Angajații din guvern au făcut topul scandalurilor de "corupție și impostură" din Guvernul Bolojan: „A venit timpul să plecați acasă!"
Postat la: 27.08.2026 |
Guvernul Bolojan și-a pus „în cap" și antreprenorii, și angajații din privat, și pe cei de la stat. Cea mai recentă critică a fost exprimată de sindicatul angajaților din guvern, SAALG, care a întocmit o listă a scandalurilor de corupție ce vizează cercul președintelui PNL.
Noni-Emil Iordache, liderul SAALG, a amintit printr-un comunicat de presă toate scandalurile de „corupție" ce vizează Guvernul Bolojan, după ce secretarul Cristina Trăilă a ajuns în vizorul DNA:
„Pe 31 ianuarie am întrebat dacă nu cumva 'coincidențele' au devenit deja simptom în sistemul Bolojan. Între timp, Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, ne-a recomandat nouă, salariaților din aparatul guvernamental, să ne uităm în oglindă. Am făcut-o, domnule Jurca. Și acum întoarcem oglinda spre Palatul Victoria. Iar la 25 august reflexia devine din ce în ce mai aglomerată.
- Dragoș Anastasiu și deja celebra 'șpagă de supraviețuire';
- Oana Gheorghiu și Irineu Darău, vizați de plângerea penală depusă la DNA de fostul șef al ADR, care reclamă presiuni privind achizițiile publice;
- Ionuț Moșteanu, ministrul plecat după scandalul CV-ului în care figura o universitate care a declarat că nu i-a fost niciodată student;
- Beniamin Rus și controversele publice privind lunga proximitate, contractele publice și inaugurările de la Oradea;
- avocata PNL Adriana Georgescu, prinsă în flagrant cu 60.000 de euro într-un dosar de trafic de influență în care, potrivit relatărilor publice, era invocat inclusiv numele premierului;
- Mihai Barbu, trezorierul PNL care l-a dus pe Fănel Bogos chiar în biroul lui Ilie Bolojan și care a ajuns ulterior sub control judiciar;
- Ciprian Ciucu, apropiatul politic al premierului, pus și el sub control judiciar de DNA pentru luare de mită;
- iar acum Cristina Trăilă, numită prin semnătura lui Ilie Bolojan în conducerea Secretariatului General al Guvernului și audiată, potrivit presei, în calitate de suspect în dosarul Fănel Bogoș".
Din perspectiva angajaților din Guvern, cele întâmplate în ultimul an sunt grăitoare și suficiente pentru ca Ilie Bolojan să părăsească funcția de la Palatul Victoria.
„La un moment dat, matematica bunului simț începe să bată teoria coincidențelor de vreme ce sunt prea multe umbre în jurul aceleiași 'lumini', prea multe uși laterale care duc spre aceeași clădire și prea multe episoade explicate separat pentru ca nimeni să nu mai fie obligat să explice tabloul întreg. Când prea multe drumuri ale influenței ajung în aceeași curte, problema nu mai este cine a bătut la poartă. Problema este cine a deschis poarta. Domnule Bolojan, a venit timpul să plecați acasă!", a transmis Iordache.
Liderul sindicaliștilor din guvern: „Impostura din guvern este foarte mare"
În plus, o altă problemă de legalitate „bântuie" PNL. Congresul baronilor PNL din luna iunie a fost convocat fără să se țină cont de prevederile statutului partidului, potrivit Curții de Apel București.
„Impostura din guvern este foarte mare (...) Indiferent de forma de organizare, Constituția de protejează de abuzuri. Ei au făcut un congres ca să pedepsească niște oameni", a mai transmis liderul sindical.
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