Paradoxul legii care restricționează cumulul pensie-salariu: Șeful SPP, direct vizat, trebuie să avizeze proiectul

Astăzi a intrat, în primă lectură, pe masa Guvernului României noul proiect de Lege privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice.

Conform informațiilor transmise de Executiv, acesta ar urma să fie adoptat peste două săptămâni. Pensionarii militari și cei de serviciu, care sunt angajați la stat în acest moment, ar urma să primească salariu și 15% din pensia actuală. E important de menționat că această restricție este valabilă până la 31 decembrie 2027.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înființate de stat, ai societăților/companiilor naționale, al societăților la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, al regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, al societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, precum și al autorităților de reglementare, care beneficiază de pensie aflată în plată stabilită în baza deciziei de pensie din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, deciziei privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensie din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului sau al autorității competente în ceea ce privește raporturile de muncă/de serviciu, până la împlinirea vârstei de 70 de ani", se menționează în proiectul de lege.

„Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie stabilită în sistem militar, pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția exprimării opțiunii de a rămâne în activitate și acordul privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%", se mai menționează în document.

Paradoxul legii care restricționează cumulul pensie-salariu: Șeful SPP, direct vizat, trebuie să avizeze proiectul

Față de forma inițială apărut în spațiul public, printre cei exceptați de noua lege nu se mai află și directorul Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu.

În noiembrie 2024, șeful SPP s-a pensionat, însă a rămas la conducerea instituției, ca șef civil. Proiectul prezentat de Guvernul Bolojan, în toamna trecută, părea făcut cu dedicație și pentru Lucian Pahonțu. La excepții erau menționate inclusiv „persoanele numite în funcție de președintele României în temeiul hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării", cum este cazul directorului SPP. În forma intrată în Guvern astăzi, această excepție a fost eliminată.

„Dispozițiile prezentului articol nu se aplică aleșilor locali și persoanelor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituție, pe durata exercitării mandatului, și nici cadrelor didactice din instituția publică care realizează formarea inițială și formarea profesională continuă a magistraților și a cadrelor didactice din învățământul militar si juridic superior", se menționează în proiectul de lege care ar urma să restricționeze cumulul pensie-salariu. Paradoxal, însă, directorul SPP, Lucian Pahonțu, să-și dea avizul cu privire la tăierea propriei pensii.