de ani, in Europa nu a mai existat niciodata și nicaieri o administrație atat de incompetenta precu ...
-
Cum a fost numită și renumită Laur(eat)a Kovesi procuror general
Dupa ultima diversiune a organizației sorosisto- bolșevice Recorder, și-a scos capșorul și gurița la vedere și auz și La ...
-
Contextul este cel mai important!
Cand privesti lucrurile separat, poti scapa din vedere esentialul... Cazul avocatei din PNL care primea mita si se lauda ...
-
Ordinea lumii de acum
Care este sensul istoriei care se face astazi? Care sunt forțele care duc spre viitor? Ce este de așteptat? Ce vine de f ...
-
Dovada totală a incompetentei lui Bolojan
Știrea ultimelor zile vine de pe aeroportul Otopeni, unde traficul cargo a inceput sa scada dramatic. Dupa ce, de la 1 i ...
-
Roiurile AI
Ați observat și dumneavoastra explozia pe Facebook, de noi grupuri și conturi care spun povești coerente, care ne invața ...
-
Hai să ne lămurim puțin, că aici e o schizofrenie legislativă și morală!
Daca vii cu 60.000 de euro numerar, bani frumoși, fizici, palpabili, ca ii aduci intr-un sac, intr-o sacoșa, intr-o pung ...
-
Ia-uite, domnule, că se poate!
Astazi, copilul criminal de 13 ani, care a ucis un alt copil, de 15 ani, a fost luat din familie și pus in custodia stat ...
-
Revolta populară nu poate fi ocolită: situația arată grav!
Toate datele arata ca ne apropiem de o forma de revolta populara. Suntem in ea. Revolta deja exista in sanul populației. ...
-
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină
De un timp, dupa-amiaza mea incepe ca o capitulare minora. Renunț la serialul meu preferat, la calmul aproape monahal al ...
-
Despre filme cu proști... Și despre proștii din filme...
Da' proști rau, nene, nu așa, de fațada. Congressmen - ul american Jim Jordan, șeful comisiei juridice din Camera Reprez ...
-
Europa cu două viteze a devenit realitate
Din pacate presa noastra a aflat prea tarziu ceea ce se vehicula in subteranele cancelariilor europene: Europa cu doua v ...
-
CIA CONDUCE ROMÂNIA!
În urma alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie 2024, candidatul "suveranist" Donald Trump a devenit președinte a ...
-
Costul de a nu conta
Secretarul general al NATO Mark Rutte a subliniat luni, la Bruxelles, in Parlamentul European, unde a venit sa raspunda ...
-
Coborârea vârstei pentru răspundere penală poate da undă verde pedofililor
Am asteptat cuminte sa isi expuna opiniile toti specialistii, mega expertii, para cunoscatorii, ultra priceputii in drep ...
-
Se apropie războiul cu Iranul
Grupul de atac al portavionului Abraham Lincoln a ajuns in zona de operațiuni a Comandamentului Central al SUA, a declar ...
-
Studiu de caz în 6 puncte despre eșecul Salesforce de a înlocui resursa umană cu Inteligența Artificială
Septembrie 2025: Salesforce a redus 4.000 de posturi in departamentul de asistența clienți, a declarat CEO-ul Marc Benio ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (IV)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Liber la Taiwan!
Noua strategie de aparare a SUA nu menționeaza Taiwanul, descrie importanța Europei ca fiind in scadere și considera Rus ...
-
Text doar pentru cei interesați!
În afara de discursul Președintelui Donald J. Trump, pe mine personal nu m-a interesat decat ce a avut de spus ide ...
-
Davos 2026 și sfârșitul unei ordini comode
S-a incheiat Davos 2026. Nu a fost un forum economic obișnuit, ci un moment de recalibrare geopolitica, in care s-au con ...
-
15 declarații adunate de la Davos: Premierul Belgiei e genial, iar aia cu analiza SWOT e de pus în ramă. +1 pentru Musk
În loc de introducere: „Davos este adunarea celor care au creat problemele, le-au negat, i-au atacat pe cei ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu