Gheorghe Piperea anunță două procese colective contra traxelor impuse de Ilie Bolojan
Postat la: 04.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Taxele impuse de Ilie Bolojan pe finalul anului 2025 vor ajunge pe masa judecătorilor care vor trebui să decidă dacă sunt legale sau nu. Avocatul Gheorghe Piperea anunță două procese colective contra celor mai noi taxe impuse de executivul Bolojan.
"Chiar dacă e duminică și mulți încă nu s-au dezmeticit încă din petrecerile de Sărbători, anunț acum și aici că pregătesc două tipuri de procese colective contra noilor taxe pe proprietate:
(i) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe proprietari, atât persoane fizice, cât și IMM - uri și fermieri;
(ii) un tip de proces colectiv care să îi reunească pe consilierii locali și pe primarii care nu sunt de acord cu taxele bolojaniene.
Schițele celor 2 acțiuni și grupurile vor fi gata până luni, pe 12 ianuarie.
Este grabă pentru că: (i) există primari care își freacă palmele pentru aceste taxe excesiv majorate și contrare dreptului european și Constituției; (ii) există entuziaști sau naivi care de-abia așteaptă să se pună la cozi ca să plătească aceste noi taxe, sub impactul iluziei că li se va da o reducere de 50%.
Odată făcuți acești pași, există riscul ca noile taxe să devină ireversibile.
Deci, trebuie ca hotărârile de majorare să fie urgent suspendate în justiție".
Poreclit Ilie Sărăcie, premierul Ilie Bolojan a impus taxe noi sau a majorat vechile impozite atât de mult încât oamenii au ajuns să se plângă de traiul greu. Merită spus că Ilie Bolojan a fost susținut de coaliția PSD - PNL - USR - UDMR, care a susținut măsurile de austeritate.
„Ilie Sărăcie", de la glumă la realitate - TOP 30 măsuri prin care Guvernul Bolojan a lovit în finanțele românilor în doar șase luni
De la 1 ianuarie 2026, România aplică un nou val de majorări de accize pentru băuturile alcoolice, țigăti și carburanți, fiind a doua creștere într-un interval de șase luni, după ajustările intrate în vigoare în vara lui 2025, conform prevederilor din Codul Fiscal și nivelurilor publicate de autorități.
Noile accize la alcool (de la 1 ianuarie 2026)
Bere: 5,83 lei/hl/grad Plato, de la 5,30 lei
Vinuri liniștite: 11 lei/hl, de la 10 lei/hl
Vinuri spumoase: 83,81 lei/hl, de la 76,19 lei/hl
Alcool etilic: 5.848,49 lei/hl alcool pur, de la 5.316,81 lei/hl
pentru alcool produs în micile distilerii: 2.924,23 lei/hl alcool pur, de la 2.658,39 lei/hl
Noile accize la carburanți (de la 1 ianuarie 2026)
Benzină cu plumb: 3.598,98 lei/1.000 litri, de la 3.271,80 lei/1.000 litri
Benzină fără plumb: 3.059,80 lei/1.000 litri, de la 2.781,64 lei/1.000 litri
Motorină: 2.804,29 lei/1.000 litri, de la 2.549,35 lei/1.000 litri
Cât crește la pompă
Pentru șoferi, efectul direct al accizei (la care se adaugă TVA-ul aferent) este estimat la circa 33 bani/l la benzină și circa 30 bani/l la motorină, adică aproximativ 15-16 lei în plus la un plin de 50 de litri, potrivit calculelor prezentate în spațiul public de analiști.
În prezent, în București, benzina standard se vinde între 7,25 și 7,33 lei/litru. Motorina standard costă între 7,46 și 7,53 lei/litru, urmând ca noile accize să împingă prețurile și mai sus. Taxele (accize și TVA) reprezintă deja circa 55% din prețul benzinei și aproape jumătate din cel al motorinei, fiind principalul factor al scumpirii.
Creșterile vin pe fondul unui calendar fiscal în două etape, cu scumpiri aplicate anterior (inclusiv de la 1 august 2025) și noua rundă de la 1 ianuarie 2026, măsură justificată public prin nevoia de venituri bugetare și aliniere la praguri/cerințe europene.
Creșteri și pentru țigări și produse derivate
De la 1 ianuarie 2026 crește acciza și la țigarete (și alte produse din tutun). În anexele privind nivelul accizelor, țigaretele ajung la 718,97 lei/1.000 țigarete în 2026 (față de 687,97 în 2025). Cresc și pentru lichide pentru țigări electronice și pouch-uri cu nicotină (produse cu nicotină fără tutun).
Pe lista accizelor care urcă în 2026 intră și: băuturile nealcoolice cu zahăr: până la 48,4 lei/hl (pentru 5-8g/100 ml) și 72,6 lei/hl (peste 8g/100 ml);
Taxe și impozite locale mai mari (clădiri, terenuri, mașini)
În paralel cu accizele, de la 1 ianuarie 2026 se aplică și modificările din „pachetul fiscal" validat de CCR și publicat în Monitorul Oficial, care duc la creșteri la impozitele locale, prin: indexare cu inflația (în multe localități) și majorarea bazei impozabile pentru unele categorii de clădiri/terenuri.
Exemplu (București): pentru unele clădiri rezidențiale, valoarea impozabilă indicată în proiectul votat de CGMB urcă de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp în 2026, ceea ce împinge impozitul anual în sus.
În plus, legea introduce și taxa suplimentară de 0,9% pentru:
clădiri rezidențiale care depășesc 2.500.000 lei (aplicată la diferența peste plafon),
autoturisme care depășesc 375.000 lei (aplicată la diferența peste plafon).
Taxă de 25 lei pe coletele din afara UE sub 150 euro („taxa Temu/Shein")
De la 1 ianuarie 2026 se aplică o taxă fixă de 25 lei pentru coletele cu valoare declarată sub 150 euro provenite din afara UE (platforme tip Temu/Shein/AliExpress etc.)
Facturi la energie electrică: tarife de rețea actualizate
Tot de la 1 ianuarie 2026 se modifică tarifele reglementate de transport și distribuție (ANRE), ceea ce poate însemna facturi ușor mai mari în multe zone. În unele regiuni, impactul estimat este de câțiva bani/kWh (cu diferențe între operatori/zona de distribuție).
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Curtea de Apel contestă măsura lui Bolojan, luată după documentarul Recorder. Se cere suspendarea executării deciziei
Decizia Guvernului de a crea un organism consultativ pentru evaluarea legislației din domeniul justiției a ajuns in fața ...
-
Cel mai optimist ministru din Guvernul Bolojan, la început de 2026. „Stabilizarea fiscal-bugetarǎ va fi unul dintre elementele cheie ale anului"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj optimist de inceput de an, explicand de ce 2026 ar putea fi ...
-
Reacții dure după mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan - Peste 3500 de comentarii la urarea „să avem parte de un an mai bun decât acesta"
Mesajul de final de an transmis de premierul Ilie Bolojan a generat un val de reacții critice pe o rețea sociala. Î ...
-
Probleme în CV-ul noului primar general. Universitatea București neagă funcția pe care Ciprian Ciucu susține că a ocupat-o
Potrivit propriului CV și prezentarilor publice, Ciprian Ciucu s-a declarat lector al Universitații din București intre ...
-
Mintea românului de pe urmă: 61% dintre cetatenii cu drept de vot considera ca anularea alegrilor in 2024 a fost greșită. Majoritatea dintre ei nu s-au dus la vot
Un sondaj efectuat de IRES arata ca romanii considera 2025 ca fiind un an marcat de insecuritate economica, polarizare p ...
-
Ghilotina de catifea: Legea Vexler și instituirea cenzurii penale în România 2025. De la "anularea votului" la "anularea omului"
Autor: Prof. Florin Gabriel Șerban Aceasta analiza diseca mecanismul prin care Romania anului 2025 instaleaza ceea ce nu ...
-
USR a început demersurile de demitere a celor 4 judecători din CCR care au lipsit de la ședința privind pensiile magistraților: „E similar cu o lovitură de stat!"
Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, anunța ca va depune cerere pentru incetarea mandatelor celor patru judecatori C ...
-
Nu boicot, ci apărarea legii: explicația celor patru judecători CCR pentru ședințele blocate
Patru judecatori ai Curții Constituționale susțin, intr-un comunicat comun, ca situația creata in jurul dosarului privin ...
-
Mirabela confirmă: Nicușor Dan e pasionat de ciolan!
Mirabela Gradinaru, in emisiunea „La cina", dezvaluie ca mancarea preferata a lui Nicușor Dan este una profund tra ...
-
Istoricul Armand Goșu consideră că anularea alegerilor a făcut jocul rușilor: „NATO-UE, cu România înăuntru. Păi nu vă e rușine..."
Istoricul Armand Goșu, specialist in spațiul ex-sovietic, considera ca prin anularea alegerilor prezidențiale s-a facut ...
-
Andrei Caramitru: "Echipa Bolojan-Nazare e top. Ne scoate din belea, dar românii trebuie să muncească mai mult"
Economistul Andrei Caramitru susține ca Romania incepe sa iasa din zona de risc pe finanțe publice, grație masurilor lua ...
-
A apărut "Colindul Bolojanului": "Pensii înghețate, salarii tăiate, datorită ție, măi, dragă Ilie!"
Presa din județul Bihor - acolo unde a activat Ilie Bolojan inainte sa vina la București - a publicat, inainte de Craciu ...
-
Regizorul Stere Gulea: "România va trece printr-un regim autocratic. Societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta!"
Romania va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru ca acesta e nivelul de aspiratie al majoritatii populatie ...
-
TOPURILE 2025 ale Clubului de Gândire GOLD. Cine sunt laureații în politica internă și externă! - Solid News
La finalul sezonului de emisiuni de la GOLD FM și la finalul anului 2025, marcat de evenimente politice interne (alegeri ...
-
Capitalizarea nemulţumirii sociale: AUR, pe primul loc în cel mai recent sondaj. PSD, pe locul 2. Împreună ar avea majoritate parlamentară să trântească guvernul
AUR conduce in intentiile de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 35%, urmat de PSD, cu 22%, releva un sondaj CU ...
-
Nicușor Dan: CSM va pleca de urgență dacă nu acționează în interes public
Presedintele Nicusor Dan a declarat duminica, ca va initia in ianuarie un referendum in randul corpului magistratilor, c ...
-
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: "Cât timp își face treaba..."
În timp ce vorbesc despre reforma, taieri de posturi și eliminarea sinecurilor, doi primari - unul de la PNL și un ...
-
Protest în Capitală față de Legea Vexler. Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare): Tăcerea ne face complici! Această lege nu trebuie promulgată
Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) a organizat vineri seara, in Capitala, un protest fața de Legea Vexler, avertizand ...
-
Mari probleme pentru Ursula: Peste 10.000 de fermieri iau cu asalt Bruxelles-ul - Protest agresiv împotriva acordului UE-Mercosur
Peste 10.000 de fermieri din state membre UE s-au adunat joi la Bruxelles pentru a manifesta impotriva planurilor Comisi ...
-
Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapă de lemn: consum mai mic cu 4%, 130.000 de firme închise, 20.000 de concedieri. Avertismente în valuri privind recesiunea
Austeritatea impusa de Guvern a venit cu efecte in lanț care se vad deja in economie. Consumul, motorul principal al cre ...
-
Doi foști premieri acuză incompatibilitate și incompetență la vârful Guvernului? Ponta și Grindeanu contestă propunerea lui Radu Miruță la Apărare
Fostul premier Victor Ponta lanseaza un atac dur dupa ce USR l-a propus pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruța, ...
-
Cât de posibil este scenariul celui de-Al Treilea Război Mondial, NATO vs. Rusia. Doi generali au dat verdictul
Marea Britanie, Germania și Franța se pregatesc de un eventual razboi. Oficiali din armatele celor trei state au avertiz ...
-
Ministerul Finanțelor alocă 3.8 miliarde de lei pe final de an: Banii merg către proiecte care au încins coaliția
Ministerul Finanțelor aloca 3.8 milioane de lei pe final de an. Alexandru Nazare a explicat cum vor fi distribuiți banii ...
-
Scandal monstru în Parlament: Silviu Vexler a rupt pozele cu Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu!
Silviu Vexler, inițiatorul legii privind combaterea xenofobiei, a rupt o foaie care conținea fotografii cu Mihai Eminesc ...
-
Ciprian Ciucu anunță dezastrul găsit după Nicușor Dan la Primăria Capitalei: STB în insolvență, Termoenergetica e praf, datorii uriașe, blocaje!
Noul primar general, Ciprian Ciucu, anunța ca, imediat dupa momentul in care a caștigat alegerile, a gasit la Primaria C ...
-
Ce a înțeles Andrei Caramitru din "Lupta pentru acapararea României": Există patru echipe
Gruparile și lupta totala care e acum. ca sa ințelegem toți ce se intampla. Exista 4 "echipe": 1) TEAM KGB. A existat un ...
-
Piperea mută disputa cu Recorder la Bruxelles: Kovesi așteaptă prescripția în dosarul vaccinurilor?
Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept a Universitații din București și europarla ...
-
Călin Georgescu: "Carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal!"
Calin Georgescu a mers sa semneze controlul judiciar la IPJ Ilfov. Liderul suveraniștilor a fost așteptat și ovaționat d ...
-
Ilie Bolojan explică ce a semnat după vizita în Austria: Redevențele OMV cresc cu 40%
Premierul Ilie Bolojan anunța ca redevențele OMV vor crește cu 40%. Contractul a fost renegociat dupa o vizita a premier ...
-
PUSL, în fața Ministerului Mediului: „Indiferența lasă oameni în secolul XXI fără apă la robinet!"
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continua acțiunile de protest impotriva modului in care Ministerul Mediului, Apel ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu