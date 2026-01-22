Mircea Dinescu îi atacă pe Nicușor Dan și Bolojan după ce partidul lui Simion a crescut în sondaje: "Incompetența a umflat AUR peste PSD și PNL"

Mircea Dinescu îi consideră principali vinovați pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan pentru creșterea în sondaje a partidul lui George Simion, ajuns la peste 40% în sondaje. De asemenea, poetul îl pune la zid pe președintele României și pentru absența de la Forumul Economic de la Davos și susține că luat această decizie pentru că "nu are inteligență de politician".

Mircea Dinescu consideră că eșecurile celor doi lideri ai coaliție a făcut ca AUR să crească spectaculos. Pe Nicușor Dan îl acuză că nu există în plan extern, iar despre premier spune că și-a bătut joc de români.

„Acești doi domni, Nicuș și Bolojan... în câteva luni, partidul AUR a ajuns la cote de necrezut. AUR peste PSD și PNL împreună. Din pricina politicii lor. Bolojan își bate joc de români, iar pe plan extern, Nicușor Dan nu există", a declarat Dinescu la Realitatea Plus.

Conform sondajului publicat de INSCOP Research, AUR revine în forță, după o perioadă mai slabă la finalul anului 2025. A ajuns la 40,9%, în timp ce PSD are 18,2% și PNL se află la 13,5%. USR este la 11,7%, iar UDMR este la 4,9%. Astfel, actualele partide care alcătuiesc coaliția ar obține 48,3% și chiar dacă la redistribuire ar trece de 50%, un viitor Guvern format din PSD-PNL-USR și UDMR ar avea o majoritate fragilă.

La Forumul Economic Mondial de la Davos sunt prezenţi zeci de lideri importanţi ai lumii, în frunte cu preşedintele american Donald Trump, dar Nicușor Dan a refuzat să meargă. Delegația României este formată din ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.

„Nu cred că nu s-a dus din aroganță. Pur și simplu e fricos. Nu e politician, nu are inteligență de politician... de metru.", a mai spus Dinescu.