Mandatul lui Fritz a dus la ruptura totală între USR și Nicușor Dan
Postat la: 25.08.2026 |
Amendamentul PSD prin care primarul Timișoarei Dominic Fritz își va pierde mandatul cu doi ani înainte de termen a provocat o ruptură totală între USR și președintele Nicușor Dan, susțin surse politice pentru „Adevărul". Dominic Fritz a refuzat să mai meargă la întâlnirile de la Cotroceni, în timp ce restul liderilor USR îi reproșează președintelui lipsa de fermitate în relația cu Sorin Grindeanu, potrivit surselor citate.
Dominic Fritz era unul dintre puținii liderii USR care continuau să-l sprijine pe Nicușor Dan, în ciuda criticilor din partid la adresa Cotroceniului. Însă atitudinea lui Fritz s-a schimbat brusc după amendamentul PSD care îl va lăsa foarte curând fără mandatul de primar al Timișoarei, cu doi ani înainte de alegeri. Liderul USR se simte dezamăgit de președintele Nicușor Dan, care nici măcar nu a încercat să blocheze intenția lui Sorin Grindeanu de a depune amendamentul cu pricina.
„Fritz aștepta mai mult de la Nicușor Dan. Amendamentul PSD a fost cu dedicație pentru el, iar Nicușor Dan n-a mișcat un deget, deși are discuții și întâlniri aproape zilnice cu Sorin Grindeanu. Ca de obicei, Nicușor Dan a reacționat abia după ce răul a fost făcut, când nu se mai putea schimba nimic. Și mai dureros e faptul ca Fritz i-a luat mereu apărarea lui Nicușor Dan în fața partidului și în public, când toată opinia publică era potrivnică președintelui", susține unul dintre liderii USR pentru „Adevărul".
În acest moment, Dominic Fritz exclude orice posibilitate de a vota un guvern din care să facă parte și PSD, așa cum își dorește președintele Nicușor Dan. Iar dacă șeful statului îl va desemna premier pe Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Ilie Bolojan vor anunța imediat formarea unui pol de dreapta, reformist, care să intre în luptă atât cu PSD, cât și cu AUR, susțin sursele citate.
În primă fază, liderii USR se așteptau ca președintele Nicușor Dan să retrimită la Parlament legea integrității, care îl lasă pe Fritz fără mandatul de primar. Însă șeful statului trebuie să promulge legea până la finalul lunii august, astfel încât România să nu piardă miliardele din PNRR. Prin urmare, nu mai e timp nici măcar pentru un gest simbolic - întoarcerea unui legi în Parlament, cu scopul de a-și arăta susținerea față de Dominic Fritz.
Primarul Timișoarei a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai lui Nicușor Dan în interiorul USR. Dominic Fritz s-a numărat printre cei care au propus retragerea sprijinului politic pentru Elena Lasconi și susținerea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025.
Amintim că CCR a decis că amendamentul care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar este constituțional.
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a anunțat atunci că Parlamentul va fi convocat de urgență după ce Curtea Constituțională va transmite motivarea deciziei privind Legea integrității, pentru ca actul normativ să fie pus în acord cu hotărârile CCR și România să nu piardă cele 770 de milioane de euro aferente acestui jalon din PNRR.
Liderul PSD a precizat că Agenția Națională de Integritate a transmis că aproape 50 de persoane se află într-o situație similară cu cea a primarului Timișoarei, Dominic Fritz.
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