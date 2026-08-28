Neomarxistul Ciucu vrea să taie ajutoarele pentru gravide, nou-născuți și persoane cu dizabilități. Vrea să scumpească apa în Capitală deși conductele sunt praf
Postat la: 28.08.2026 |
Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în ședință vineri, 28 august, iar printre proiectele pe care urmează să le dezbată se numără majorarea tarifului pentru apă, dar și suspendarea sau revizuirea schemei de stimulente financiare.
Tariful pentru apă în București urmează să fie majorat cu 0,85 lei/metrul cub, în vederea realizării unor bazine de retenție, necesare pentru prevenirea inundațiilor. Primarul general, Ciprian Ciucu, a explicat că investițiile sunt necesare, având în vedere că orașul s-a confruntat în ultima perioadă cu inundații, iar fenomenele extreme s-ar putea intensifica în contextul schimbărilor climatice. Proiectul prevede încheierea unui act adițional la contractul de concesiune dintre Municipiul București și Apa Nova. Noul program de investiții are o valoare de aproape 500 de milioane de euro.
Un stimulent pentru persoanele cu handicap ar putea fi suspendat
Acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap ar putea fi suspendată temporar, până când plata drepturilor restante către beneficiarii eligibili va fi adusă la zi. Măsura ar urma să vizeze atât depunerea de noi cereri, cât și acordarea stimulentului către beneficiarii eligibili aflați deja în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB).
Conform referatului de aprobare, programul de stimulente pentru persoanele adulte cu handicap, adoptat în 2017, a generat întârzieri în valoare de peste 650.000.000 lei la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 de luni de plăți restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plățile efective au fost sistate de facto din luna noiembrie 2025, ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu această destinație. Costul lunar curent al programului este de aproximativ 26.000.000 lei.
Stimulentul financiar pentru nou-născuți urmează să fie redus de la 2.500 la 2.000 de lei. De asemenea, vor fi restrânse categoriile de beneficiari, printre care se vor număra: mamele cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la oricare dintre componentele venitului minim de incluziune; mamele cu dizabilități; mamele aflate temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, ale violenței domestice, care se află în situații deosebite de vulnerabilitate sau în situații de risc stabilite prin anchetă socială); mamele minore; mamele care nasc cetățeni străini/apatrizi, care provin din zone de conflict armat.
S-ar elimina stimulentul pentru gravide
Conform unui alt proiect de pe ordinea de zi, urmează să fie abrogată acordarea stimulentului financiar pentru femeile gravide din București. Voucherul Materna este destinat achitării medicamentelor și serviciilor medicale și a fost introdus printr-o hotărâre a Consiliului General aprobată în 2018. Drepturile stabilite în baza HCGMB 120/2018 și născute anterior intrării în vigoare a acestei hotărâri vor rămâne valabile.
Potrivit unui proiect care ar putea fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței, stimulentul financiar pentru copii cu dizabilități ar putea fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de handicap. Astfel, stimulentul se va acorda: copiilor încadrați în grad de handicap grav (1.000 lei/lună), în grad de handicap accentuat (800 lei/lună) sau grad de handicap mediu (400 lei/lună), conform unui certificat de încadrare emis de către una dintre Comisiile pentru protecția copilului de la nivelul sectoarelor Capitalei.
Vor putea beneficia de stimulentul financiar și copiii aflați la tratament medical în București pentru afecțiuni hemato-oncologice, ale căror certificate de încadrare în grad de handicap sunt emise de către Comisia pentru protecția copilului competente de la nivelul oricărui județ și pentru care cel puțin un părinte sau reprezentant legal are domiciliul/reședința în Capitală.
Pe ordinea de zi suplimentară a ședinței ar putea fi introdus și un proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier general al lui Kansou Alexandru Hazem (liderul grupului PSD), ca urmare a demisiei. Kansou Hazem, care este și city manager al Sectorului 4, a precizat că demisionează în contextul în care Legea ANI prevede că administratorii publici vor intra în categoria persoanelor supuse acelorași incompatibilități ca primarii și viceprimarii.
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