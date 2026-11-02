Alfred Simonis a primit peste 150.000 de euro cadou de nuntă și de botez pentru primii doi copii. TOP 5 - Cine îl întrece

Liderul PSD, Alfred Simonis, și-a botezat în acest week-end cel de-al treilea copil. Nu se știe deocamdată câți bani a primit cadou, dar potrivit declarației de avere, președintele Consiliului Județean Timiș a adunat după nuntă și primele două botezuri 165.000 de euro.

Alfred Simonis și-a botezat, la Timișoara, băiețelul. Petrecerea a generat o serie de discuții, mulți acuzând luxul și opulența, pornind de la ținutele vestimentare ale invitaților. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a primit cadouri de botez de 39.000 de euro și 89.000 de euro pentru primii doi copii, potrivit declarațiilor de avere ale liderului social democrat din 2020 şi 2022.

La nuntă, în 2018, suma a fost ceva mai mică, doar 36.800 de euro. Sorin Grindeanu a fost naş la toate. "Dar eu vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis, și în 2020 la primul botez, și în 2022. Am fost și acuma. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten, la al patrulea eveniment de acest tip. V-am spus că am fost și la nuntă, și la celelalte două botezuri", a declarat Sorin Grindeanu azi, în conferința de presă.

Printre invitați s-au numărat Marcel Ciolacu, care a venit însoțit de Sorina Docuz, Lia Olguța Vasilescu, Daniel Băluță, Paul Stănescu, Florin Manole, Alexandru Rogobete sau Alexandru Rafila. Cele mai aprinse discuții au fost în jurul ținutei partenerei lui Marcel Ciolacu. Sorina Docuz a purtat o haină de blană. La evenimentul de la Timișoara au participat aproximativ 500 de invitați. Printre cei care au cântat s-a numărat celebrul artist italian Al Bano.

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