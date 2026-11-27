O particulă de antimaterie ținută luni întregi aproape de zero absolut ar putea explica de ce existăm. Big Bangul ar fi trebuit să nu lase nimic în urmă
Postat la: 27.11.2026 |
Fizicienii de la Universitatea Northwestern au ținut luni întregi în capcană un singur pozitron, omologul din antimaterie al electronului, și au obținut asupra lui un control cuantic fără precedent. Pe termen lung, reușita i-ar putea ajuta pe oamenii de știință să răspundă la una dintre cele mai fundamentale întrebări ale fizicii: de ce există universul așa cum îl cunoaștem.
O realizare revoluționară în domeniul controlului antimateriei ar putea contribui la dezlegarea misterului existenței Universului
Pozitronul provenea dintr-o dezintegrare radioactivă și se mișca foarte repede. Cercetătorii l-au captat, l-au încetinit și l-au răcit până la o temperatură puțin peste zero absolut. Apoi l-au izolat într-un vid aproape perfect, ferit de materia obișnuită, care l-ar fi anihilat.
Așa a luat naștere ceea ce echipa numește un „ciclotron cuantic cu un singur pozitron". În acest sistem, pozitronul se comportă oarecum ca un atom artificial, iar cercetătorii îi pot observa și manipula cu precizie nivelurile individuale de energie cuantică.
Experimentul nu răspunde încă la marea întrebare. Pune însă bazele pentru ceea ce ar putea deveni cel mai riguros test de până acum al simetriei fundamentale dintre electroni și pozitroni. Potrivit Modelului Standard al fizicii particulelor, cele două particule ar trebui să se comporte aproape perfect ca imaginea în oglindă una a celeilalte.
Dacă vor măsura proprietățile magnetice ale pozitronului cu o precizie fără precedent și le vor compara cu cele ale electronului, oamenii de știință ar putea descoperi diferențe care n-au fost observate până acum. Orice discrepanță neașteptată ar indica o slăbiciune a Modelului Standard și ar putea oferi indicii despre motivul pentru care în univers există atât de multă materie și atât de puțină antimaterie.
Studiul, publicat în revista Physical Review Letters, a fost condus de Gerald Gabrielse, profesor de fizică la Colegiul de Arte și Științe Weinberg al Universității Northwestern și directorul Centrului de Fizică Fundamentală al universității. Autorul principal al lucrării este Thomas Myers, doctorand în laboratorul lui Gabrielse.
„Farmecul popular al antimateriei vine din science-fiction. Dacă luăm un electron și un antielectron (sau pozitron) și îi facem să se ciocnească, amândoi dispar. Îi spunem anihilare, un concept care aprinde imaginația scriitorilor de SF. Marele mister al universului este că Big Bangul ar fi trebuit să creeze cantități egale de materie și antimaterie. Dar, dacă ar fi fost așa, cele două s-ar fi anihilat reciproc și ne-am fi ales cu nimic. E limpede că ceva nu e în regulă cu această teorie, iar noi încercăm să aflăm ce anume", a declarat Gabrielse.
Modelul Standard este una dintre cele mai reușite teorii ale științei moderne. Descrie particulele fundamentale ale universului și trei dintre cele patru forțe fundamentale: electromagnetică, nucleară tare și nucleară slabă. Nenumărate experimente i-au confirmat predicțiile cu o precizie remarcabilă.
Cu toate aceste succese, teoria rămâne incompletă. Una dintre cele mai importante lacune ale ei este că nu poate explica de ce, în universul observabil, materia predomină covârșitor asupra antimateriei.
„Știm că Modelul Standard trebuie să greșească undeva - sau cel puțin să fie incomplet. De exemplu, nu poate prezice de ce există universul, iar asta e o lacună destul de mare. Examinăm cu mare precizie cele mai fundamentale și mai simple sisteme ca să descoperim unde cedează teoria. Sperăm să găsim un răspuns fără echivoc", a spus Gabrielse.
Gabrielse a închinat acestui mister zeci de ani din cariera sa. Grupul lui de cercetare a pus la punct mai demult metode prin care poate izola electroni individuali și le poate măsura proprietățile magnetice cu o precizie excepțională.
Fizicianul a contribuit și la consolidarea domeniului antimateriei de joasă energie: a fost un pionier al tehnicilor prin care antiprotonii sunt încetiniți, captați și răciți. Cea mai recentă realizare îmbină cele două direcții: controlul cuantic sofisticat demonstrat până acum cu electroni a fost extins la o singură particulă de antimaterie.
Aproape tot ce există pe Pământ e format din trei particule cunoscute: electroni, protoni și neutroni. Un Univers alcătuit din antimaterie ar putea conține omologii lor: pozitroni, antiprotoni și antineutroni. Potrivit lui Gabrielse, dacă totul pe Pământ ar fi făcut din antimaterie în loc de materie obișnuită, cele două ar fi extrem de greu de deosebit.
Diferențele devin dramatice în clipa în care materia și antimateria intră în contact. Un electron și un pozitron, de exemplu, se pot anihila atunci când se întâlnesc. De aceea antimateria e atât de greu de stocat: contactul cu pereții unui recipient obișnuit, făcuți din materie, ar distruge aproape sigur particula capturată.
„Dacă vrem să studiem antimateria, trebuie să o manevrăm cu grijă. Să ne înțelegem, nu e periculoasă. Nu avem destulă antimaterie ca să provoace o explozie", a spus Gabrielse.
Ca să ocolească problema, cercetătorii de la Northwestern au folosit o capcană avansată pentru particule, bazată pe câmpuri electrice și magnetice configurate cu atenție. Aceste câmpuri țin pozitronul suspendat într-o regiune goală a spațiului și îl împiedică să atingă materialul din jur.
În esență, echipa a creat un recipient în care particula nu vine în contact cu niciun perete fizic. Așa a reușit să țină un singur pozitron izolat, luni de zile, în laboratorul lui Gabrielse.
Captarea unui pozitron e un alt obstacol tehnic serios. Unii nuclei atomici eliberează pozitroni atunci când se dezintegrează radioactiv. Pentru experiment, cercetătorii au folosit sodiu-22, un izotop radioactiv rar al sodiului, iar pozitronii emiși în acest proces au inițial o energie enormă.
Fizicienii au încetinit substanțial particula înainte s-o dirijeze în vidul aproape perfect al capcanei. Înăuntru, temperatura e menținută la aproximativ 300 de milikelvini, adică doar 0,3 grade peste zero absolut. În acest frig extrem, pozitronul poate ajunge în cea mai joasă stare de energie cuantică posibilă.
„Îl răcim atât de mult încât ajunge în starea lui cuantică fundamentală. Practic, l-am convins pe acest pozitron foarte rapid să rămână acolo și să stea cuminte luni întregi", a spus Gabrielse.
Pe lângă faptul că au captat și au răcit pozitronul, cercetătorii au demonstrat că îi pot modifica deliberat stările individuale de energie cuantică și că pot detecta aceste schimbări.
Cu ajutorul unor microunde reglate pe anumite frecvențe, fizicienii au transferat particulei cantități de energie controlate cu precizie și au urmărit cum trece, ca urmare, dintr-o stare cuantică în alta. Capacitatea aceasta e crucială pentru obiectivul lor mai larg: să determine proprietățile magnetice ale pozitronului cu o precizie excepțională și să le compare direct cu cele ale electronului.
În cercetări anterioare, Gabrielse și colegii lui au folosit un ciclotron cuantic cu un singur electron ca să măsoare momentul magnetic al electronului (o măsură a proprietăților sale magnetice) cu o precizie de aproximativ o parte la 10 000 de miliarde. Rezultatul se numără printre cele mai precise măsurători făcute vreodată asupra unei particule elementare, iar echipa își propune acum una echivalentă pentru pozitronul capturat.
„Teoriile actuale sugerează că nu va exista nicio diferență între cele două măsurători. Dacă se dovedește că nu sunt egale, asta ar fi cea mai mare descoperire a fizicii din ultimul secol", a spus Gabrielse.
Compararea celor două valori ar putea oferi un test extrem de sensibil al teoriilor actuale din fizica particulelor și ar putea scoate la iveală dovezi ale unor fenomene fizice necunoscute până acum. O eventuală diferență ar putea da și indicii despre motivul pentru care Universul este dominat de materie, deși Big Bangul ar fi trebuit să producă la fel de multă antimaterie.
Fizicienii de la Northwestern au deja instrumentul pentru acest test: un pozitron pe care îl pot ține luni întregi departe de materia obișnuită și căruia îi pot modifica la comandă stările cuantice. Măsurătoarea propriu-zisă abia urmează.
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