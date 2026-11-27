Yuval Noah Harari: "Distrugerea omenirii de către AI va veni fără a ucide o singură persoană. Suntem vacile viitorului"
Postat la: 27.11.2026 |
Civilizațiile nu trebuie neapărat să se prăbușească pentru ca oamenii să piardă controlul asupra propriului destin. Istoricul Yuval Noah Harari avertizează că inteligența artificială ar putea submina autonomia umană fără a provoca o distrugere fizică, ridicând întrebări tulburătoare despre putere, cunoaștere și viitorul civilizației, în cadrul celei mai recente discuții publice a sa.
Orașele ar putea continua să funcționeze, afacerile ar putea prospera, iar viața de zi cu zi ar putea părea remarcabil de normală. Totuși, sub această stabilitate aparentă, sistemele care determină existența umană ar putea deveni de neînțeles chiar pentru oamenii care le-au creat. Acesta este viitorul pe care istoricul israelian și autorul de bestselleruri Yuval Noah Harari se teme că l-ar putea aduce inteligența artificială, scrie Times Now.
Într-o conversație cu Mustafa Suleyman, CEO al diviziei de inteligență artificială din cadrul Microsoft, publicată pe 18 noiembrie 2026 de către „The Humanist Review of AI", Harari a avertizat că omenirea și-ar putea pierde capacitatea de a înțelege lumea în următoarele decenii. Discuția, înregistrată la Londra în luna august, oferă o continuare tulburătoare a ideilor pe care autorul le-a dezvoltat în cărțile sale.
Harari a descris cea mai mare temere a sa ca fiind o formă de dezorientare intelectuală colectivă. El a sugerat că, în următorii cinci, zece sau douăzeci de ani, inteligența artificială ar putea dezvolta sisteme financiare, de guvernare și de cercetare științifică al căror mod de funcționare depășește capacitatea colectivă de înțelegere a umanității.
Pentru a ilustra această posibilitate, el a făcut o paralelă cu animalele domestice. Existența unei vaci este influențată profund de forțele economice, de piețele agricole și de instituțiile umane, însă animalul nu are nicio înțelegere a acestor structuri. Harari se teme că oamenii ar putea ajunge, în cele din urmă, într-o poziție comparabilă, într-o civilizație dominată de inteligența artificială.
„Prin intermediul inteligenței artificiale, ne-am putea distruge pe noi înșine din punct de vedere mental", a remarcat Harari, distingând acest pericol de distrugerea fizică asociată cu armele nucleare. Această ipoteză a mai fost descrisă de Harari în trecut.
„Așa cum vacile nu pot înțelege sistemul financiar care le controlează viața astăzi, noi nu vom putea înțelege sistemul financiar bazat pe inteligența artificială care ne va controla viața peste 10 sau 20 de ani", declara istoricul.
„Vacile știu că oamenii există. Ne pot vedea. Dar vacile nu știu că există bani. Cum le explici vacilor piața obligațiunilor, deși aceasta le controlează viața? Așa cum vacile sunt modelate de piețele de acțiuni și obligațiuni fără a înțelege banii sau structurile din spatele lor", a argumentat Harari, oamenii ar putea deveni tot mai dependenți de sistemele de inteligență artificială.
Deciziile pe care le iau aceste sisteme, precum și logica din spatele lor, ar putea depăși capacitatea de înțelegere a oamenilor. „Noi suntem vacile viitorului", a spus el. Pentru cei familiarizați cu opera literară a lui Harari, cele mai recente observații ale sale reprezintă o evoluție a analizei sale de lungă durată asupra inteligenței și puterii.
În lucrarea „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii", el susține că umanitatea și-a stabilit dominația prin capacitatea de a construi credințe comune, permițând unor străini să coopereze la o scară fără precedent. Banii, națiunile și instituțiile își derivă o mare parte din autoritate dintr-un acord colectiv uman.
Următoarea sa carte, „Homo Deus: Scurtă istorie a viitorului", analizează ce s-ar putea întâmpla atunci când algoritmii vor dobândi o autoritate mai mare asupra deciziilor umane. Publicată în 2024, lucrarea „Nexus: Scurtă istorie a rețelelor informaționale, din epoca de piatră până la inteligența artificială" examinează modul în care sistemele informaționale distribuie puterea, susțin societățile și, uneori, le subminează. Luate împreună, aceste cărți ne invită să reflectăm la ceea ce se întâmplă atunci când umanitatea renunță la poziția sa privilegiată de arhitect principal al civilizației.
Suleyman a oferit o interpretare mai optimistă, subliniind capacitatea istorică a umanității de a se adapta, precum și potențialul inteligenței artificiale de a aduce progrese în medicină, știința materialelor și producția de resurse. Harari a recunoscut aceste posibilități, dar a ridicat o întrebare esențială: cine va controla abundența rezultată și cine va decide modul în care aceasta va fi distribuită?
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