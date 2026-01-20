Acordul MercosURSULA: Agricultorii români se alătură fermierilor din mai multe țări UE la un protest masiv. Peste 10.000 de fermieri sunt așteptați la Strasbourg

Un protest de amploare are loc, marți, în fața Parlamentului European, față de semnarea acordului comercial UE-Mercosur. Peste 200 de fermieri români sunt alături de miile de agricultori din alte state europene care-și exprimă nemulțumirea față de prevederile care, spun ei, le-ar putea ruina afacerile.

Clădirea Parlamentului European a fost izolată de forțele de ordine, iar mii de protestatari s-au adunat în fața instituției. La un moment dat, din mulțime au fost aruncate ouă spre cordoanele de jandarmi. Ulterior, în fața clădirii au fost aduse și utilaje agricole. Solicitările fermierilor români care participă la protestele de la Strasbourg: "politici agricole și comerciale aplicabile în practică, nu decizii luate pe hârtie, fără instrumente reale de control."

„Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro și ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-și manifesta indignarea față de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piața Parlamentului de la Strasbourg", a declarat președintele Pro Agro, Ionel Arion, care a adăugat că la începutul săptămânii viitoare vo rfi organizate proteste ale fermierilor și în Piața Victoriei din București.

În urma semnării Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar, sâmbătă, în Paraguay, plenul PE se va pronunța miercuri, în privința a două propuneri ale eurodeputaților care solicită Curții de Justiție a UE evaluări ale temeiurilor lor juridice. În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanșa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputații și statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor, potrivit unui comunicat al PE.

Uniunea Europeană și blocul Mercosur au semnat, în 19 ianuarie, un acord comercial istoric, după negocieri care au durat mai mult de 25 de ani. Mercosur este piața comercială formată din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, iar colaborarea UE-America Latină are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global.