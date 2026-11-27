Un Range Rover și alimente, primite de Sile Cămătaru și fiul său de la proprietari ai Târgului Pucheni. Cât cereau cămătarii taxă de protecție pe lună
Postat la: 27.11.2026 |
Sile Cămătaru și fiul său, Balint Nuțu-Mario, ar fi cerut lunar, timp de un an și jumătate, sume cuprinse între 7.500 și 12.500 de lei, sub pretextul unor activități de pază și prin amenințări. Banii, reprezentând „taxe de protecție", ar fi fost solicitați de la trei proprietari ai pieței agroalimentare Târgul Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, potrivit referatului procurorilor de arestare preventivă a membrilor Clanului Cămătarilor. Conform documentului, suma totală se ridică la 185.000 lei.
Totodată, Sile Cămătaru ar fi primit de la unul dintre proprietari un autoturism Range Rover, dar și diferite produse alimentare din târg, de patru ori pe săptămână. Potrivit procurorilor DIICOT, Vasile Balint, zis "Sile Cămătaru", și fiul său, Nuțu Mario Balint, i-au constrâns pe proprietarii Târgului Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, sub pretextul asigurării unor activități de pază în piața agroalimentară, să le plătească lunar sume de bani între 7.500 și 12.500 de lei lunar, reprezentând, în fapt, "taxe de protecție".
Astfel, cei doi sunt acuzați de "șantaj", fapte comise în dauna proprietarilor pieței, Constantin Tudor zis "Dorel Cartofaru", Gabriel-Alexandru Arapalea și Ruse-Petre-Lucian Cioboată zis "Lucică", de la care ar fi primit lunar, în perioada aprilie 2025 - noiembrie 2026, sume de bani, dar și produse alimentare de patru ori pe săptămână, suma totală fiind de 185.000 de lei. În plus, afirmă procurorii, Sile Cămătaru a primit de la unul dintre proprietari un autoturism marca Range Rover.
„Numitul Balint Vasile zis "Sile Cămătaru", împreună cu fiul său, Balint Nuțu-Mario, prevalându-se de poziția sa de lider al Clanului Cămătaru și sub aparența desfășurării unor activități de pază în cadrul pieței agroalimentare Târgul Pucheni, (...) au exercitat acte de constrângere morală asupra proprietarilor acestui târg ("se va duce peste" n.l. "peste ei"), respectiv asupra numiților Constantin Tudor zis "Dorel Cartofaru", Arapalea Gabriel-Alexandru și Cioboată Ruse-Petre-Lucian zis "Lucică" ("nu e bine ce spune că noi nu avem nicio obligație față de el.", "băi Sile (n.l. Balint Vasile zis "Sile Cămătaru"), ia că eu îți dau, lasă-mă dracu-n pace! Ia 170 de euro pe lună de la mine! Partea mea!", determinându-i pe aceștia să remită, în mod lunar, sume de bani ("Băi, hai bă să stabilească... abia i-am dat la sfârșitul lunii trecute. Peste o lună.", "De-abia am venit, nu sunt activat eu... lasă-mă-n pace!", "Da, și pe fiecare 15, rămâne să-i dau banii."), cu titlu de "taxă de protecție" ("Domne, păi ce vrea fratele tău, mă scuzi că-ți spun, asta-i taxă de protecție, el nu face nimica, el nu aia, nu aia", „El s-a dus și LUCICĂ ăla s-a speriat de el.") constând în sume de bani cuprinse între 7.500 și 12.500 lei lunar, reprezentând un total de aproximativ 185.000 lei", se arată în referatul procurorilor cu propunerea de arestare preventivă a membrilor grupului infracțional.
Totodată, în urma constrângerilor exercitate, ulterior eliberării din penitenciar, "Sile Cămătaru" a primit de la Tudor Constantin, zis "Dorel Cartofaru", un autoturism marca Range Rover, înmatriculat în prezent cu numărul "...SLE" și a beneficiat de patru ori pe săptămână de diferite produse alimentare de la Târgul "Pucheni", administrat de cei trei păgubiți. Conform documentului citat, Sile Cămătaru este acuzat și de camătă, după ce, în perioada mai - iulie 2026, a acordat lui Silviu Toma zis "Piticu" și lui George-Ionuț Juverdeanu împrumuturi bănești cu dobândă (al căror cuantum nu a fost identificat până la acest moment), "fără a fi autorizat în acest sens".
