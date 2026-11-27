Într-un nou studiu clinic despre postul intermitent, grăsimea din ficat a scăzut cel mai mult la cei care au pierdut cel puțin 5% din greutatea corporală. Ora meselor, în schimb, nu a adus un avantaj clar, fie că participanții mâncau mai devreme, fie mai târziu în cursul zilei.

Rezultatele sugerează că, pentru un ficat mai sănătos, ar putea fi nevoie să se pună mai puțin accent pe programele stricte de post și mai mult pe formarea unor obiceiuri alimentare pe care oamenii le pot păstra pe termen lung.

Studiul multicentric, coordonat de Universitatea din Granada (UGR) și de Universitatea Publică din Navarra, ambele instituții de învățământ superior din Spania, a fost publicat în revista de specialitate JHEP Reports și a inclus 197 de adulți supraponderali sau obezi, cu vârste între 30 și 60 de ani. Cercetarea face parte din teza de doctorat a lui Antonio Clavero Jimeno, doctorand la Institutul Universitar Comun pentru Sport și Sănătate (iMUDS) al UGR.

Noua lucrare este o analiză secundară a unui studiu clinic publicat anterior în revista Nature Medicine. Studiul inițial a constatat că participanții care țineau post intermitent au slăbit în medie cu 3 până la 4 kilograme mai mult decât cei care primiseră doar recomandări nutriționale, indiferent de programul lor de masă. Mâncatul mai devreme în cursul zilei, care în Spania înseamnă adesea renunțarea la cină, a adus și îmbunătățiri specifice ale unor indicatori ai reglării glicemiei.

Rămânea de văzut dacă aceste programe de masă aduc beneficii suplimentare și pentru ficat. Ca să afle, cercetătorii au comparat trei forme de alimentație cu restricție temporală (TRE), un tip de post intermitent care limitează mesele la anumite ore ale zilei.

Participanții au fost repartizați aleatoriu în patru grupuri. Unul a primit îngrijirea standard, adică doar recomandările nutriționale, iar în celelalte trei participanții au mâncat devreme (aproximativ între 9:00 și 17:00), târziu (între 14:00 și 22:00) sau într-un interval ales de ei înșiși (în medie, între 12:20 și 20:00). Timp de 12 săptămâni, toate cele patru grupuri au urmat același program de educație nutrițională, bazat pe dieta mediteraneană și pe obiceiuri de viață sănătoase.

Grăsimea din ficat a fost măsurată prin rezonanță magnetică (RMN). Cercetătorii au urmărit și rigiditatea ficatului, enzimele hepatice, proteinele circulante implicate în metabolismul hepatic și alți indicatori ai sănătății ficatului.

Grăsimea hepatică a scăzut în toate cele trei grupuri cu post intermitent, dar în niciunul rezultatul nu a fost, statistic, semnificativ mai bun decât cel obținut prin îngrijirea standard. Momentul meselor nu a influențat semnificativ nici ceilalți indicatori ai sănătății ficatului, nici compoziția și diversitatea microorganismelor din intestin.

„Rezultatele nu sugerează că postul intermitent este ineficient, ci mai degrabă că alegerea unei ferestre de post dimineața, seara sau după preferința fiecăruia nu pare să aducă niciun beneficiu suplimentar pentru sănătatea ficatului", au explicat Manuel Dote Montero și Antonio Clavero Jimeno, autorii principali ai studiului.

„Cel mai important factor pare să fie alegerea unei strategii care să ajute la o scădere în greutate semnificativă clinic și care să poată fi menținută în timp", au mai spus cercetătorii.

Aproximativ 40-45% dintre participanții care au ținut post intermitent au pierdut cel puțin 5% din greutatea corporală. Atingerea acestui prag a fost asociată cu scăderi semnificativ mai mari ale grăsimii din ficat. Grăsimea a scăzut mai mult și la persoanele care, la începutul studiului, aveau deja steatoză hepatică, adică o acumulare excesivă de grăsime în ficat.

Pentru cine apelează la postul intermitent ca să reducă grăsimea din ficat, un program de mese care îl ajută să slăbească ar putea conta mai mult decât ora la care mănâncă. Postul nu iese din calcul: în studiul inițial, cei care l-au ținut au slăbit mai mult, iar în noua analiză majoritatea celor care au trecut pragul de 5% făceau parte din grupurile cu post. Doar că niciunul dintre cele trei orare nu a redus grăsimea din ficat semnificativ mai mult decât îngrijirea standard.