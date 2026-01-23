Tudor Chirilă îl face praf pe Sorin Grindeanu: „Răspândește știri false". Artistul neagă că a participat la discuțiile despre modificarea Legilor Justiției

Tudor Chirilă a reacționat extrem de dur după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a ironizat public și a pus sub semnul întrebării competența sa de a participa la discuțiile despre modificarea Legilor Justiției. Artistul îl acuză direct pe șeful PSD că lansează informații false, că încearcă să îl discrediteze și că manipulează intenționat opinia publică într-un subiect sensibil cu este justiția.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunțat formarea unui grup de lucru pentru modificarea Legilor Justiției, după apariția documentarului Recorder în care s-a vorbit despre probleme din sistem. În acest context, Sorin Grindeanu a comentat ironic prezența lui Tudor Chirilă în zona consultărilor, sugerând că artistul nu ar avea nicio competență juridică relevantă. Afirmația a fost rapid preluată în spațiul public și a declanșat reacția tăioasă a lui Chirilă.

Președintele PSD a pus sub semnul întrebării rolul lui Tudor Chirilă în discuțiile despre legile Justiției și a făcut o comparație ironică, trimițând indirect la zona de divertisment.

„Acel comitet, și nu vreau să trimit în derizoriu, care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? (...) Habar n-am care e expertiza lui Tudor Chirilă în domeniul juridic și nici nu mă interesează să aflu. Știu că în țara asta există CSM, știu că există diverse organisme, există comisie parlamentară la Senat, există comisie parlamentară la Camera Deputaților... peste tot în lume legile se fac în Parlament."

Artistul a răspuns fără menajamente, lansând un atac extrem de dur la adresa liderului PSD și acuzându-l că propagă informații false. „Ticălosul domn Sorin Grindeanu, scriitorul fără carte, sluga lui Dragnea, cel cu Ordonanța 13 - noaptea ca hoții, prietenul mafioților Nordis, băieții ăia care au țepuit sute de oameni, președintele partidului care a măcelărit legile justiției, apărătorul Liei Savonea și în general un impostor politruc, face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește ȘTIRI FALSE."

Chirilă susține că afirmația lui Grindeanu, potrivit căreia ar face parte dintr-un comitet de lucru guvernamental pe tema Justiției, este complet falsă și că liderul PSD știe foarte bine acest lucru. „A avut o declarație în care acreditează ideea că eu aș fi membru în Comitetul de lucru pentru reforma din justiție din cadrul guvernului Bolojan.

Bineînțeles că nu e adevărat, e o aberație și ticăloșia e cu atât mai mare cu cât impostorul cu cartea fantomă știe foarte bine ce se întâmplă în guvern că e în coaliția de guvernare", a scris Chirilă. Artistul merge mai departe și sugerează că atacul ar fi fost calculat, tocmai pentru a-l compromite public și pentru a deturna discuția de la problemele reale din Justiție.

„Deși ar vrea să nu mai fie ca să poată să vină din nou partidul la furat când s-o mai redresa bugetul. Da' probabil că-l deranjează că suntem câțiva care ne dăm cu părerea despre justiție, pensiile magistraților sau plagiatorii ca Marinescu și s-a gândit că un pic de ticăloșie ar putea să mă discrediteze un pic. Probabil că îi va reuși că în general dezmințirile sunt mai puțin vizualizate decât atacurile", susține artistul.

Chirilă insistă că nu face parte din niciun comitet sau grup oficial. În același timp, subliniază că are dreptul, ca orice cetățean, să își exprime opiniile pe teme de interes public și îl acuză pe Grindeanu de minciună deliberată.

„Reiau. Nu sunt membru în niciun comitet și în niciun grup de lucru legat de justiție. (...) Ca orice cetățean cu drepturi în țara asta pot să-mi dau cu părerea despre lucruri care ne privesc pe toți. Chiar dacă îi convine sau nu lui Grindeanu. Când minți despre o persoană publică doar ca să decredibilizezi un demers al guvernului din care faci parte cred că poți fi catalogat drept ticălos", conchide Chirilă.