„În contextul în care numitul Juverdeanu George-Ionuț avea să îi remită o sumă de bani numitului Balint Vasile zis "Sile Cămătaru", iar cei doi au convenit ca primul să scoată rădăcinile unui copac la un imobil deținut de către Balint Vasile pentru a se achita de datorie, în data de 14-07-2026, în jurul orei 21:24, Sile Cămătaru l-a contactat telefonic pe Juverdeanu George-Ionuț și deoarece acesta nu a prestat activitatea indicată, i-a transmis un mesaj cu un caracter vădit intimidant prin prisma notorietății acestuia de a fi o persoană violentă, lider al grupării cunoscute generic "Clanul Cămătarilor", respectiv că dacă în ziua următoare nu se va achita de îndatoriri, se va deplasa la domiciliul acestuia pentru a «se regla» cu datoria ("mai mă iei mult la mișto, să trăiască familia ta?", "Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta"), toate cu scopul de a-l constrânge să presteze serviciile respective în schimbul datoriei", mai arată procurorii.
Procurorii DIICOT au cerut, joi, arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru și a altor șapte persoane, solicitarea fiind admisă de către instanță pentru întreg lotul. Toți cei nouă membri ai grupării infracționale cunoscute drept "Clanul Cămătarilor" fuseseră reținuți pentru 24 de ore în dosarul care vizează controlarea activității unor interpreți de muzică lăutărească și manele. În urma perchezițiilor făcute în dosar, au fost confiscați 420.000 de euro, trei arme neletale și a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme de lux.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Blindate de peste 700 de milioane de euro: MApN comandă încă 66 de vehicule de luptă Lynx de la Rheinmetall
Grupul german Rheinmetall a anuntat vineri ca Ministerul Apararii Nationale din Romania a comandat un numar suplimentar ...
-
Meteorologii au emis coduri galbene pentru weekend: Răcire puternică, ninsori și viscol în mai multe regiuni
Meteorologii au emis o informare de precipitații mixte, polei, strat de zapada, intensificari ale vantului, ninsori visc ...
-
Inteligența artificială a inventat legi și declarații folosite în instanță. Cel puțin 25 de procese din Marea Britanie au fost afectate
Judecatorii din Anglia și Țara Galilor se confrunta cu tot mai multe documente judiciare redactate cu ajutorul inteligen ...
-
Yuval Noah Harari: "Distrugerea omenirii de către AI va veni fără a ucide o singură persoană. Suntem vacile viitorului"
Civilizațiile nu trebuie neaparat sa se prabușeasca pentru ca oamenii sa piarda controlul asupra propriului destin. Isto ...
-
Codul de rezonanță al fragmentelor din Qumran: Scanarea cu neutroni a dezvăluit o tehnologie de stocare a datelor care sfidează fizica
Un grup de cercetatori in fizica materialelor de la Muzeul Israel a demarat un proiect neconvențional: Fragmentele ...
-
O particulă de antimaterie ținută luni întregi aproape de zero absolut ar putea explica de ce existăm. Big Bangul ar fi trebuit să nu lase nimic în urmă
Fizicienii de la Universitatea Northwestern au ținut luni intregi in capcana un singur pozitron, omologul din antimateri ...
-
Postul intermitent nu ajută ficatul așa cum credeau oamenii de știință până acum
Într-un nou studiu clinic despre postul intermitent, grasimea din ficat a scazut cel mai mult la cei care au pierd ...
-
Oamenii de știință au descoperit o metodă alternativă de a trata diabetul. Posibil si Alzheimerul
Mușchii, care alcatuiesc aproximativ 40% din corp, sunt depozitul natural al glucozei, iar calea abia descoperita ar put ...
-
CIA a investigat dacă trăim într-o simulare cu 16 ani inaintea apariției filmului Matrix
Dar daca realitatea pe care o vedem in fiecare zi este doar o mica parte dintr-un univers mult mai complex? Iar daca ins ...
-
„Patriarhatul este în concordanță cu modul în care Dumnezeu a creat lumea". Pastorul american care vrea să elimine dreptul femeilor de a vota e mentorul șefului Pentagonului
Un pastor conservator american, considerat mentor de secretarul Apararii Pete Hegseth, susține ca femeile nu ar trebui s ...
-
Nuțu și Sile Cămătaru se certau pe banii primiți pentru serialul de la PRO TV: Păi da atâta iau eu, bă nebunule, ce vrei tu să iei?
Scandal intre frații Nuțu și Sile Camataru, pe banii primiți de la PRO Tv pentru serialul numit Camatarii. Nuțu Camataru ...
-
Cod galben de ninsori și viscol, inclusiv în București. Stratul de zăpadă va depăși 25 de centimetri în unele zone
Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, o informare meteorologica de precipitații mixte, ...
-
Ginerele lui Trump, despre Putin: O personalitate istorică
Jared Kushner a declarat ca Putin este o personalitate istorica și un mare maestru al politicii, informeaza agenția de p ...
-
Starmind Project: SpaceX a primit undă verde pentru lansarea a un milion de sateliți. Elon Musk vrea să construiască centre de date pentru inteligența artificială în spațiu
SpaceX a primit aprobarea condiționata a autoritaților americane pentru lansarea a pana la un milion de sateliți care ar ...
-
Credit ipotecar cu dobândă fixă: 3, 5 sau 10 ani?
Cand te decizi sa faci pasul cel mare catre achiziția unei locuințe, una dintre cele mai dificile intrebari din biroul o ...
-
O rețea subterană fără explicație, construită acum 2.000 de ani. De ce au săpat romanii zeci de galerii sub oraș
Sub un deal din orașul francez Lyon se ascunde o construcție care pare desprinsa dintr-un film: o rețea de galerii roman ...
-
Rusia deschide Calea Arctică din 2027 ceea ce ar fi o lovitură pentru piata de gaze lichefiate
Compania Sovcomflot pregatește curse experimentale in sectorul estic al Caii Maritime de Nord pentru februarie-aprilie 2 ...
-
Imagini SF în Ucraina: O dronă rusească a fost arsă pe cer cu o armă laser ca în "Războiul Stelelor"
Un sistem laser ucrainean a reușit sa distruga o drona ruseasca Geran, echipata cu motor cu reacție, intr-o operațiune p ...
-
Jurnaliștii ruși dezvăluie amploarea pierderilor umane suferite de Rusia pe frontul din Ucraina: Numărul deceselor este uriaș
Jurnaliștii ruși susțin ca au aflat ce pierderi reale a avut armata lor in timpul razboiului din Ucraina. Conform acesto ...
-
Mai sunt doar câteva zile până când intră în vigoare norma Euro 7: Ce riscă șoferii cu mașini Euro 4, 5 și 6 și ce se schimbă radical
Peste cateva zile, industria auto din Europa intra intr-o noua etapa a luptei impotriva poluarii. Odata cu intrarea in v ...
-
După ce ne-a spus să avem alimente pentru 72 de ore, Comisia Europeană recomandă ca fiecare familie să aibă pregătit un astfel de rucsac de supravietuire
Europa iși intensifica pregatirile pentru situații de criza, iar Comisia Europeana le transmite cetațenilor un mesaj car ...
-
Descinderi în forță ale poliției: Primarul din Baia Mare a fost sechestrat, drogat și amenințat cu violul de doi bărbați cu cagule
Polițiștii au intervenit dupa ce primarul din Baia Mare a fost rapit, sechestrat și amenințat de mai mulți barbați cu ca ...
-
Riscul unei confruntări directe cu Rusia tocmai a crescut: NATO e în fața unei decizii cu implicații pentru România. Polonia vrea interceptarea rachetelor deasupra Ucrainei
Polonia le-a cerut aliaților din NATO sa analizeze posibilitatea interceptarii rachetelor rusești deasupra Ucrainei, ina ...
-
Pregătirea lemnelor pentru iarnă fără efort - 5 criterii esențiale înainte să îți cumperi o drujbă nouă
Ai gasit o drujba cu lama de 38 cm, apoi un comentariu iți spune ca sub 40 cm nu merita sa cobori. Iar lemnele de iarna ...
-
Inginerul de 44 de ani, refuzat de peste 50 de firme pentru că este prea calificat. Ce i-au spus angajatorii la interviurile de angajare
Un inginer, in varsta de 44 de ani, tata a doi copii, iși cauta un loc de munca de mai multe luni, insa fara succes. Deș ...
-
Cea mai mare pensie din România ajunge la 120.000 de lei pe lună și este calculată pe contributivitate
Cea mai mare pensie aflata in plata in sistemul public din Romania este de aproximativ 120.000 de lei pe luna și a fost ...
-
„Vă numesc sataniști". Becali, discurs cu scântei în Parlament, în timpul moțiunii împotriva ministrului Sănătății: „Ați dărâmat o biserică"
George Becali a avut miercuri, 25 noiembrie, prima intervenție de la tribuna Parlamentului dupa preluarea mandatului de ...
-
SHEIN va plăti 100 de milioane de dolari pentru despăgubirea clienților. Acuzații grave privind practicile gigantului chinez
Gigantul de moda online SHEIN va plati 100 de milioane de dolari pentru despagubirea consumatorilor, in urma unui acord ...
-
O stație STB s-a prăbușit peste un tramvai în mers, în București. Incidentul care putea avea urmări dramatice
Un tramvai aflat in circulație in Sectorul 6 al Capitalei a fost avariat miercuri, dupa ce structura unei stații STB a c ...
-
Ce mâncau strămoșii indepărtați ai omului. Noi date de la Institutul Max Plank despre dieta hominizilor
Un studiu publicat in revista Science arata ca in timp ce multa lume ii numește „vegetarieni” pe stramosii n ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu