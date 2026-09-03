România, în fața unui nou „examen". S&P publică raportul de țară pe 2 octombrie
Postat la: 03.09.2026 |
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că România se pregătește pentru o nouă evaluare a agenției Standard & Poor's, care va publica raportul de țară pe 2 octombrie. Oficialul avertizează că presiunea asupra finanțelor publice rămâne ridicată: cheltuielile cu dobânzile au crescut cu peste 26% până în iulie și au depășit 40 de miliarde de lei. În același timp, Nazare susține că deficitul a scăzut cu 37% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce investițiile au crescut cu aproape 24%.
România se apropie de un nou test important în fața agențiilor internaționale de rating. Alexandru Nazare anunță că în aproximativ trei săptămâni va avea loc misiunea Standard & Poor's în România, iar raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie.
Ministrul interimar al Finanțelor afirmă că menținerea credibilității României depinde de disciplina fiscală, rezultate și continuarea investițiilor.
„Rezultatele clare, comunicate continuu şi transparent, disciplina fiscală fără să frânăm investiţiile şi responsabilitatea sunt cheia credibilităţii României. Nu facem toate aceste eforturi doar pentru menţinerea ratingului de ţară. Le facem pentru a nu lăsa o ţară îndatorată generaţiilor următoare şi pentru a ridica nivelul ambiţiilor economice ale României", spune ministrul într-un mesaj video pe Facebook.
Nazare: Deficitul a scăzut cu 37%, investițiile au crescut cu aproape 24%
Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al Finanțelor, deficitul este cu peste 28 de miliarde de lei mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut.
„Practic, deficitul scade cu 37% şi în acelaşi timp investiţiile cresc cu aproape 24% cu 15 miliarde de lei. Mai sunt 3 săptămâni până când vom avea misiunea de la Agenţia de Rating Standard & Poor's în România. Standard & Poor's va publica raportul de ţară pe 2 octombrie. Este un examen la fel de important ca şi celelalte pe care le-am avut şi le-am trecut cu succes în luna august", afirmă Nazare.
Avertisment privind dobânzile: cheltuielile au depășit 40 de miliarde de lei
Potrivit acestuia, cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, depăşind 40 de miliarde lei şi, dacă deficitul nu va fi ţinut sub control în următorii ani, vor creşte şi mai mult.
„Nu o facem pentru alţii, o facem pentru noi, ca să nu lăsăm o ţară îndatorată copiilor şi nepoţilor noştri. Şi trebuie să o facem ca să putem relansa economia şi dobânzile să scadă, astfel încât să avem investiţii", a punctat Nazare.
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