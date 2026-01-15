Răspunsul lui Nicușor Dan după declarațiile despre unire date de Maia Sandu. Care este calea de a fi împreună
Postat la: 15.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele Nicușor Dan subliniază că Republica Moldova rămâne o prioritate a politicii externe a României și reafirmă angajamentul pentru integrarea europeană a statului vecin, dezvoltarea diplomației economice și susținerea stabilității globale, inclusiv în Orientul Mijlociu și Balcanii de Vest.
"Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce. Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește şi se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană", a arătat preşedintele.
Nicuşor Dan a mai subliniat că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă una din căile de a fi împreună. "Cum ştim din propria experienţă, aderarea la Uniune este şi un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare şi de contracarare a ingerinţelor externe, la care statul vecin a fost supus în mod constant după declararea independenţei", a menţionat şeful statului.
Preşedintele a mai afirmat că strategică pentru noi rămâne aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, OCDE. "Au fost deja parcurși pași decisivi, iar efortul interinstituțional pentru finalizarea procesului de aderare în 2026 va fi menţinut. Această aderare reprezintă un obiectiv naţional sprijinit consensual de putere şi de opoziţie.
Alături de procesul de echilibrare bugetară, calitatea de membru OCDE va reprezenta, la sfârşitul anului 2026 sau la mijlocul anului 2026, un instrument adiţional de promovare a economiei româneşti, o economie puternică, stabilă şi care oferă credibilitate investitorilor şi creditorilor externi. Acesta va fi contextul în care România îşi propune să adopte o abordare mai activă a diplomaţiei economice. Vom continua să consolidăm atât relaţiile cu partenerii strategici ai României, cât şi cele cu cei ai Uniunii Europene la nivel global", a precizat preşedintele.
Şeful statului a mai spus că, din această perspectivă, "salută rezultatele pozitive ale negocierilor privind extinderea comerţului liber între Uniunea Europeană şi mai mulţi parteneri globali - Mercosur, Mexic, India, Indonezia". "România îşi propune să folosească din plin toate aceste noi oportunităţi pentru a strânge relaţiile cu partenerii noştri în beneficiul cetăţenilor săi", a adăugat preşedintele.
Şeful statului a declarat că "România va continua să joace un rol activ în susţinerea stabilităţii la nivel global". "În Orientul Mijlociu vom încuraja soluţiile diplomatice bazate pe dreptul internaţional. Salut eforturile Statelor Unite, ale Egiptului, ale Qatarului şi ale Turciei, care au condus la acordul privind încetarea focului în Gaza şi la eliberarea ostaticilor", a spus el.
Preşedintele a anunţat că "România îşi va menţine implicarea umanitară în Gaza, inclusiv prin asistenţă medicală destinată copiilor". "Vom sprijini în continuare statele din Balcanii de Vest. Integrarea lor europeană poate asigura securitatea şi prosperitatea acestei zone din inima continentului nostru. Nu în ultimul rând, România va continua să îşi dezvolte relaţiile cu statele din Caucaz, prin parteneriate reciproc avantajoase, înţelese ca instrumente de stabilizare şi dezvoltare a regiunii", a mai spus el.
"Poate că doar acest fapt, conştientizarea impredictibilităţii, reprezintă singurul aspect incontestabil în această perioadă de reaşezări globale, de schimbări de paradigmă şi de calcule complexe de politică externă. De aceea, România va căuta să participe activ la regândirea şi eficientizarea sistemului multilateral. Vom fi un partener de încredere care susţine şi promovează valorile democratice şi dreptul internaţional. Mă gândesc în special la Organizaţia Naţiunilor Unite, care în acest an îşi va alege un nou secretar general şi care va trebui să se adapteze acestor noi circumstanţe globale. Am în minte şi apartenenţa noastră la francofonie, în cadrul căreia România doreşte să-şi asume responsabilităţi mai mari", a precizat preşedintele Nicuşor Dan.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Lista miniștrilor care își ascund CV-ul. Situația e și mai gravă în Parlament: 100 de aleși nu și l-au publicat
CV-urile a circa 100 de parlamentari lipsesc de pe site-ul Legislativului, iar pe pagina Guvernului condus de Ilie Boloj ...
-
Era normal să se intample asa fata de aberatiile lui Ilie Bolojan: Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei româneşti
Economia romaneasca a inregistrat anul trecut o crestere de 0,8%, fata de un avans de 1,3% prognozat in luna iunie a anu ...
-
Statul a virat milioane către partide. PSD și AUR, marii beneficiari - cifrele oficiale AEP
Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a publicat miercuri situația subvențiilor acordate partidelor politice de la bug ...
-
Experții internaționali au validat măsurile luate de România. Ministrul de Finanțe: "În 2026 sunt pregătiți să aderăm la OCDE"
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, s-a intalnit cu experții care evalueaza Romania in vederea aderarii la OCDE. Com ...
-
Europarlamentarul Luis Lazarus: "Ursula von der Leyen nu a avut un mandat din partea statelor membre și a Parlamentului European pentru a semna Acordul Mercosur"
Eurodeputatul Luis Lazarus afirma ca semnarea tratatului Mercosur de catre președinta Comisiei Europene nu s-a aflat pe ...
-
Fost ministru PSD al Apărării: "USR pare să aibă resurse inepuizabile de neterminați"
Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, lanseaza un atac dur la adresa USR și a lui Radu Miruța, actualul ministru al ...
-
Lavinia Șandru acuză USR: „Prin presiunea asupra Justiției se încearcă confiscarea României"
Lavinia Șandru afirma ca atacul declanșat de USR la adresa ministrului Justiției nu este un episod izolat, ci face parte ...
-
Călin Georgescu critică acordul Mercosur: "Când eu prezentam programul hrană-apă-energie unii râdeau. Fiecare cu ce poate"
Calin Georgescu s-a prezentat marți, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar, ma ...
-
Regimul BoloDan: Spitalele din România în epoca de gheață. Intervenții chirurgicale amânate din cauza unei avarii la instalația termică din București
Mai multe spitale din Capitala se confrunta cu probleme la incalzire, iar la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Ilies ...
-
Romania dă raportul în fața OCDE, în Franța, după cele mai recente creșteri de taxe: Nazare face o promisiune, direct din Paris
Romania da raportul in fața OCDE dupa cele mai recente creșteri de taxe, impuse și de la nivel european pentru ca țara n ...
-
Cum vrea Maia Sandu să se unească Moldova cu România în ciuda faptului că populația de peste Prut nu vrea VIDEO
Într-un interviu amplu acordat publicației britanice „The Rest Is Politics", președinta Republicii Moldova, ...
-
Proiect în Parlament pentru legalizarea și taxarea prostituției
Un proiect depus in Parlament de catre deputatul PNL, Ion Iordache, prevede legalizarea și impozitarea prostituției. Pro ...
-
Nicușor Dan a promulgat legea pregătirii militare: cine primește bani și cine intră în rezervă
Cetatenii care au finalizat programul de pregatire militara de baza primesc o indemnizatie reprezentand trei castiguri s ...
-
Scandalul MERCOSUR: PSD acuză o trădare în interiorul Guvernului. Solicitare de urgență pentru Ilie Bolojan
Un scandal politic de proporții izbucnește in cadrul coaliției de guvernare, din cauza acordului UE-Mercosur. Ministrul ...
-
Negocieri intense pentru șefia serviciilor de informații. Ce nume sunt vehiculate
Discuțiile privind viitoarele conduceri ale SRI și SIE continua, partidele din coaliția de guvernare și președintele Nic ...
-
Cristian Diaconescu critică deplasarea lui Nicușor Dan la Paris cu avionul Spartan: "Este economie, dar și ipocrizie"
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat ca utilizarea avioanelor militare pentru deplasarile oficiale ...
-
Viktor Orbán e revoltat de sprijinul financiar de 800 de miliarde de dolari cerut de Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare"
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat marți ca Ucraina ar fi prezentat o noua estimare financiara in valoa ...
-
Gheorghe Piperea anunță două procese colective contra traxelor impuse de Ilie Bolojan
Taxele impuse de Ilie Bolojan pe finalul anului 2025 vor ajunge pe masa judecatorilor care vor trebui sa decida daca sun ...
-
Curtea de Apel contestă măsura lui Bolojan, luată după documentarul Recorder. Se cere suspendarea executării deciziei
Decizia Guvernului de a crea un organism consultativ pentru evaluarea legislației din domeniul justiției a ajuns in fața ...
-
Cel mai optimist ministru din Guvernul Bolojan, la început de 2026. „Stabilizarea fiscal-bugetarǎ va fi unul dintre elementele cheie ale anului"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj optimist de inceput de an, explicand de ce 2026 ar putea fi ...
-
Reacții dure după mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan - Peste 3500 de comentarii la urarea „să avem parte de un an mai bun decât acesta"
Mesajul de final de an transmis de premierul Ilie Bolojan a generat un val de reacții critice pe o rețea sociala. Î ...
-
Probleme în CV-ul noului primar general. Universitatea București neagă funcția pe care Ciprian Ciucu susține că a ocupat-o
Potrivit propriului CV și prezentarilor publice, Ciprian Ciucu s-a declarat lector al Universitații din București intre ...
-
Mintea românului de pe urmă: 61% dintre cetatenii cu drept de vot considera ca anularea alegrilor in 2024 a fost greșită. Majoritatea dintre ei nu s-au dus la vot
Un sondaj efectuat de IRES arata ca romanii considera 2025 ca fiind un an marcat de insecuritate economica, polarizare p ...
-
Ghilotina de catifea: Legea Vexler și instituirea cenzurii penale în România 2025. De la "anularea votului" la "anularea omului"
Autor: Prof. Florin Gabriel Șerban Aceasta analiza diseca mecanismul prin care Romania anului 2025 instaleaza ceea ce nu ...
-
USR a început demersurile de demitere a celor 4 judecători din CCR care au lipsit de la ședința privind pensiile magistraților: „E similar cu o lovitură de stat!"
Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, anunța ca va depune cerere pentru incetarea mandatelor celor patru judecatori C ...
-
Nu boicot, ci apărarea legii: explicația celor patru judecători CCR pentru ședințele blocate
Patru judecatori ai Curții Constituționale susțin, intr-un comunicat comun, ca situația creata in jurul dosarului privin ...
-
Mirabela confirmă: Nicușor Dan e pasionat de ciolan!
Mirabela Gradinaru, in emisiunea „La cina", dezvaluie ca mancarea preferata a lui Nicușor Dan este una profund tra ...
-
Istoricul Armand Goșu consideră că anularea alegerilor a făcut jocul rușilor: „NATO-UE, cu România înăuntru. Păi nu vă e rușine..."
Istoricul Armand Goșu, specialist in spațiul ex-sovietic, considera ca prin anularea alegerilor prezidențiale s-a facut ...
-
Andrei Caramitru: "Echipa Bolojan-Nazare e top. Ne scoate din belea, dar românii trebuie să muncească mai mult"
Economistul Andrei Caramitru susține ca Romania incepe sa iasa din zona de risc pe finanțe publice, grație masurilor lua ...
-
A apărut "Colindul Bolojanului": "Pensii înghețate, salarii tăiate, datorită ție, măi, dragă Ilie!"
Presa din județul Bihor - acolo unde a activat Ilie Bolojan inainte sa vina la București - a publicat, inainte de Craciu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu