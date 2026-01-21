Lavinia Șandru (PUSL): „România a sprijinit Ucraina, dar cine a sprijinit românii din Ucraina?"

Purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist Social Liberal, Lavinia Șandru, critică ferm excluderea României din lista statelor pentru care Ucraina permite încheierea de acorduri privind dubla cetățenie și cere autorităților române să răspundă public ce au făcut concret pentru apărarea comunității românești din țara vecină.

PUSL atrage atenția că această situație afectează direct românii din Ucraina și scoate la iveală o problemă serioasă de reacție și eficiență din partea instituțiilor statului român. „România a fost printre cele mai solidare state cu Ucraina. Am oferit sprijin umanitar, logistic, diplomatic și politic. În acest context, este legitim să întrebăm: ce a făcut statul român pentru propriii săi oameni din Ucraina? Românii de acolo nu au nevoie de vorbe, ci de protecție reală", a declarat Lavinia Șandru.

PUSL solicită Administrației Prezidențiale, Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe să prezinte transparent demersurile întreprinse până acum și măsurile concrete pe care le vor lua pentru a corecta această situație. Formațiunea subliniază că respectarea drepturilor minorităților naționale este un criteriu fundamental pentru parcursul european al Ucrainei și că România trebuie să își asume un rol ferm și activ în apărarea comunităților românești din afara granițelor. Mesajul PUSL este clar: românii din Ucraina trebuie să fie o prioritate, nu o temă ignorată.