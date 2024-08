Mă bucur să fim astăzi din nou împreună! Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici!

Mă uit în sală.... și văd o mulțime de colegi, de prieteni de fapt. Pe toți ne leagă un lucru: dorința de a face românilor viața mai bună! Iar românii ne-au răspuns...

PSD A CÂȘTIGAT alegerile locale și europarlamentare!

Să fim mândri de asta! Suntem învingători! Asta este forța PSD!

Vreau să îi salut pe toți primarii și președinți de consilii județene care au câștigat... i-am văzut cu toții mai devreme, pe ecrane.

Bravo! Meritați această victorie! Bravo! Bravo tuturor!

Stimați colegi,

Astăzi ne bucurăm și facem planuri de viitor, dar nu trebuie să uităm niciodată de unde am plecat. Acum 4 ani, când m-ați ales președinte, partidul nostru traversa cele mei grele momente.

Pierdusem alegerile, o mare parte din lideri... ne pierdusem și încrederea în noi!

Acela a fost momentul de cotitură. Nu aveam multe variante.

Una era de neconceput: să ne dăm bătuți, ca alte partide. Cealaltă, era să luptăm!

Am ales, calea grea, a luptei!

Împreună, AM REUȘIT să RECÂȘTIGĂM încrederea oamenilor!

Împreună, am luat un partid lipsit de speranță, l-am reformat și l-am dus la guvernare. Acesta este adevărul și trebuie să fim mândri de asta!

Trebuie să continuăm... România se schimbă, iar PSD trebuie să se schimbe odată cu România.

De aceea, dragi lideri de filiale, la alegerile parlamentare din toamnă, trebuie să avem 30% candidați femei, pe locuri eligibile. PSD trebuie să fie primul partid din România și în ceea ce privește reforma propriului partid.

Stimați colegi,

PSD a traversat cu bine acel moment dificil. Suntem cu toții camarazi. Și - cel mai important - ne-am făcut datoria în fața românilor!

Astăzi, PSD este pregătit să facă UN NOU PAS ÎNAINTE!

Să își asume un NOU proiect politic pentru România. Și să le propună românilor un NOU model de președinte!

Am schimbat din temelii acest partid. Ne-am regăsit calea pro-europeană. Am recâștigat respectul liderilor europeni. Am refăcut legătura cu societatea civilă. Am redevenit parteneri de dialog cu sindicatele și mediul de afaceri. Vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor sociali care sunt astăzi alături de noi !

Am făcut aceste lucruri pentru că respectul și încrederea oamenilor sunt esențiale.

De aceea, astăzi ne asumăm, ca toate națiunile puternice, un proiect prezidențial de REÎNNOIRE NAȚIONALĂ!

Dragi prieteni,

M-am consultat cu fiecare dintre dumneavoastră. M-am consultat cu oamenii obișnuiți. M-am sfătuit cu familia. Dar și cu părintele meu duhovnic.

Este momentul să fac un pas în față și să spun cu toată încrederea:

DA - VOI CANDIDA LA PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI!

DA - După 20 de ani- România MERITĂ UN PREȘEDINTE PENTRU TOȚI!

Doamnelor și domnilor,

La fel ca mulți dintre voi, și eu am un copil. De fapt, am doi. Pentru că Filip s-a căsătorit recent. Îi iubesc pe amândoi și sunt foarte mândru de ei. Anul acesta termină facultatea. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să devin un bunic fericit!

Nici fiul meu, nici majoritatea tinerilor de vârsta lui, care votează anul acesta, NU au cunoscut un alt model de președinte.

Avem generații întregi care fac astăzi pasul spre maturitate, după ce și-au trăit copilăria și adolescența, între un președinte turnător și un președinte absent.

Deci, să nu ne mai mirăm atunci când vedem că mulți tineri aleg populismul și extremismul. În loc să îi blamăm superior, mai bine le dăm o alternativă corectă.

Trebuie să le spunem că, în ultimii 20 de ani, DISPREȚUL, SFIDAREA ȘI NEPĂSAREA față de oameni au fost ACCIDENTE ALE ISTORIEI!

Trebuie să le spunem că instituția prezidențială NU este NICI un MALAXOR DE TOCAT VIEȚI și NICI O AGENȚIE DE TURISM PERSONALĂ!

Trebuie să le spunem că democrația NU se conjugă niciodată cu verbul a "URÎ".

URA este barosul celor care vor să dărâme, nu să construiască.

A celor care vor să dezbine, nu să unească.

Eu am crescut fericit într-o comunitate în care URA nu exista.

Și asta vreau să fie România noastră!

URA indusă în societate, timp de 20 de ani, trebuie să dispară!

Tinerii trebuie să vadă că merită să LUPȚI PENTRU CEVA, nu ÎMPOTRIVA cuiva.

Dragi colegi,

Avem nevoie de un președinte care să facă politică de stat, nu politica unui partid.

Trebuie să depășim epoca în care toți munceau ca să îi fie bine unui singur om.

Iar paltonul prezidențial NU mai trebuie aruncat pe spinarea oamenilor.

Îmi doresc, ca după 20 de ani, să avem un președinte care să muncească alături de oameni pentru BUNĂSTAREA lor, pentru a reda speranța și încrederea oamenilor în BINELE COMUN.

Doamnelor și domnilor,

Timp de 20 de ani, președintele a devenit, dintr-un simbol al speranței doar o sursă de frustrare în societate.

Vi s-a promis, mai întâi, că o să "trăiți bine". Apoi, vi s-au tăiat salariile și pensiile. După 10 ani, vi s-a promis o "Românie educată". Și ați primit un sistem de educație eșuat, în care copiii sunt mai expuși la droguri, decât la carte.

Adevărul este că onestitatea față de cetățeni a lipsit de la tribuna prezidențială în ultimii 20 de ani. Am avut președinți cărora nu le-a păsat deloc de oameni.

Este destul! Trebuie să le oferim românilor o ALTERNATIVĂ CORECTĂ!

După 20 de ani, România are nevoie de un președinte ECHILIBRAT! Un președinte trebuie să stea drept și să își ducă țara cu demnitate în direcția corectă!

În aceeași măsură, România are nevoie de un președinte care să accepte că într-un stat normal puterea trebuie împărțită! Nu acaparată de un singur om!

După 20 de ani, România are nevoie de un președinte care să arate RESPECT pentru funcția publică. Un președinte pentru care Constituția nu este o carte oarecare, ci legea fundamentală care îi ghidează orice acțiune.

După 20 de ani, România are nevoie de un președinte care să UNEASCĂ toate forțele politice și energiile din societate în jurul unui mare proiect de țară.

După 20 de ani, România are nevoie de un președinte cu SUFLET, căruia să îi pese cu adevărat de toți românii.

România NU trebuie să mai aibă un președinte care îi împarte pe români în buni și răi. Între cei de aici și cei de peste hotare. Între cei de stânga și cei de dreapta. Între tineri și pensionari. Între public și privat. Între săraci și bogați.

Toți merită să fie reprezentați și respectați! De la muncitori, la șoferi și profesori. De la medici, la polițiști și militari. De la fermieri, la antreprenori și ingineri. De la influenceri, la pensionari. De la IT-iști, la contabili și artiști.

Toți sunt importanți. Pentru că toți ÎMPREUNĂ ducem România înainte!

Avem nevoie de un parteneriat real cu oamenii, bazat pe încredere și pe valori.

A VENIT TIMPUL SĂ AVEM UN PREȘEDINTE PENTRU TOȚI!

Dragi români,

Familia, munca și credința au fost călăuzele mele în viață. M-am născut într-o familie obișnuită din Buzău.

Tata m-a învățat ce înseamnă MUNCA, RESPECTUL și IUBIREA FAȚĂ DE ȚARĂ. Dar și cât de important este să te lupți pentru lucrurile în care crezi, pentru ideile tale. Să ai curajul să iei decizii și să fii responsabil.

Țin minte și acum, aveam vreo 9 ani, când mi-a spus că trebuie să fii întotdeauna CORECT... față de tine și față de cei din jur.

De la mama am învățat ce înseamnă ECHILIBRUL și CUMPĂTAREA. Tot dânsei îi datorez cei 7 ani de acasă. Să nu minți, să îi respecți pe ceilalți, să fii echilibrat și să nu aluneci dintr-o extremă în alta. Extremele nu sunt bune!

Din păcate, i-am pierdut pe amândoi. I-am iubit enorm și îi voi purta în suflet mereu

Și acum, când sunt în fața unor decizii importante, mă gândesc la ce ar spune TATA. Și acum, când mă simt copleșit de responsabilități, mă gândesc la îmbrățișarea MAMEI.

Vă spun vouă, celor care mai aveți norocul de a vă îmbrățișa părinții: bucurați-vă de prezența lor, dedicați-le timp și arătați-le că-i iubiți.

Noi suntem aici pentru că ei ne-au oferit timp și afecțiune, iar această țară trebuie să își regăsească respectul între generații.

Pentru mine, LIBERTATEA este una dintre valorile fundamentale. Susțin cu toată tăria libertatea de expresie, economică, religioasă și sexuală. Dar nu cred deloc în LIBERTATEA de a distruge fibra acestei națiuni.

Să contești toate valorile nu este o formă de manifestare a libertății.

Cei care batjocoresc FAMILIA sunt cei care trăiesc fără căpătâi! ! (aplauze)

Stimați colegi,

Tot ce am făcut în viață, am realizat prin muncă și bună înțelegere cu cei din jurul meu. Știu că nu sunt perfect. Dar am o calitate importantă: sunt un om normal.

Nu vreau să par altfel decât sunt și nu am promis mai mult decât știu că pot face. Iar, atunci când am greșit, mi-am asumat asta și am spus "îmi pare rău". Și am încercat să repar.

Muncesc în fiecare zi - eu cu mine - să evoluez ca om, să progresez ca politician, să cresc ca lider astfel încât să devin președintele pe care românii și-l doresc. UN PREȘEDINTE PENTRU TOȚI!

Doamnelor și domnilor,

Vin în fața dumneavoastră și a românilor cu invitația de a păși împreună pe drumul către Cotroceni. Acest drum a început odată cu intrarea noastră la guvernare.

Observ și eu agitația unora care au trecut de la "prin noi înșine, dar cu PSD", la tot felul de amenințări ridicole la adresa noastră. Vă rog să ignorați acest circ.

PSD a fost mereu responsabil. A fost adultul din cameră.

Trebuie să continuăm să ne comportăm responsabil. Noi trebuie să colecționăm reușite pentru România, și nu panouri electorale.

PSD trebuie să fie garantul stabilității, pentru ca oamenii să își poată vedea liniștiți de treburile lor zilnice.

Întotdeauna, în momentele grele, oamenii s-au uitat la PSD pentru stabilitate și echilibru. Am fost mereu cei care am găsit soluții pentru problemele create de alte partide.

Nu uitați - am intrat la guvernare în cel mai greu moment din ultimii 30 de ani.

Cu o economie aflată pe marginea prăpastiei. Cu o pandemie gestionată în bătaie de joc. Cu o liberalizare haotică a prețurilor la energie. Cu salarii și pensii înghețate. Cu o prăbușire fără precedent a nivelului de trai!

Îmi amintesc și acum, că înainte să luăm decizia de a ne asuma guvernarea, m-am întâlnit într-una din deplasările din țară cu o mamă singură, cu doi copii.

Mi-a rămas viu în minte felul simplu și amar în care acea femeie și-a descris viața: "Muncesc 14 ore pe zi. Dar trăim de pe o zi pe alta. Nu pot să mă gândesc la viitor atunci când am de plătit facturi, când trebuie să le iau copiilor mâncare și să-i trimit la școală".....

Părea un om înfrânt deja... Atunci când lupți ca să supraviețuiești, nu vezi decât ziua de mâine.

Asta nu înțeleg și n-au înțeles niciodată cei care beau și fumau în Guvern atunci când oameni trăiau în izolare și panică.

