Deficitul bugetar, reducere de 28 de miliarde de lei față de 2025. Ministerul de Finanțe anunță datele pentru primele șapte luni
Postat la: 31.08.2026 |
Deficitul se reduce cu 28,36 miliarde de lei față de 2025 și coboară la 2,34% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă de luni dimineață.
Execuția bugetului general consolidat pe primele șapte luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 48,08 miliarde de lei, cu 28,36 miliarde de lei mai mic față de deficitul de 76,44 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a anului 2025, o reducere nominală de 37%, anunță luni Ministerul Finanțelor.
"Ca pondere în PIB, acesta a coborât de la 3,99% la 2,34%, o îmbunătățire de 1,65 puncte procentuale. Evoluția confirmă continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară, susținut de creșterea veniturilor și de menținerea unui ritm moderat al cheltuielilor publice", informează ministerul.
Conform aceleiași surse, veniturile bugetare au crescut cu 11,2%, în timp ce cheltuielile totale au avansat cu doar 2,9%. În același timp, investițiile au continuat să crească.
"Astfel, reducerea deficitului nu s-a făcut prin oprirea investițiilor, ci printr-un control mai bun al cheltuielilor curente și prin creșterea veniturilor", explică instituția.
"Datele la șapte luni arată că menținem consecvent trendul de reducere a deficitului bugetar și stabilizare a finanțelor publice. Reducerea cu 1,65 puncte procentuale a deficitului este dovada unei gestiuni echilibrate, în care responsabilitatea fiscală se îmbină cu sprijinul direct pentru economie. Am continuat fără întrerupere rambursările de TVA, restituind peste 20,4 miliarde de lei companiilor pentru a le asigura lichiditatea necesară, și am direcționat resursele cu prioritate către marii piloni de dezvoltare, unde investițiile din fonduri europene și PNRR au înregistrat un avans de peste 60%. Pe măsură ce consolidăm această bază mai sănătoasă a finanțelor publice, următorul pas este să transformăm stabilizarea în creștere economică sănătoasă și sustenabilă", a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.
Veniturile totale au însumat 412,31 miliarde de lei în primele șapte luni ale anului 2026, marcând o creștere de 11,2% în termeni anuali. Ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,71 puncte procentuale, evoluție susținută atât de veniturile fiscale, cu precădere TVA și impozite și taxe pe proprietate, cât și de fondurile europene atrase.
Veniturile fiscale au crescut cu 15,4%, până la 214,32 miliarde de lei, iar ponderea lor în PIB a urcat de la 9,69% la 10,42%. Dinamica veniturilor fiscale a fost susținută de evoluția mai multor categorii de încasări bugetare.
Încasările nete din TVA au însumat 88,55 miliarde de lei, în creștere cu 26,5% an/an. Dinamica a fost determinată de majorarea cu 21,7% a încasărilor brute, pe fondul noilor cote aplicate prin Legea nr. 141/2025, concomitent cu intensificarea restituirilor de TVA către mediul privat, care au urcat cu 4,6%, atingând 20,48 miliarde de lei față de 19,59 miliarde de lei în perioada similară din 2025.
Veniturile din accize au însumat 28,37 miliarde de lei, o creștere de 6,4% comparativ cu anul trecut, impulsionate de produsele energetice, de +10,9%. Fondurile rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donațiile au atins 37,28 miliarde de lei, înregistrând o creștere remarcabilă de 30,3%.
Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 38,34 miliarde de lei, fiind cu 8,6% mai mari comparativ cu anul 2025, impulsionate de avansul încasărilor din impozitul pe dividende de 19,5%, pe seama distribuirilor concentrate în decembrie 2025 în contextul modificărilor legislative, precum și de încasările din Declarația unică, de 19,7%. Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 5,2%, peste ritmul fondului de salarii din economie, reflectând efectul de bază al eliminării facilităților fiscale sectoriale de la 1 ianuarie 2025.
Contribuțiile de asigurări au atins 129,14 miliarde de lei, în creștere cu 6,7% (an/an), susținute de extinderea bazei de impozitare reglementată prin Legea nr. 141/2025 și de încasările aferente Declarației unice. În paralel, impozitul pe profit a însumat 28,35 miliarde de lei, cu 8,3% mai mari față de 2025, impulsionat de avansul de 11,5% consemnat pe segmentul agenților economici.
Cheltuielile totale au fost de 460,39 miliarde de lei, avansând în termeni nominali cu doar 2,9% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile publice s-au redus cu aproape un punct procentual, scăzând de la 23,3% din PIB în primele șapte luni ale anului 2025 la 22,4% din PIB în primele șapte luni ale anului 2026.
Cheltuielile de personal au însumat 95,67 miliarde de lei, consemnând o diminuare netă de 4,06 miliarde de lei și coborând la 4,7% din PIB, fiind mai mici cu 0,5 puncte procentuale, ca urmare a reducerii unor sporuri și a măsurilor de temperare salarială. Față de aceeași perioadă din 2025, reducerea nominală este de 4,1%. Este una dintre cele mai importante schimbări de structură ale execuției bugetare, în condițiile în care cheltuielile de personal reprezintă una dintre principalele categorii de cheltuieli rigide ale statului. Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor publice s-a redus, de asemenea, de la 22,3% la 20,8%, evoluție ce contribuie la diminuarea ponderii cheltuielilor rigide în structura bugetului general consolidat.
Cheltuielile cu bunuri și servicii au urcat la 59,6 miliarde de lei, o creștere de 11,2% determinată preponderent de plățile din sistemul de sănătate, în timp ce cheltuielile cu dobânzile au totalizat 40,12 miliarde de lei, însemnând 2% din PIB.
Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 26,5%, depășind 40 de miliarde de lei în primele șapte luni ale anului. Nivelul acestora menține o presiune ridicată asupra bugetului și asupra necesarului de finanțare. Continuarea consolidării fiscal-bugetare are ca obiectiv reducerea necesarului de finanțare și, pe termen mediu, limitarea presiunii asupra costurilor datoriei publice.
Cheltuielile cu asistența socială au fost de 146,59 miliarde de lei, în scădere cu 0,6% an/an, pe fondul aplicării Legii nr. 141/2025, incluzând 149,54 milioane de lei direcționate către compensarea facturilor la energie și gaze pentru consumatorii casnici. Subvențiile au însumat 7,51 miliarde de lei, alocate în principal transportului de călători, agriculturii și schemei energetice non-casnice (209,72 milioane de lei), iar categoria altor cheltuieli s-a diminuat cu 2,69 miliarde de lei, fiind de 8,4 miliarde de lei.
Proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au totalizat 45,88 miliarde de lei, acoperind cadrele 2014-2020 și 2021-2027, Fondul de modernizare, subvențiile agricole și asistența nerambursabilă PNRR. În interiorul acestei dinamici, plățile pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au crescut cu 39,1%, iar cheltuielile aferente componentei nerambursabile a PNRR au fost de peste două ori mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Totodată, cheltuielile pentru investiții au atins 76,51 miliarde de lei, cu 14,83 miliarde de lei mai mult față de aceeași perioadă a anului 2025. Aceasta înseamnă o creștere de aproximativ 24% a investițiilor, concomitent cu reducerea deficitului bugetar cu 37%. O proporție de 71,05% din volumul investițiilor este reprezentată de proiectele susținute din fonduri europene și PNRR (granturi și împrumuturi), plățile pe aceste axe înregistrând un salt masiv de 20,40 miliarde de lei (+60,08%), compensând reducerea plăților excepționale din fonduri strict naționale consemnate la începutul anului precedent.
"Rezultatele la șapte luni transmit un semnal important de stabilitate și responsabilitate fiscală. România își consolidează credibilitatea, atât în plan extern, cât și intern, iar acest semnal este unul foarte important pentru piețe, pentru investitori și pentru încrederea în economia românească. O țară care transmite încredere și coerență fiscală este o țară mai puternică. Trebuie însă să citim corect și execuțiile bugetare ale lunilor următoare. Din august va fi vizibilă anualizarea efectelor măsurilor adoptate în iulie 2025, astfel că baza de comparație se va modifica și diferențele față de anul trecut se vor reduce firesc. Important este să păstrăm execuția în profilul bugetar și pe traiectoria necesară pentru atingerea țintei de deficit pe întregul an. Următoarea etapă vizează consolidarea structurală și durabilă a ajustării fiscale. Menținerea disciplinei cheltuielilor, o politică salarială predictibilă, accelerarea absorbției fondurilor europene și prioritizarea investițiilor sunt componente obligatorii pentru continuarea acestei traiectorii.", a subliniat ministrul Alexandru Nazare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cazul Pahonțu - Replică din CNSAS după ce Nicușor Dan s-a declarat sceptic privind dosarele Revoluției și Mineriadei: "Adevărul are termen de prescripție?"
Vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, Madalin Hodor, reacționeaza dup ...
-
Alexandru Nazare comentează semnalul de alarmă tras de Moody's: Tansmite foarte clar două mesaje
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat avertismentul Moody's, care spune ca blocajul privind noua lege a sal ...
-
PNRR ajunge la final, Gheorghe Piperea face un bilanț devastator: miliarde pierdute și un avertisment pentru ce urmează în UE. „Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lanseaza un atac extrem de dur legat de PNRR chiar inainte de expirarea programul ...
-
Neomarxistul Ciucu vrea să taie ajutoarele pentru gravide, nou-născuți și persoane cu dizabilități. Vrea să scumpească apa în Capitală deși conductele sunt praf
Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in ședința vineri, 28 august, iar printre proiectele pe care urmeaza sa l ...
-
Angajații din guvern au făcut topul scandalurilor de "corupție și impostură" din Guvernul Bolojan: „A venit timpul să plecați acasă!"
Guvernul Bolojan și-a pus „in cap" și antreprenorii, și angajații din privat, și pe cei de la stat. Cea mai recent ...
-
Dominic Fritz nu plănuiește să demisioneze din funcția de primar, după adoptarea controversatei legi care îl elimină din funcție: "Am fost ales de oamenii din Timișoara"
Liderul USR Dominic Fritz a avut prima reacție dupa votarea legii integritații cu amendamentul PSD care il elimina din f ...
-
Șeful SPP Lucian Pahonțu evită de 18 ani să spună dacă a colaborat sau nu cu Securitatea. Cum a fentat legea CNSAS: „Ai epoci în care îți smulgi cu forcepsul fiecare hârtiuță"
Cel mai longeviv șef de serviciu secret din Romania, Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Paza și Protecție (SPP) din 200 ...
-
Lovitură pentru Ilie Bolojan. ICCJ a respins definitiv cele 11 HG ale Executivului
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv cele 11 hotarari ale Guvernului, dupa ce inițial Cu ...
-
Un politolog numește cea mai bună variantă de premier. „Cred că eternitatea e mult mai interesantă pentru el decât efemeritatea"
Politologul Cristian Pirvulescu vede ca singura soluție pentru ieșirea din criza guvernamentala este un guvern susținut ...
-
Mandatul lui Fritz a dus la ruptura totală între USR și Nicușor Dan
Amendamentul PSD prin care primarul Timișoarei Dominic Fritz iși va pierde mandatul cu doi ani inainte de termen a provo ...
-
Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt angajați la stat intră astăzi în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative făcute de Parlament
Consilierii locali și cei județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Incompatibilitatea a fost stabilita de legea nr. 1 ...
-
Călin Georgescu lansează cel mai dur atac al său împotriva președintelui Nicușor Dan: "Un cadavru politic"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu lanseaza un atac dur impotriva președintelui Nicușor Dan. Rea ...
-
Primarul Buzăului, „atacat" în plină stradă de pistoale cu apă. Constantin Toma: „Am plecat ud leoarcă"
Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a fost inconjurat și stropit cu pistoale cu apa de zeci de copii, chiar in ...
-
COMUNICAT: Ioana Ramona Bruynseels acuză Guvernul că taie bursele copiilor săraci în vacanță: „Tăiați numărul de parlamentari, nu bursele copiilor!”
Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels critica dur decizia Guvernului interimar de a elimina, in perioada vacanței, plata ...
-
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi dă dreptate lui Dominic Fritz: "Amendamentul e neconstituțional. I-aș spune cum să scape de sancțiune, da' nu vreau"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea ii da dreptate lui Dominic Fritz, in contextul scandalului generat de cea mai rec ...
-
România interimară cu un război la graniță: 3 ani fără director plin la SRI, 3 luni fără premier cu puteri depline
În vara acestui an s-au implinit 3 ani de cand Eduard Hellvig a demisionat din funcția de director al Serviciului ...
-
"Turul 2 înapoi" de la USR: Buzoianu compară decizia CCR care îl lasă pe Fritz fără mandat cu anularea alegerilor prezidențiale
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), compara situația creata de decizia Curții Constituționale in cazul lui Dominic ...
-
Opinie în Jerusalem Post: Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puțin decât o viză americană pentru George Simion?
Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III și Sabin Gherman scriu un articol de opinie, in ...
-
Adrian Năstase dezvăluie băieții deștepți din energie: Prosumatorii sunt investitori. Statul îi tratează ca pe consumatori
Adrian Nastase analizeaza criza din energie și spune ca statul roman refuza sa trateze prosumatorii ca pe niște investit ...
-
Miză uriașă la CCR: judecătorii decid soarta Legii integrității, contestată de Nicușor Dan și USR-PNL
Curtea Constituționala a Romaniei este așteptata sa decida luni asupra contestațiilor formulate impotriva noii Legi a in ...
-
Întâlnire secretă a lui Bolojan cu șefa CCR înainte ca să judece legile cu miză de miliarde din PNRR: "Nu au ce să se vadă de taină prin birouri!"
Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tanasescu, s-a intalnit vineri, 14 august, cu premierul demis Ilie Boloj ...
-
Cel mai urât dintre pământeni: Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului susținut de Ziua Marinei
Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit sambata, 15 august, in timpul discursului pe care l-a susținut la Constanța, ...
-
Piedone ăl mic: "Poa' să fie și a lu' mama!" - Descinderi în sectorul 5 ca în perioada de glorie a tatălui său. Găini și rațe ținute în spatele unui bloc
Vlad Popescu Piedone, cunoscut și ca "Piedone al mic", a descins in Sectorul 5 al Capitalei, al carui primar este, și a ...
-
Tomac a explicat motivele reale pentru care a renunțat să se mai prezinte în fața Parlamentului ca premier desemnat: "Aveam în față condiții absolut ridicole puse"
Europarlamentarul Eugen Tomac a oferit vineri seara, 14 august, explicații detaliate privind decizia sa de a renunța la ...
-
România va renunța la leu: "Decizia este deja luată" - Isărescu spune ce blochează trecerea la euro
Romania este obligata sa adopte moneda euro, insa nu este pregatita in acest moment sa faca pasul, avertizeaza guvernato ...
-
Mario De Mezzo, declarații după inculparea în dosarul cimitirului: „S-a tăiat coșciugul cu drujba în fața unei familii îndurerate"
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, anunța ca a fost inculpat intr-un dosar privind concesiunea unui cimitir. De Mezzo ma ...
-
Nicușor Dan, presat să numească premierul printr-o plângere prealabilă la Cotroceni și o sesizare la Curtea de Apel
Partidul Romania Puternica a sesizat Curtea de Apel București pentru obligarea președintelui Nicușor Dan de a nominaliza ...
-
Pe Polymarket un candidat s-a detașat clar pentru funcția de prim-ministru al României: Actualul ministru de Finanțe are 48% șanse
Alexandru Nazare este principalul favorit al participanților de pe platforma de pariuri predictive Polymarket pentru fun ...
-
Petrișor Peiu trimite Curtea de Conturi peste Diana Buzoianu
Sambata, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuza guvernul Bolojan de „risipirea banilor publici și politizar ...
-
Alexandru Nazare - Varianta de premier agreată, la această oră, și de PSD, dar și de PNL. E posibil ca pe 10 august sa se ia o decizie în acest sens
Astazi se implinesc trei luni de la demiterea Guvernului Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzura, și putem constata ca ave ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu