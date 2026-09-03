Rareș Bogdan, acuzații grave la adresa USR: Pun umărul la transformarea României într-un "nou caz Viktor Orban". Trădare de neam și țară!

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că decizia celor de la USR de a muta problemele României la Bruxelles, pentru a-l apăra pe Dominic Fritz, reprezintă "trădare de neam și țară". Europarlamentarul arată că liderii USR știu faptul că România ar putea suferi consecințe, dar nu-i interesează decât să-l scape pe Dominic Fritz.

"Să nu ne mai denigrăm neamul și țara! Să spunem răspicat peste tot că suntem români!

România, înainte de orice! Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele! Niciodată nu voi trăda interesele României! Nu voi acționa niciodată în vreun fel pentru a afecta imaginea țării mele! Problemele de acasă se rezolvă acasă. Și în familie, și pentru țara ta. Nu în spațiul public, nu la Bruxelles!

Cine pune umărul pentru transformarea României într-un nou caz „Ungaria lui Victor Orban" sau „Polonia condusă de PiS" este inconștient. Sau pur și simplu trădător de neam și țară. Și nu la figurat. Până la urmă, PNL și EPP au înțeles, din fericire, care este miza. Și faptul că există riscuri devastatoare pentru România.

Interesul personal sau de grup nu trebuie să primeze în fața interesului țării tale. Cine face asta nu merită statutul de Român.

P.S. George Enescu a plecat la Viena, la 7 ani, în toamna lui 1888. Fusese admis la Conservator. Dialog pe drum. „Mamă, pot să le spun acolo, la Viena, că sunt român?" „Sigur, de ce să nu le spui?" „Mă gândeam... să nu creadă că mă laud"

Poate a venit momentul să spunem răspicat peste tot că suntem români, nu să ne denigrăm unii pe alții sau propria țară!", scrie Rareș Bogdan.