Au închis spitale. Au închis școli. Au închis afaceri. Au închis până și biserici. Și - poate cel mai grav, au batjocorit bătrânii, bolnavii cronici și ne-au batjocorit morții!

Au furat toată demnitatea acestei națiuni!

Am avut lideri fără suflet și fără Dumnezeu!

Haideți să vedem cum a reușit PSD să treacă peste toate aceste crize suprapuse!

PAUZĂ - film legat de guvernare!

Împreună, cetățeni, Guvern și Administrație locală, am reușit să trecem peste acest moment foarte greu! Și vă mulțumesc din suflet pentru asta!

Doamnelor și domnilor,

Este timpul să privim spre viitor! Să le oferim oamenilor încrederea că acel viitor va fi mai bun pentru toți.

ROMÂNIA VIITORULUI înseamnă în primul rând o țară puternică ECONOMIC.

Prima direcție strategică va fi INDUSTRIA.

REÎNNOIREA României va începe cu RE-INDUSTRIALIZAREA țării.

România trebuie să devină în 10 ani unul dintre principalele hub-uri tehnologice și industriale din Europa.

Aceasta trebuie să fie planul nostru de țară: industrie - producție - export.

PRIMUL OBIECTIV - readucerea la viață a marilor uzine de metalurgie, siderurgie și petrochimie cu ajutorul capitalului privat.

Avem nevoie de oțel românesc, de alte materiale de construcție, pentru a construi autostrăzi și locuințe cu produse românești.

Trebuie să investim masiv în industria chimică. Importăm îngrășăminte agricole de 3 miliarde de euro în fiecare an, în loc să le producem în țară.

Vreau un parteneriat real cu sectorul farmaceutic pentru a investi masiv în fabricile de medicamente.

Vorbim de un program național de sprijin pentru marea industrie, în valoare de 5 miliarde de lei. Nu trebuie să ne îndatorăm pentru asta! Vom lua o parte din bani din vânzarea certificatelor de emisii cu efect de seră care revin României.

AL DOILEA OBIECTIV - o nouă politică de stat dedicată marilor proiecte. Trebuie să atragem investiții mari, în domenii cheie pentru viitorul economiei.

Vom acorda pachete de ajutor de stat și garanții pentru investiții greenfield de minimum 500 de milioane de lei. Ne propunem să avem cel puțin trei investiții de această mărime în fiecare an. Și doar firmele care își îndeplinesc țintele stabilite prin contract vor primi bonificații fiscale.

AL TREILEA OBIECTIV - creșterea unor noi generații de specialiști prin sistemul de învățământ tehnologic. Școala românească trebuie să ne pregătească tinerii, nu pentru a obține o diplomă, ci pentru a-și găsi un loc de muncă bine plătit!

Și, în sfârșit, AL PATRULEA OBIECTIV - o nouă mentalitate orientată către INOVARE.

Avem nevoie să investim masiv în energie curată. Asta înseamnă facturi mai mici pentru oameni și mai multă competitivitate pentru marea industrie. Asta va însemna automat și o reducere a cheltuielilor statului.

Vom adopta programul "ZERO costuri cu utilitățile" pentru spitale, școli și grădinițe. Toate aceste instituții își vor asigura energia cu ajutorul panourilor fotovoltaice și solare prin programe de stat.

Îmi doresc să investim în cercetare. România trebuie să dezvolte fabrici de baterii electrice, la fel cum poate să devină jucător important pe piața semiconductorilor.

A doua direcție strategică va fi AGRICULTURA.

Trebuie să ne asigurăm că, indiferent de crizele care vor veni, România va avea mâncare sănătoasă și la prețuri accesibile pentru toți românii. Vom continua să dezvoltăm fabricile de procesare românești și vom crește subvențiile pentru fermierii noștri.

Dezvoltarea SERVICIILOR este cea de-a treia direcție strategică.

Vom crește în continuare alocările pentru toate programele de finanțare a IMM-urilor. În paralel, firmele care fac export vor fi susținute prin bonificații fiscale.

Totodată, trebuie să dezvoltăm serviciile medicale și de educație, printr-un sistem avantajos de deduceri din impozitul pe salarii.

Trebuie să ne gândim serios și la TURISM. Avem o țară extraordinară, începem să avem autostrăzi și șosele moderne. Trebuie să folosim tot acest potențial!

Acesta este TRIUNGHIUL STRATEGIC al dezvoltării României:

INDUSTRIE - AGRICULTURĂ - SERVICII.

Aceasta este partea crucială a planului nostru de creștere în următorii 10 ani.

Adaug o direcție pe care deja am transformat-o în prioritate de dezvoltare -CONSTRUCȚIILE - prin absorbția masivă din fonduri europene și dezvoltarea infrastructurii.

Vreau să fiu clar: susțin necondiționat protejarea spațiilor verzi! Am susținut centura verde a Bucureștiului și Via Transilvanica. Dar vă reamintesc că excesele și extremele sunt dăunătoare. Nu putem să protejăm clădiri dezafectate sau terenuri virane. Acelea nu sunt centuri verzi, sunt centuri gri. Murdare, toxice și uneori aflate chiar în inima orașelor.

Trebuie să schimbăm legile în beneficiul oamenilor pentru a putea reconstrui aceste spații. Pentru a face locuințe la prețuri accesibile pentru tineri. Și pentru a crește noi comunități. Putem avea și clădiri noi și parcuri multe, ele nu se exclud. Doar trebuie să proiectăm inteligent.

Acesta este planul meu economic pe scurt. Însă, vă spun că nimic din toate acestea nu se pot realiza fără un parteneriat autentic între stat și privat. Aceasta este partea esențială a oricărui plan de creștere.

Avem nevoie de onestitate de ambele părți. Statul nu mai poate decide creșteri de taxe peste noapte, dar TOȚI trebuie să plătească taxele care sunt în vigoare. Nu doar cei corecți, ci toți!!

Și mai este ceva - pentru ca investitorii să aibă încredere, să vină să dezvolte afaceri în România, trebuie să aibă certitudinea că banii lor sunt în siguranță.

Asta înseamnă să avem un stat de drept deplin funcțional, cu pârghii și mecanisme eficiente de control între puterile statului. Iar instituțiile care aplică legea să continue să își facă datoria.

Voi avea, ca și până acum, toleranță zero pentru cazurile de corupție și pentru încălcarea drepturilor omului!

Doamnelor și domnilor,

Ca să ai o poziție externă puternică și o armată modernă, trebuie să ai o economie capabilă să finanțeze aceste obiective.

În esență, un președinte are două prerogative fundamentale: este comandantul suprem al armatei și reprezintă țara în relațiile internaționale.

Din această perspectivă, vreau să vă spun foarte clar: România nu va intra și nu va fi atrasă în niciun RĂZBOI! Pacea și stabilitatea sunt condițiile fundamentale pentru prosperitate. Voi avea grijă să rămână așa!

Voi fi garantul independenței naționale, dar nu voi fi niciodată de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Avem nevoie de o armată de profesioniști. La fel cum avem nevoie de echipamente moderne.

Alocarea a 2,5% din PIB pentru Apărare va continua și pe viitor.

În domeniul politicii externe, îmi doresc însă o abordare mai ambițioasă care să fie caracterizată prin pragmatism și urmărirea obiectivelor naționale în parteneriat cu aliații noștri din Uniunea Europeană și NATO.

România nu mai poate fi spectator în propriile sale relații externe. România este un stat MARE, doar președinții din ultimii 20 de ani au fost MICI.

Am demonstrat că se poate atunci când acționezi strategic și ai un plan.

De 13 ani, România ciocănea la ușa Schengen și nu ne auzea nimeni. Guvernul pe care îl conduc a reușit să deschidă această ușă. După ani întregi de promisiuni, lucrurile au început să se miște. Și vă spun acum: până la sfârșitul anului, vom avea o aderare COMPLETĂ la Schengen. În 2026, România va intra și în OCDE!

Interesele economice ale României vor fi cap de listă în relațiile noastre externe.

Reprezentanții celor mai puternice companii românești vor merge în deplasările externe.

Avioanele prezidențiale trebuie să transporte capital românesc, NU crose de golf!

Stimați colegi,

În politica externă, România trebuie să devină un centru strategic la nivel regional. În mandatul meu de premier, am făcut pașii necesari pentru ca România să își valorifice, în sfârșit, poziția geostrategică pe care o are.

Construim cea mai mare bază NATO din Europa și suntem parte activă a tuturor coridoarelor strategice: militare, de transport, de energie sau logistice.

Astăzi, deciziile regionale și geopolitice nu mai pot ocoli România.

Așadar, avem oportunități. Ne trebuie CURAJ ȘI VIZIUNE pentru a le valorifica.

De aceea, avem nevoie de aliați puternici: Uniunea Europeană și SUA.

Este un fapt că securitatea României se datorează în primul rând Statelor Unite ale Americii și NATO. Dar, este pentru prima dată când beneficiem de capital american pentru a ne MODERNIZA armata și a DEZVOLTA industria locală de armament.

Tot anul acesta, avem o șansă uriașă să eliminăm vizele pentru românii care vor să călătorească în SUA. Am început acest proiect ca premier și vreau să îl văd realizat ca președinte.

Apoi, când spun Uniunea Europeană, mă gândesc în primul rând la aliații noștri tradiționali - Germania, Spania, Italia, Franța - alături de care vom continua să ne coordonăm pozițiile și acțiunile comune.

În paralel, am dezvoltat un parteneriat strategic cu Marea Britanie. Ne leagă obiective și viziuni comune. Dar și faptul că avem una dintre cele mai mari comunități de români în această țară.

Nu vreau să mai existe dispute între Președinte și Guvern atunci când vine vorba de interesele naționale!

Atât Președintele, cât și Premierul trebuie să acționeze coordonat, inteligent și determinat, să impună interesele României la Bruxelles. Indiferent din ce partid fac parte!

Cearta între români și denigrarea României în cancelariile occidentale trebuie să înceteze.

Interesele României nu mai trebuie negociate pentru mize personale!

Doamnelor și domnilor,

O anvergură internațională, înseamnă să ai curajul să îți lărgești orizonturile. Vom căuta noi surse de atragere a investițiilor atât din vecinătate - și aici mă refer la Turcia, cât și din țările din Caucazul de Sud, Orientul Mijlociu și Asia. Vom deveni atractivi dacă vom miza pe energie verde și dezvoltarea noilor tehnologii.

În politică, ca și în diplomație, se spune că totul este negociabil. Dar în obiectivele strategice există linii roșii.

Împreună cu statele membre NATO trebuie să ținem Rusia cât mai departe de România. A susține Ucraina înseamnă a asigura pacea României. Este cineva din sală care își dorește să fie vecin cu Rusia?! (pauză) NU! De aceea, vom continua să sprijinim ferm independența și suveranitatea Ucrainei.

România a făcut un efort financiar, logistic și uman extraordinar. Trebuie să participăm la reconstrucția Ucrainei, atunci când războiul va lua sfârșit. Portul Constanța trebuie să fie principalul hub logistic al acestei reconstrucții.

În continuare, voi acorda o atenție specială relației noastre cu Republica Moldova. Voi sprijini activ parcursul european al Republicii Moldova. O voi sprijini pe Maia Sandu și Guvernul de la Chișinău pentru că sunt singura garanție că această țară își va păstra orientarea pro-europeană.

Consider, de asemenea, ca a venit timpul ca România sa își îndeplinească rolul și în Balcanii de Vest. Serbia - cu o comunitate românească importantă, Bosnia și Herțegovina sau Albania sunt state care au o deschidere uriașă față de România. În ultimii 10 ani am ocolit această regiune. Vom întări atât prezența economică românească în zonă, cât și prezența politică și diplomatică.

Voi proteja în continuare drepturile minorităților românești care trăiesc în statele vecine și nu numai. Eliminarea așa-zisei limbi moldovenești și accesul la școală în limba română pentru românii din Ucraina au fost doar începutul.

Doamnelor și domnilor,

După 20 de ani, vreau să avem un plan concret pentru românii din afara granițelor. Atât cei care trăiesc aici, cât și cei stabiliți peste hotare, sunt parte a aceleiași Români.

De aceea, a abandona românii din diaspora, înseamnă a abandona de fapt România!

Fiecare dintre noi avem o rudă sau un prieten în diaspora. Oameni care contribuie an de an la bugetul României, prin miliardele de euro pe care le trimit în țară. Este timpul să facem mai mult pentru ei!

Vă propun să ne gândim serios la modelul țărilor cu o diasporă numeroasă care au luat deja măsuri pentru a-și aduce înapoi cetățenii. Vă dau un exemplu: fiecare cetățean, stabilit legal în străinătate, care se întoarce în țară, să aibă 10 ani scutiri de impozite pentru banii pe care îi aduce înapoi. La fel, orice sumă adusă din afară - investiții, chirii, dividende, orice - să fie scutită de impozit timp de 10 ani. Este un punct de la care putem pleca.

Este nevoie de măsuri clare, simple și ferme Asta face un președinte pentru TOȚI românii!

Doamnelor și domnilor,

România este astăzi o țară mai sigură și mai prosperă decât a fost vreodată în istoria ei. Dar, mulți români NU se bucură - încă - de această prosperitate.

Vreme de 20 de ani, președinții pe care i-a avut România au fost aliații celor care au! Și i-au ignorat complet pe cei care nu au.

Intru în această cursă prezidențială convins că statul român, de la președinte la ultimul funcționar public, trebuie reformat astfel încât să aibă grijă de toți!

Și poate mai mult de cei care au mai mare nevoie de sprijin: tinerii care se luptă cu drogurile, mamele singure, bolnavii cronici, bunicii pensionari sau persoanele cu dizabilități.

A fi de stânga sau de dreapta este secundar atunci când vine vorba de problemele care ne afectează pe toți.

Degeaba dăm bani, dacă nu cerem performanță. Degeaba dăm legi, dacă nu le respectă nimeni sau dacă acestea sunt prost făcute și nu se pot aplica.

Acum este timpul să venim cu un proiect care să unească toți românii. Și asta nu se poate face decât în jurul intereselor comune.

Trebuie ca împreună să REÎNNOIM, să RECONSTRUIM și să RECONECTĂM România astfel încât să trăim în țara pe care ne-o DORIM!

Și trebuie să facem asta pornind de la adevăratele așteptări ale românilor.

Video Ce îți dorești tu de la România?

Aceasta este țara pe care românii și-o doresc!

O țară unde oamenii care muncesc corect sunt răsplătiți pe măsură.

Unde femeile sunt respectate și promovate, iar copiii sunt feriți de droguri.

Unde tinerii își permit o locuință la început de drum, iar pensionarii sunt tratați cu demnitate.

Unde oamenii de afaceri sunt văzuți ca parteneri, iar locurile de muncă sunt bine plătite în toată țara.

Și unde politicienii au o singură datorie - serviciul public!

Doamnelor și domnilor,

Reînnoirea, Reconstruirea și Reconectarea unei țări nu se pot face cât ai bate din palme. Sunt conștient de asta. Nu există o baghetă magică. Trebuie timp.

Însă eu cred în acest proiect. Pentru că eu cred în această țară!

M-am născut și am crescut în această țară. Îi datorez totul. Cred în spiritul românesc. Aceasta este sursa speranței mele și a credinței că vom reuși!

Dragi colegi,

Trebuie să ne asumăm din nou drumul cel greu. La fel cum am făcut-o acum patru ani cu partidul nostru. La fel cum am făcut-o și la guvernare. Și cum am reușit de fiecare dată să redăm încrederea oamenilor în viitor.

Vă asigur că dorința de a schimba istoria este prezentă peste tot în România.

Să le dăm românilor președintele pe care îl merită după 20 de ani!

UN PREȘEDINTE PENTRU TOȚI!

Dumnezeu să ocrotească România!

Vă mulțumesc!