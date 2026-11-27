Meteorologii au emis o informare de precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ninsori viscolite și răcire accentuată valabilă de vineri, 27 noiembrie, ora 10:00 până duminică, 29 noiembrie, ora 20:00.

Pe parcursul zilei de vineri (27 noiembrie) în jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar din orele serii va ninge în cea mai mare parte a Moldovei și se va depune strat de zăpadă (în medie de 4...8 cm).

Din după-amiaza zilei de sâmbătă (28 noiembrie) va ninge și în regiunile sudice, iar în Oltenia și pe alocuri în sudul și sud-vestul Munteniei se va depune strat de zăpadă cu grosimi variabile (în general de 5...10 cm și izolat peste 15 cm).

La munte va continua să ningă și îndeosebi în Carpații Meridionali se va depune strat de zăpadă în general de 5-10 cm.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (27/28 noiembrie) vor fi intensificări ale vântului la început în regiunile sud-estice, apoi și în cele sudice și în zona Carpaților de Curbură cu rafale în general de 50-70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mici valori (în jurul a -10 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menține negative în est, sud și centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în depresiuni (spre -6 grade).

De sâmbătă, de la ora 02:00, până la ora 15:00, va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul țării, cu rafale de 50-70 km/h. În județele Vrancea, Galați și Brăila va ninge slab, dar viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cod galben meteo 27 noiembrie 2026

De sâmbătă, 28 noiembrie, ora 15:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, este valabil un cod galben de vânt, care va prezenta intensificări în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, cu rafale de 50-70 km/h.

De asemenea, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, municipiul București și local în județele Ialomița și Constanța intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantități de 5-15 l/mp și izolat în sudul Munteniei 20 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m.

Cod galben meteo 28 noiembrie 2026

În același interval, un cod galben vizează județele Mehedinți, Dolj și Olt, unde va ninge consistent și se va depune strat de zăpadă de 15-20 de cm și izolat de peste 25 cm (echivalent în apă de 20-35 l/mp).

Temporar vântul se va intensifica cu rafale de 45-50 km/h, va viscolii ninsoarea și vizibilitatea va scădea sub 100 m.