Vizita lui Călin Georgescu în Vaslui, scurtată după refuzuri și huiduieli: „Să plece cu circul și maimuțăreala"

Călin Georgescu și-a continuat sâmbătă turul prin țară cu o deplasare în județul Vaslui, din care a bifat doar două opriri din cinci. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a renunțat la mai multe obiective, după ce a primit semnale că prezența sa nu este dorită, iar la statuia lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt a fost huiduit de localnici.

Primirea de la Codăești

Oficial, Georgescu anunțase încă din 31 august o singură oprire: piața agroalimentară din comuna Codăești, în cadrul inițiativei „Toamna Cămărilor Românești".

Susținătorii l-au întâmpinat cu steaguri și pancarte cu imaginea sa, iar pe șoseaua care traversează comuna erau sute de mașini înmatriculate în mai multe județe. Majoritatea participanților nu erau localnici - au venit cu autoturisme personale și autocare din alte părți ale țării. Din mașini răsuna muzică patriotică, iar mulțimea scanda „Georgescu - președinte!" și „Căline, Căline, poporul e cu tine!". Îmbulzeala le-a dat de furcă bodyguarzilor care îl însoțeau.

În discursul din piață, Georgescu i-a îndemnat pe oameni să cumpere produse românești. A rămas circa o oră, apoi a plecat spre Podul Înalt.

Fabrica și biserica l-au refuzat

Pe rețelele sociale circulase însă un afiș cu un „traseu al evenimentului", neasumat oficial, care includea statuia lui Ștefan cel Mare de la Băcăoani, o biserică din comuna Lipovăț, o fabrică de mobilă din municipiul Vaslui și Târgul Meșterilor Populari din Parcul Copou.

Programul a început să se destrame înainte de sosirea lui Georgescu în județ. Omul de afaceri Ioan Marcu, a cărui fabrică fusese trecută pe listă fără știrea lui, a reacționat pe pagina de Facebook a firmei: „Urmarea anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la Sc Marcomos Srl Vaslui, vă informăm că conducerea și întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc".

Reprezentanții Protopopiatului Vaslui au anunțat, la rândul lor, că nu vor permite desfășurarea de activități politice în incinta bisericilor.

Huiduieli la statuia lui Ștefan cel Mare

A treia oprire, statuia ecvestră de pe raza localității Băcăoani, a fost marcată de incidente. Georgescu a ajuns mai devreme decât ora 11:00 indicată în programul neoficial, iar la fața locului se aflau câteva zeci de persoane.

Când fostul candidat a coborât spre drumul național, un pensionar de 76 de ani din Băcăoani a strigat: „Să plece cu circul și maimuțăreala".

Susținătorii au reacționat furios, iar schimbul de replici a degenerat în jigniri. Membri ai echipei lui Georgescu au intervenit pentru a aplana situația și le-au cerut simpatizanților să se liniștească. Aceștia au încercat apoi să acopere huiduielile cu urale și scandări.

După plecarea lui Georgescu, pensionarul a fost luat din nou în vizor de susținători. Polițiști în civil au intervenit pentru a împiedica escaladarea conflictului.

Ulterior, Georgescu a renunțat și la prezența anunțată la Târgul Meșterilor Populari din Parcul Copou.