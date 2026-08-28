PNRR ajunge la final, Gheorghe Piperea face un bilanț devastator: miliarde pierdute și un avertisment pentru ce urmează în UE. „Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea"
Postat la: 28.08.2026 |
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează un atac extrem de dur legat de PNRR chiar înainte de expirarea programului, despre care afirmă că a însemnat pentru România împrumuturi, condiționalități și pierderea unor oportunități importante de finanțare.
Piperea pune sub semnul întrebării inclusiv modul în care au fost gestionați banii programului european NextGenerationEU și avertizează că probleme similare s-ar putea repeta în cazul finanțărilor destinate înarmării Europei.
Într-o postare publicată pe Facebook, europarlamentarul AUR susține că vineri este ultima zi lucrătoare în care PNRR mai este în vigoare, înaintea expirării sale la 31 august 2026.
„Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea", afirmă Gheorghe Piperea.
Piperea face bilanțul PNRR: „Au «reușit» să acceseze cca 18 miliarde de euro"
Europarlamentarul revine la momentul în care fostul președinte Klaus Iohannis vorbea despre fondurile europene aflate la dispoziția României și susține că situația PNRR a fost diferită de imaginea prezentată atunci.
„În plină plandemie, Iohannis se lăuda că a luat de la UE suma de 80 de miliarde de euro. În realitate, suma alocată României a fost de 29 de miliarde de euro, din care doar 14 miliarde erau nerambursabili. La finalul celor 5 ani de contract, guvernele României au "reușit" să acceseze cca 18 miliarde de euro, din care 11 miliarde sunt împrumuturi", afirmă Piperea.
Acesta susține că, în perioada în care atenția autorităților s-a concentrat asupra PNRR, România ar fi pierdut sume considerabile din fondurile de coeziune.
Potrivit cifrelor prezentate de europarlamentarul AUR, peste 25 de miliarde de euro dintr-un total de 33 de miliarde de euro s-ar fi pierdut.
Atac la mecanismul NextGenerationEU
Gheorghe Piperea își îndreaptă criticile și către arhitectura financiară europeană din care face parte PNRR.
Europarlamentarul afirmă că NextGenerationEU a fost conceput ca un program de finanțare de 724 de miliarde de euro și susține că acesta nu a făcut parte din bugetul multianual al Comisiei Europene pentru perioada 2020-2027, ci a funcționat ca un buget paralel încadrat în categoria urgențelor, în baza articolului 122 din Tratat.
Piperea compară mecanismul cu cel utilizat pentru programul SAFE și subliniază că finanțarea NextGenerationEU a fost asigurată prin împrumuturi. Potrivit acestuia, dobânda era de aproximativ 1% în 2021 și ar fi ajuns în prezent la 3,2%.
Europarlamentarul ridică, totodată, semne de întrebare privind diferența dintre valoarea totală a programului și fondurile despre care spune că au fost efectiv alocate.
„Mult mai grav este că din 724 de miliarde de euro, s-au alocat doar 577 de miliarde de euro. Nu știm ce a făcut Comisia Europeană cu acești 147 de miliarde de euro împrumutați degeaba", afirmă Piperea.
Acuzații privind folosirea banilor în statele UE
În continuarea atacului, europarlamentarul AUR susține că problemele nu s-ar limita la România.
El acuză deturnarea unor sume de ordinul zecilor de miliarde în Spania, iar în cazul României susține că fondurile ar fi ajuns inclusiv la persoane care le-ar fi furat sau la consultanți.
Piperea atacă și utilizarea fondurilor pentru sectorul energetic, susținând că România ar fi primit sute de milioane de euro pentru închiderea unor capacități industriale pe care le evaluează la zeci de miliarde de euro.
În opinia sa, problemele provin inclusiv din modul în care a fost construit NextGenerationEU.
„De altfel, modul în care a fost conceput NextGenerationEU, ca program de finanțare, nu putea duce decât la dezastre de acest gen în state membre ale UE, ca România, conduse de argați prea-plecați ai Bruxelles - ului și umplute în aparatul de vârf, birocratic, cu iloți", afirmă europarlamentarul.
Piperea atacă dur condiționalitățile PNRR
O altă țintă a criticilor sale este sistemul de jaloane și condiționalități pe baza căruia sunt acordate fondurile.
„Banii se dau dacă sunt promise măsuri ale agendei sovietice a Comisiei Europene, cum ar fi Green Deal, dez-industrializarea și propaganda lgbtq. Banii se iau înapoi dacă jaloanele nu sunt îndeplinite", susține Piperea.
Europarlamentarul oferă drept exemplu situația capacităților energetice ale României. Potrivit acestuia, nepunerea în funcțiune a unor centrale pe gaz cu o capacitate totală de 1.500 MW, în condițiile închiderii minelor și termocentralelor pe cărbune care produceau 3.500 MW, ar putea determina restituirea a aproximativ trei miliarde de euro în februarie 2027.
Raportul Curții Europene de Conturi, invocat de Piperea
În susținerea criticilor sale, europarlamentarul AUR invocă Raportul special nr. 14/2026 al Curții Europene de Conturi, publicat la 6 mai 2026 și coordonat de Ivana Maletić.
Potrivit prezentării făcute de Piperea, raportul constată probleme privind trasabilitatea și transparența utilizării fondurilor.
Europarlamentarul enumeră mai multe concluzii pe care le atribuie documentului: plățile către statele membre ar fi legate de îndeplinirea jaloanelor și țintelor, nu de costurile efectiv suportate, iar Comisia nu ar colecta sistematic informații privind sumele plătite în cadrul fiecărei măsuri, chiar dacă statele membre dispun de asemenea date.
Piperea mai susține că informațiile publice despre destinatarii finali, costurile reale și rezultatele obținute au fost considerate „insuficiente", iar în eșantionul auditat, din care ar fi făcut parte și România, costurile efective pentru majoritatea măsurilor finalizate ar fi fost frecvent mai mici decât estimările inițiale.
Piperea invocă 512 anchete ale Parchetului European
Europarlamentarul face trimitere și la un alt raport, SR-2026-06, din februarie 2026, despre care afirmă că indică probleme sistemice privind detectarea, raportarea și corectarea fraudelor asociate programului NextGenerationEU.
Potrivit cifrelor prezentate de acesta, rata de eroare estimată de Curtea Europeană de Conturi pentru bugetul general al UE în 2024 a fost de 3,6%, față de 5,6% în anul precedent.
Piperea afirmă, de asemenea, că Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, investighează 512 cazuri legate de NextGenerationEU, dintre care 34 ar fi în România.
Avertisment privind cele 800 de miliarde de euro pentru înarmare
La finalul postării, Gheorghe Piperea face un bilanț extrem de dur al PNRR și extinde avertismentul asupra viitoarelor programe europene.
„Concluzie: bani aruncați pe fereastră, bani deturnați, economie distrusă, model economic irațional, cu o puternică tentă sovietică, totul pe credit scump", afirmă europarlamentarul AUR.
În opinia sa, există riscul ca problemele pe care le atribuie NextGenerationEU să fie reproduse în cadrul programelor europene pentru apărare, despre care spune că ajung la 800 de miliarde de euro și se bazează tot pe finanțare prin credit.
Piperea încheie cu un atac la adresa conducerii Comisiei Europene și a Ursulei von der Leyen, despre care afirmă că încearcă să-l combată pe Vladimir Putin „copiindu-i comportamentul și metehnele".
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