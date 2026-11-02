Alfred Simonis a primit peste 150.000 de euro cadou de nuntă și de botez pentru primii doi copii. TOP 5 - Cine îl întrece

Postat la: 02.11.2026 |

Alfred Simonis a primit peste 150.000 de euro cadou de nuntă și de botez pentru primii doi copii. TOP 5 - Cine îl întrece

Liderul PSD, Alfred Simonis, și-a botezat în acest week-end cel de-al treilea copil. Nu se știe deocamdată câți bani a primit cadou, dar potrivit declarației de avere, președintele Consiliului Județean Timiș a adunat după nuntă și primele două botezuri 165.000 de euro.

Alfred Simonis și-a botezat, la Timișoara, băiețelul. Petrecerea a generat o serie de discuții, mulți acuzând luxul și opulența, pornind de la ținutele vestimentare ale invitaților. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a primit cadouri de botez de 39.000 de euro și 89.000 de euro pentru primii doi copii, potrivit declarațiilor de avere ale liderului social democrat din 2020 şi 2022.

La nuntă, în 2018, suma a fost ceva mai mică, doar 36.800 de euro. Sorin Grindeanu a fost naş la toate. "Dar eu vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis, și în 2020 la primul botez, și în 2022. Am fost și acuma. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten, la al patrulea eveniment de acest tip. V-am spus că am fost și la nuntă, și la celelalte două botezuri", a declarat Sorin Grindeanu azi, în conferința de presă.

Printre invitați s-au numărat Marcel Ciolacu, care a venit însoțit de Sorina Docuz, Lia Olguța Vasilescu, Daniel Băluță, Paul Stănescu, Florin Manole, Alexandru Rogobete sau Alexandru Rafila. Cele mai aprinse discuții au fost în jurul ținutei partenerei lui Marcel Ciolacu. Sorina Docuz a purtat o haină de blană. La evenimentul de la Timișoara au participat aproximativ 500 de invitați. Printre cei care au cântat s-a numărat celebrul artist italian Al Bano.

TOP 5:

  1. Nunta lui George Simion ar fi stabilit un record în rândul politicienilor. În declarația de avere din 2023, liderul AUR a precizat că a primit din partea invitaților 400.000 de euro la nunta cu soția sa, Ilinca. Suma nu a mai fost la fel de mare și la botezul fiului lui George Simion, unde darul a însumat 60.000 de euro, potrivit declarației sale de avere din 2024.
  2. Un alt politician care a declarat banii pe care i-a primit ca dar la nuntă este liberalul Ionuț Stroe, care a notat în declarația de avere din 2023: 286.800 lei, 176.200 euro, 14.200 dolari americani și 1.000 franci elvețieni.
  3. Alfred Simonis, care și-a botezat și cel de-al treilea copil. Potrivit declarației de avere, președintele Consiliului Județean Timiș a adunat după nuntă și primele două botezuri 165.000 de euro. E posibil ca dupa acest al treilea botez sa urce pe locul al doilea in clasament.
  4. Adrian Merka, reprezentantul minorității slovace și cehe din România, a încasat o sumă considerabilă la nuntă. Potrivit declarației de avere din 2023, acesta a încasat 200.000 de euro și 150.000 de lei la nuntă.
  5. Alina Gorghiu, deputată PNL,a scris în declarația de avere din 2017 că la botezul fiului său a adunat 140.000 de lei și 102.000 euro.
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Alfred Simonis a primit peste 150.000 de euro cadou de nuntă și de botez pentru primii doi copii. TOP 5 - Cine îl întrece

Postat la: 02.11.2026 |

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Liderul PSD, Alfred Simonis, și-a botezat în acest week-end cel de-al treilea copil. Nu se știe deocamdată câți bani a primit cadou, dar potrivit declarației de avere, președintele Consiliului Județean Timiș a adunat după nuntă și primele două botezuri 165.000 de euro.

Alfred Simonis și-a botezat, la Timișoara, băiețelul. Petrecerea a generat o serie de discuții, mulți acuzând luxul și opulența, pornind de la ținutele vestimentare ale invitaților. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a primit cadouri de botez de 39.000 de euro și 89.000 de euro pentru primii doi copii, potrivit declarațiilor de avere ale liderului social democrat din 2020 şi 2022.

La nuntă, în 2018, suma a fost ceva mai mică, doar 36.800 de euro. Sorin Grindeanu a fost naş la toate. "Dar eu vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis, și în 2020 la primul botez, și în 2022. Am fost și acuma. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten, la al patrulea eveniment de acest tip. V-am spus că am fost și la nuntă, și la celelalte două botezuri", a declarat Sorin Grindeanu azi, în conferința de presă.

Printre invitați s-au numărat Marcel Ciolacu, care a venit însoțit de Sorina Docuz, Lia Olguța Vasilescu, Daniel Băluță, Paul Stănescu, Florin Manole, Alexandru Rogobete sau Alexandru Rafila. Cele mai aprinse discuții au fost în jurul ținutei partenerei lui Marcel Ciolacu. Sorina Docuz a purtat o haină de blană. La evenimentul de la Timișoara au participat aproximativ 500 de invitați. Printre cei care au cântat s-a numărat celebrul artist italian Al Bano.

TOP 5:

  1. Nunta lui George Simion ar fi stabilit un record în rândul politicienilor. În declarația de avere din 2023, liderul AUR a precizat că a primit din partea invitaților 400.000 de euro la nunta cu soția sa, Ilinca. Suma nu a mai fost la fel de mare și la botezul fiului lui George Simion, unde darul a însumat 60.000 de euro, potrivit declarației sale de avere din 2024.
  2. Un alt politician care a declarat banii pe care i-a primit ca dar la nuntă este liberalul Ionuț Stroe, care a notat în declarația de avere din 2023: 286.800 lei, 176.200 euro, 14.200 dolari americani și 1.000 franci elvețieni.
  3. Alfred Simonis, care și-a botezat și cel de-al treilea copil. Potrivit declarației de avere, președintele Consiliului Județean Timiș a adunat după nuntă și primele două botezuri 165.000 de euro. E posibil ca dupa acest al treilea botez sa urce pe locul al doilea in clasament.
  4. Adrian Merka, reprezentantul minorității slovace și cehe din România, a încasat o sumă considerabilă la nuntă. Potrivit declarației de avere din 2023, acesta a încasat 200.000 de euro și 150.000 de lei la nuntă.
  5. Alina Gorghiu, deputată PNL,a scris în declarația de avere din 2017 că la botezul fiului său a adunat 140.000 de lei și 102.000 euro.
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