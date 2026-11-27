Inteligența artificială a inventat legi și declarații folosite în instanță. Cel puțin 25 de procese din Marea Britanie au fost afectate
Postat la: 27.11.2026 |
Judecătorii din Anglia și Țara Galilor se confruntă cu tot mai multe documente judiciare redactate cu ajutorul inteligenței artificiale, care conțin informații false. O investigație realizată de Bureau of Investigative Journalism, ale cărei rezultate au fost publicate de The Guardian, a identificat cel puțin 25 de procese afectate de utilizarea necorespunzătoare a AI în 2026.
Problemele nu se limitează la persoanele care se reprezintă singure în instanță. Printre cei care au folosit tehnologia fără verificări suficiente se numără avocați, procurori și polițiști. În unele dosare, judecătorii au descoperit hotărâri judecătorești inventate, articole de lege inexistente și declarații generate automat, fără ca folosirea inteligenței artificiale să fi fost comunicată instanței.
Un exemplu este un litigiu comercial de 21 de milioane de dolari între două companii petroliere din Nigeria. Un avocat a invocat o presupusă decizie a unui judecător important, însă hotărârea fusese inventată de un sistem AI. Unul dintre cele mai controversate cazuri a implicat un polițist care investiga o agresiune gravă. Acesta a încărcat în Microsoft Copilot transcrierea declarațiilor unei victime și a cerut sistemului să redacteze un document care să contribuie la obținerea pedepsei maxime. Instrucțiunile solicitau inclusiv un text suficient de emoționant încât să facă judecătorul să plângă.
Într-un alt proces, un judecător specializat în insolvență a constatat că un avocat aflat la începutul carierei folosise un chatbot pentru documentare și preluase un citat dintr-o lege care nu exista. Problemele afectează și durata proceselor. Brett Dixon, președintele Law Society, a explicat că documente care ar putea avea doar câteva pagini ajung uneori la zeci de pagini atunci când sunt generate automat, obligând judecătorii să consume mai mult timp pentru analizarea lor. Autoritățile britanice pregătesc reguli suplimentare. Civil Justice Council a recomandat ca martorii din procesele civile să declare explicit că informațiile esențiale din mărturiile lor nu au fost generate sau influențate de AI.
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