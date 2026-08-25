Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt angajați la stat intră astăzi în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative făcute de Parlament

Consilierii locali și cei județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Incompatibilitatea a fost stabilită de legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026, care a modificat art. 550 din Codul administrativ.

Câteva mii de consilieri județeni și locali devin incompatibili de marți, 25 august, și trebuie să aleagă fie să rămână în funcțiile în care au fost aleși, fie să rămână angajați ca funcționari publici sau personal contractual la stat.

Și asta pentru că noul art. 550 alin. (6) prevede că regulile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, cuprinse în art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, se aplică în mod corespunzător și personalului contractual.

Sunt vizate, în principal, persoanele care îndeplinesc simultan următoarele două condiții:

* au mandat de consilier local sau consilier județean;

* sunt angajate cu contract individual de muncă într-o autoritate sau instituție publică: primărie, consiliu județean, minister, agenție, serviciu public ori altă instituție administrativă.

Aceste persoane nu mai pot continua simultan activitatea profesională și exercitarea mandatului. Nu este necesară demisia din funcție sau din mandat. Soluția prevăzută de lege este suspendarea contractului individual de muncă.

Cadrele didactice sunt exceptate

Cadrele didactice sunt exceptate expres prin art. 209 alin. (3) din Codul administrativ, care prevede că „sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice".

Excepția este susținută și de art. 96 din Legea nr. 161/2003, aplicabil personalului contractual prin noul art. 550 alin. (6).

Prin urmare, profesorii pot continua activitatea didactică și pot exercita mandatul de consilier local sau județean, fără suspendarea contractului de muncă.

Aceeași excepție se aplică cercetătorilor științifici și persoanelor care desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice. Excepția nu se aplică automat personalului administrativ, tehnic sau auxiliar din unitățile de învățământ.

Noul art. 553² alin. (2) lit. l) din Codul administrativ acordă un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității.

Termenul-limită este 25 august 2026, inclusiv.

Soluția: suspendarea contractului de muncă

Persoanele vizate trebuie să depună imediat la angajator o notificare sau cerere scrisă și înregistrată prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă, în temeiul:

* art. 550 alin. (6) din Codul administrativ;

* art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 161/2003;

* art. 50 lit. i) din Codul muncii.

Potrivit art 97 din legea 161/2003:

(2) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă:

a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

b) până la încetarea funcției eligibile sau a funcției de demnitate publică, în cazul în care funcționarul public a fost ales sau numit.

Din 26 august 2026, lipsa unui asemenea demers poate constitui abatere disciplinară și poate conduce la o evaluare a incompatibilității de către Agenția Națională de Integritate.

Nu intră automat în această situație toate persoanele plătite din fonduri publice. Personalul suport, personalul cu statut special și angajații companiilor de stat trebuie analizați separat, în funcție de postul ocupat și de legislația specială aplicabilă.

Dacă există orice neclaritate privind încadrarea postului, persoana respectivă trebuie să solicite urgent un punct de vedere scris compartimentului juridic și departamentului de resurse umane. Important este ca demersul să fie făcut și înregistrat cel târziu la 25 august 2026.