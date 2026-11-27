Sile Cămătaru și fiul său, Balint Nuțu-Mario, ar fi cerut lunar, timp de un an și jumătate, sume cuprinse între 7.500 și 12.500 de lei, sub pretextul unor activități de pază și prin amenințări. Banii, reprezentând „taxe de protecție", ar fi fost solicitați de la trei proprietari ai pieței agroalimentare Târgul Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, potrivit referatului procurorilor de arestare preventivă a membrilor Clanului Cămătarilor. Conform documentului, suma totală se ridică la 185.000 lei.

Totodată, Sile Cămătaru ar fi primit de la unul dintre proprietari un autoturism Range Rover, dar și diferite produse alimentare din târg, de patru ori pe săptămână. Potrivit procurorilor DIICOT, Vasile Balint, zis "Sile Cămătaru", și fiul său, Nuțu Mario Balint, i-au constrâns pe proprietarii Târgului Pucheni, din Sectorul 5 al Capitalei, sub pretextul asigurării unor activități de pază în piața agroalimentară, să le plătească lunar sume de bani între 7.500 și 12.500 de lei lunar, reprezentând, în fapt, "taxe de protecție".

Astfel, cei doi sunt acuzați de "șantaj", fapte comise în dauna proprietarilor pieței, Constantin Tudor zis "Dorel Cartofaru", Gabriel-Alexandru Arapalea și Ruse-Petre-Lucian Cioboată zis "Lucică", de la care ar fi primit lunar, în perioada aprilie 2025 - noiembrie 2026, sume de bani, dar și produse alimentare de patru ori pe săptămână, suma totală fiind de 185.000 de lei. În plus, afirmă procurorii, Sile Cămătaru a primit de la unul dintre proprietari un autoturism marca Range Rover.

„Numitul Balint Vasile zis "Sile Cămătaru", împreună cu fiul său, Balint Nuțu-Mario, prevalându-se de poziția sa de lider al Clanului Cămătaru și sub aparența desfășurării unor activități de pază în cadrul pieței agroalimentare Târgul Pucheni, (...) au exercitat acte de constrângere morală asupra proprietarilor acestui târg ("se va duce peste" n.l. "peste ei"), respectiv asupra numiților Constantin Tudor zis "Dorel Cartofaru", Arapalea Gabriel-Alexandru și Cioboată Ruse-Petre-Lucian zis "Lucică" ("nu e bine ce spune că noi nu avem nicio obligație față de el.", "băi Sile (n.l. Balint Vasile zis "Sile Cămătaru"), ia că eu îți dau, lasă-mă dracu-n pace! Ia 170 de euro pe lună de la mine! Partea mea!", determinându-i pe aceștia să remită, în mod lunar, sume de bani ("Băi, hai bă să stabilească... abia i-am dat la sfârșitul lunii trecute. Peste o lună.", "De-abia am venit, nu sunt activat eu... lasă-mă-n pace!", "Da, și pe fiecare 15, rămâne să-i dau banii."), cu titlu de "taxă de protecție" ("Domne, păi ce vrea fratele tău, mă scuzi că-ți spun, asta-i taxă de protecție, el nu face nimica, el nu aia, nu aia", „El s-a dus și LUCICĂ ăla s-a speriat de el.") constând în sume de bani cuprinse între 7.500 și 12.500 lei lunar, reprezentând un total de aproximativ 185.000 lei", se arată în referatul procurorilor cu propunerea de arestare preventivă a membrilor grupului infracțional.

Totodată, în urma constrângerilor exercitate, ulterior eliberării din penitenciar, "Sile Cămătaru" a primit de la Tudor Constantin, zis "Dorel Cartofaru", un autoturism marca Range Rover, înmatriculat în prezent cu numărul "...SLE" și a beneficiat de patru ori pe săptămână de diferite produse alimentare de la Târgul "Pucheni", administrat de cei trei păgubiți. Conform documentului citat, Sile Cămătaru este acuzat și de camătă, după ce, în perioada mai - iulie 2026, a acordat lui Silviu Toma zis "Piticu" și lui George-Ionuț Juverdeanu împrumuturi bănești cu dobândă (al căror cuantum nu a fost identificat până la acest moment), "fără a fi autorizat în acest sens".

„În contextul în care numitul Juverdeanu George-Ionuț avea să îi remită o sumă de bani numitului Balint Vasile zis "Sile Cămătaru", iar cei doi au convenit ca primul să scoată rădăcinile unui copac la un imobil deținut de către Balint Vasile pentru a se achita de datorie, în data de 14-07-2026, în jurul orei 21:24, Sile Cămătaru l-a contactat telefonic pe Juverdeanu George-Ionuț și deoarece acesta nu a prestat activitatea indicată, i-a transmis un mesaj cu un caracter vădit intimidant prin prisma notorietății acestuia de a fi o persoană violentă, lider al grupării cunoscute generic "Clanul Cămătarilor", respectiv că dacă în ziua următoare nu se va achita de îndatoriri, se va deplasa la domiciliul acestuia pentru a «se regla» cu datoria ("mai mă iei mult la mișto, să trăiască familia ta?", "Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta"), toate cu scopul de a-l constrânge să presteze serviciile respective în schimbul datoriei", mai arată procurorii.

Procurorii DIICOT au cerut, joi, arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru și a altor șapte persoane, solicitarea fiind admisă de către instanță pentru întreg lotul. Toți cei nouă membri ai grupării infracționale cunoscute drept "Clanul Cămătarilor" fuseseră reținuți pentru 24 de ore în dosarul care vizează controlarea activității unor interpreți de muzică lăutărească și manele. În urma perchezițiilor făcute în dosar, au fost confiscați 420.000 de euro, trei arme neletale și a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a trei autoturisme de lux.