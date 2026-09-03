CCR ține de șase luni în sertar sesizarea privind suspendarea permisului pentru amenzi neplătite. Guvernul aplică între timp o măsură vulnerabilă constituțional
Postat la: 03.09.2026 |
Curtea Constituțională lasă de aproape șase luni nesoluționată una dintre cele mai importante sesizări formulate în acest an de Avocatul Poporului, în timp ce prevederile contestate au ajuns deja să producă efecte. Este vorba despre OUG nr. 7/2026 și, între altele, despre mecanismul prin care șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile își pierd temporar dreptul de a conduce.
Sesizarea a fost depusă la CCR pe 6 martie 2026, iar după 181 de zile Curtea nu a pronunțat o soluție. Dosarul nr. 1106D/2026 este în „faza de raport", fără termen de judecată. Între timp, Guvernul a mers înainte, a adoptat normele de aplicare, iar mecanismul prevăzut de art. XVII a devenit operațional de la sfârșitul lunii august.
Situația ridică o problemă care depășește discuția despre permisele auto. Avem o ordonanță de urgență, contestată tocmai pentru că ar încălca limite constituționale impuse Guvernului, care produce efecte luni întregi înainte ca judecătorul constituțional să spună dacă putea fi adoptată în această formă.
Formal, CCR nu poate fi acuzată că a încălcat un termen legal maxim de soluționare, așa cum se întâmplă la întârzierea publicării deciziilor privind numirile la TVR și SRR. Un asemenea termen nu există.
Până în 2025, Regulamentul Curții prevedea că, pentru asemenea cauze, raportul judecătorului-raportor trebuia depus, „de regulă", în cel mult 90 de zile de la înregistrarea sesizării. Nu era un termen de decădere și nici nu obliga Curtea să pronunțe hotărârea în 90 de zile, dar reprezenta cel puțin un reper de celeritate.
Prin noul Regulament adoptat la 30 ianuarie 2025, Plenul CCR a eliminat această prevedere. Noul art. 9 spune doar că judecătorul-raportor întocmește raportul, fără să spună în cât timp. Abia după depunerea raportului poate fi stabilit termenul de judecată, de către președintele Curții, iar acesta nu poate fi mai apropiat de 30 de zile.
Așadar, în actualul sistem, un dosar poate rămâne teoretic luni sau chiar mai mult în „faza de raport", fără ca CCR să încalce propriul regulament.
Într-un dosar concret, până la finalizarea raportului, responsabilitatea procedurală revine judecătorului-raportor, iar ulterior, termenul este stabilit de președintele Curții.
Guvernul a avut „urgență" să restrângă dreptul de a conduce. CCR nu are urgență să verifice Constituția
Guvernul a justificat OUG nr. 7/2026 prin necesitatea unor măsuri „imediate" pentru creșterea colectării creanțelor locale. Art. XVII prevede că titularul permisului nu mai are dreptul să conducă dacă nu plătește amenda rutieră în 90 de zile, durata fiind calculată mecanic: o zi pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați.
Avocatul Poporului a reacționat după numai câteva zile și a sesizat CCR. Curtea, însă, a permis ca lunile să treacă până când norma a intrat efectiv în aplicare.
În această situație, controlul constituțional tardiv riscă să-și piardă o parte din utilitate. Dacă art. XVII va fi declarat ulterior neconstituțional, Curtea se va pronunța după ce mecanismul a început deja să afecteze persoane concrete.
Art. XVII este serios vulnerabil
Sesizarea Avocatului Poporului nu este lipsită de substanță, din contră, art. XVII prezintă vulnerabilități juridice reale. Cel mai important argument vine, paradoxal, chiar din Decizia CCR nr. 563/2024.
În acea cauză, Curtea a considerat constituțional sistemul clasic prin care permisul este suspendat pentru 30, 60 sau 90 de zile pentru anumite contravenții rutiere. Dar justificarea CCR a fost foarte precisă, precizând că durata suspendării este stabilită în funcție de gravitatea și pericolul social al abaterii rutiere, iar măsura este limitată rezonabil în timp.
Art. XVII din OUG 7/2026 funcționează după o logică radical diferită. Șoferul nu își pierde dreptul de a conduce pentru că a devenit mai periculos în trafic, ci pentru că nu și-a plătit datoria, iar durata nu se mai raportează la gravitatea conduitei rutiere, ci la suma restantă, unde 50 de lei înseamnă o zi.
Avocatul Poporului folosește explicit Decizia 563/2024 și arată că noua sancțiune riscă să devină disproporționată tocmai pentru că peste amenda și eventuala suspendare aplicate pentru abaterea rutieră se adaugă încă o măsură, având același efect (pierderea dreptului de a conduce), dar motivată de neexecutarea unei obligații fiscale. Instituția o descrie drept o formă de „pedeapsă civilă" excesivă.
Dacă în 2024 CCR a justificat suspendarea prin legătura dintre pericol rutier, adică gravitatea faptei, durata măsurii, Guvernul trebuie acum să explice de ce aceeași măsură poate fi folosită pentru un scop pur fiscal.
De ce să iei permisul pentru a recupera bani, când statul are poprire și executare silită?
A doua vulnerabilitate privește proporționalitatea măsurii. Statul are un scop legitim atunci când încearcă să colecteze amenzile. Dar existența unui scop legitim nu face automat constituțional orice mijloc folosit.
Avocatul Poporului arată că pentru recuperarea creanțelor există deja instrumentele specifice dreptului fiscal: poprirea veniturilor, executarea silită și sechestrul asupra bunurilor. Suspendarea dreptului de a conduce nu are o legătură directă cu executarea datoriei.
Același lucru fusese remarcat înainte de adoptarea ordonanței de Consiliul Legislativ, care a avertizat că suspendarea permisului nu poate avea simultan natura unei sancțiuni contravenționale complementare și a unei măsuri administrative sui-generis, în funcție de momentul și motivul pentru care este aplicată.
Consiliul Economic și Social a fost și mai tranșant, precizând că instituirea unei noi constrângeri pentru colectarea creanțelor este excesivă tocmai pentru că statul dispune deja de instrumente fiscale specializate.
Pentru șoferii profesioniști apare și problema dreptului la muncă, având în vedere că statul îi poate lua debitorului exact instrumentul prin care acesta își câștigă veniturile necesare pentru a-și achita datoria.
CEDO face și ea diferența între siguranța rutieră și pedeapsă
Nici jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului nu oferă Guvernului un cec în alb. CEDO a făcut constant diferența între măsurile prin care un șofer potențial periculos este scos temporar din trafic, în scop preventiv, și măsurile care prin natura și severitatea lor capătă un caracter punitiv.
În cauza Escoubet c. Belgiei, Curtea de la Strasbourg a acceptat retragerea imediată a permisului tocmai pentru că era o măsură de siguranță rutieră, destinată îndepărtării temporare din trafic a unei persoane potențial periculoase, nu o pedeapsă.
Art. XVII are însă scopul declarat de creștere a colectării creanțelor locale, ceea ce face mult mai dificilă prezentarea sa drept măsură preventivă de siguranță rutieră.
De ce sesizarea nu este totuși sigur că va fi admisă
Singurul argument jurisprudențial al Guvernului este că CCR a stabilit în mod repetat că dreptul de a conduce nu este, în sine, un drept fundamental consacrat de Constituție.
Prin urmare, Curtea ar putea considera că legiuitorul dispune de o marjă largă pentru stabilirea condițiilor în care permisul poate fi exercitat și că art. 53 din Constituție, privind restrângerea drepturilor fundamentale, nu este direct aplicabil. De aceea, admiterea sesizării nu poate fi considerată sigură.
Totuși, problema poate fi analizată pe alte coordonate, cum ar fi calitatea și coerența legii, proporționalitatea măsurii, accesul la justiție, afectarea dreptului la muncă și limitele constituționale ale ordonanțelor de urgență, prevăzute de art. 115 alin. (6). Aici poziția Guvernului este mult mai vulnerabilă.
Sfidarea este tocmai tăcerea
CCR poate ajunge, în final, la concluzia că art. XVII este constituțional. Sau îl poate elimina din ordonanță. Ceea ce devine greu de justificat este însă faptul că verdictul lipsește după șase luni, deși Guvernul a invocat urgența pentru a introduce măsura, Avocatul Poporului a atacat-o imediat, iar norma a ajuns între timp să fie aplicată.
Nu există un termen legal pe care CCR să îl fi încălcat, dar aceasta nu exonerează instituția de responsabilitate. Dimpotrivă, Curtea însăși și-a eliminat în 2025 reperul de 90 de zile pentru întocmirea raportului, iar acum beneficiază de vidul procedural pe care și l-a creat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Nicușor Dan intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 litri a cantității de țuică produse în gospodării și scutite de accize
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul de lege care prevede ca vor fi scutite de a ...
-
Ursula von der Leyen, despre suspendarea banilor din PNRR din cauza „amendamentului Fritz": Comisia Europeană va verifica Legea Integrității
Comisia Europeana va verifica Legea ANI atunci cand Romania va cere oficial ultima tranșa din banii din PNRR, a spus Urs ...
-
"Amendamentul Fritz" și asasinii economici: Ilie Bolojan și Oana Țoiu au cerut Comisiei Europene să taie banii României din PNRR
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi discutat telefonic cu comisarul european pentru ...
-
Criza ANSVSA nu mai poate fi ascunsă în spatele fermierilor. Vorbim despre credibilitatea României la Bruxelles, dar cine răspunde pentru pierderea ei?
În momentul in care Romania ajunge sa primeasca de la Bruxelles mesajul ca sistemul sanitar-veterinar romanesc nu ...
-
„Partidul penalilor și condamnaților" - PSD, atac la adresa USR după condamnarea lui Clotilde Armand: Își încalcă propria rezoluție
PSD acuza USR de „duplicitate" și „criza morala profunda" dupa condamnarea in prima instanța a lui Clotilde ...
-
Deficitul bugetar, reducere de 28 de miliarde de lei față de 2025. Ministerul de Finanțe anunță datele pentru primele șapte luni
Deficitul se reduce cu 28,36 miliarde de lei fața de 2025 și coboara la 2,34% din PIB, anunța Ministerul Finanțelor intr ...
-
Cazul Pahonțu - Replică din CNSAS după ce Nicușor Dan s-a declarat sceptic privind dosarele Revoluției și Mineriadei: "Adevărul are termen de prescripție?"
Vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, Madalin Hodor, reacționeaza dup ...
-
Alexandru Nazare comentează semnalul de alarmă tras de Moody's: Tansmite foarte clar două mesaje
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat avertismentul Moody's, care spune ca blocajul privind noua lege a sal ...
-
PNRR ajunge la final, Gheorghe Piperea face un bilanț devastator: miliarde pierdute și un avertisment pentru ce urmează în UE. „Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lanseaza un atac extrem de dur legat de PNRR chiar inainte de expirarea programul ...
-
Neomarxistul Ciucu vrea să taie ajutoarele pentru gravide, nou-născuți și persoane cu dizabilități. Vrea să scumpească apa în Capitală deși conductele sunt praf
Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in ședința vineri, 28 august, iar printre proiectele pe care urmeaza sa l ...
-
Angajații din guvern au făcut topul scandalurilor de "corupție și impostură" din Guvernul Bolojan: „A venit timpul să plecați acasă!"
Guvernul Bolojan și-a pus „in cap" și antreprenorii, și angajații din privat, și pe cei de la stat. Cea mai recent ...
-
Dominic Fritz nu plănuiește să demisioneze din funcția de primar, după adoptarea controversatei legi care îl elimină din funcție: "Am fost ales de oamenii din Timișoara"
Liderul USR Dominic Fritz a avut prima reacție dupa votarea legii integritații cu amendamentul PSD care il elimina din f ...
-
Șeful SPP Lucian Pahonțu evită de 18 ani să spună dacă a colaborat sau nu cu Securitatea. Cum a fentat legea CNSAS: „Ai epoci în care îți smulgi cu forcepsul fiecare hârtiuță"
Cel mai longeviv șef de serviciu secret din Romania, Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Paza și Protecție (SPP) din 200 ...
-
Lovitură pentru Ilie Bolojan. ICCJ a respins definitiv cele 11 HG ale Executivului
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv cele 11 hotarari ale Guvernului, dupa ce inițial Cu ...
-
Un politolog numește cea mai bună variantă de premier. „Cred că eternitatea e mult mai interesantă pentru el decât efemeritatea"
Politologul Cristian Pirvulescu vede ca singura soluție pentru ieșirea din criza guvernamentala este un guvern susținut ...
-
Mandatul lui Fritz a dus la ruptura totală între USR și Nicușor Dan
Amendamentul PSD prin care primarul Timișoarei Dominic Fritz iși va pierde mandatul cu doi ani inainte de termen a provo ...
-
Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt angajați la stat intră astăzi în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative făcute de Parlament
Consilierii locali și cei județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Incompatibilitatea a fost stabilita de legea nr. 1 ...
-
Călin Georgescu lansează cel mai dur atac al său împotriva președintelui Nicușor Dan: "Un cadavru politic"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu lanseaza un atac dur impotriva președintelui Nicușor Dan. Rea ...
-
Primarul Buzăului, „atacat" în plină stradă de pistoale cu apă. Constantin Toma: „Am plecat ud leoarcă"
Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a fost inconjurat și stropit cu pistoale cu apa de zeci de copii, chiar in ...
-
COMUNICAT: Ioana Ramona Bruynseels acuză Guvernul că taie bursele copiilor săraci în vacanță: „Tăiați numărul de parlamentari, nu bursele copiilor!”
Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels critica dur decizia Guvernului interimar de a elimina, in perioada vacanței, plata ...
-
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi dă dreptate lui Dominic Fritz: "Amendamentul e neconstituțional. I-aș spune cum să scape de sancțiune, da' nu vreau"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea ii da dreptate lui Dominic Fritz, in contextul scandalului generat de cea mai rec ...
-
România interimară cu un război la graniță: 3 ani fără director plin la SRI, 3 luni fără premier cu puteri depline
În vara acestui an s-au implinit 3 ani de cand Eduard Hellvig a demisionat din funcția de director al Serviciului ...
-
"Turul 2 înapoi" de la USR: Buzoianu compară decizia CCR care îl lasă pe Fritz fără mandat cu anularea alegerilor prezidențiale
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), compara situația creata de decizia Curții Constituționale in cazul lui Dominic ...
-
Opinie în Jerusalem Post: Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puțin decât o viză americană pentru George Simion?
Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III și Sabin Gherman scriu un articol de opinie, in ...
-
Adrian Năstase dezvăluie băieții deștepți din energie: Prosumatorii sunt investitori. Statul îi tratează ca pe consumatori
Adrian Nastase analizeaza criza din energie și spune ca statul roman refuza sa trateze prosumatorii ca pe niște investit ...
-
Miză uriașă la CCR: judecătorii decid soarta Legii integrității, contestată de Nicușor Dan și USR-PNL
Curtea Constituționala a Romaniei este așteptata sa decida luni asupra contestațiilor formulate impotriva noii Legi a in ...
-
Întâlnire secretă a lui Bolojan cu șefa CCR înainte ca să judece legile cu miză de miliarde din PNRR: "Nu au ce să se vadă de taină prin birouri!"
Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tanasescu, s-a intalnit vineri, 14 august, cu premierul demis Ilie Boloj ...
-
Cel mai urât dintre pământeni: Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului susținut de Ziua Marinei
Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit sambata, 15 august, in timpul discursului pe care l-a susținut la Constanța, ...
-
Piedone ăl mic: "Poa' să fie și a lu' mama!" - Descinderi în sectorul 5 ca în perioada de glorie a tatălui său. Găini și rațe ținute în spatele unui bloc
Vlad Popescu Piedone, cunoscut și ca "Piedone al mic", a descins in Sectorul 5 al Capitalei, al carui primar este, și a ...
-
Tomac a explicat motivele reale pentru care a renunțat să se mai prezinte în fața Parlamentului ca premier desemnat: "Aveam în față condiții absolut ridicole puse"
Europarlamentarul Eugen Tomac a oferit vineri seara, 14 august, explicații detaliate privind decizia sa de a renunța la ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu