Opinie în Jerusalem Post: Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puțin decât o viză americană pentru George Simion?

Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III și Sabin Gherman scriu un articol de opinie, în Jerusalem Post, în care cer ca SUA să îi retragă viza liderului AUR George Simion, pentru viziuni antisemite.

Autorii sunt foști ambasadori ai Statelor Unite în Europa, un fost guvernator al statului Virginia și un jurnalist.

"Există momente în care politica externă devine mai mult decât diplomație. Devine o chestiune de responsabilitate morală.

Acesta este unul dintre acele momente.

Timp de decenii, Statele Unite s-au aflat în fruntea efortului global de păstrare a memoriei Holocaustului și de combatere a antisemitismului. America a investit în muzee, educație, cercetare istorică și comemorare publică, deoarece înțelege un adevăr fundamental: antisemitismul nu este pur și simplu o altă opinie politică. Este o ideologie distructivă, cu o istorie tragică fără egal.

Holocaustul nu a fost doar o atrocitate printre multe altele. El a reprezentat un colaps moral profund al civilizației europene. Șase milioane de evrei au fost uciși în mod sistematic pentru ceea ce erau. Comunități întregi au dispărut. Familii au fost șterse de pe fața pământului. Copiii au fost despărțiți de părinții lor și trimiși la moarte. Oamenilor le-au fost luate numele, identitatea și demnitatea înainte de a fi înghițiți de un sistem industrializat de exterminare. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Pentru supraviețuitori și descendenții lor, Holocaustul nu este un eveniment istoric abstract. El rămâne o rană vie, purtată de-a lungul generațiilor. Este memoria părinților, bunicilor, fraților și surorilor și a unor întregi ramuri familiale care au dispărut în nenumărate locuri devenite sinonime cu capacitatea umanității de a face rău.

Această istorie impune claritate morală

Holocaustul nu a început cu camerele de gazare. A început cu cuvinte, scuze, normalizare și disponibilitatea liderilor politici și a cetățenilor obișnuiți de a tolera idei care nu ar fi trebuit niciodată tolerate. După 1945, lumea democratică a învățat că extremismul devine periculos cu mult înainte de a se transforma în violență.

Această lecție este extrem de relevantă și astăzi. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

De ce are George Simion viză pentru SUA?

Ceea ce ridică o întrebare inevitabilă: de ce George Simion, liderul partidului AUR din România, continuă să beneficieze de privilegiul unei vize pentru Statele Unite, în pofida unui parcurs politic care a generat în mod repetat îngrijorări în rândul istoricilor, organizațiilor evreiești și observatorilor democrați?

Nu este o chestiune de drepturi. Este vorba despre întrebarea dacă Statele Unite ar trebui să acorde privilegiul intrării pe teritoriul lor unor persoane ale căror comportament, retorică și asocieri politice par fundamental incompatibile cu valorile americane. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Simion a depus eforturi intense pentru a se prezenta drept pro-american și aliniat mișcării MAGA. Cu toate acestea, multe dintre pozițiile sale sugerează contrariul.

Retorica sa a reflectat frecvent narațiuni favorabile Kremlinului. El a evitat în mod repetat o condamnare clară a agresiunii ruse împotriva Ucrainei și a crimelor documentate ale Rusiei împotriva civililor, inclusiv transferul forțat al copiilor ucraineni.

În martie 2026, AUR s-a opus desfășurării temporare a unor mijloace militare americane în România, inclusiv aeronave de realimentare în aer care sprijineau operațiunile americane într-o perioadă de tensiuni regionale accentuate. Simion s-a opus, de asemenea, măsurilor care ar fi permis autorităților române să intercepteze dronele rusești care încălcau spațiul aerian al României.

În același timp, lui Simion îi este în continuare interzis accesul atât în Republica Moldova, cât și în Ucraina. Fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Șalaru, a susținut public că Simion servește interesele Rusiei.

Aceste fapte ridică o întrebare simplă: ce anume este pro-american în a te opune desfășurărilor militare americane, în a te împotrivi măsurilor împotriva incursiunilor rusești și în a susține în mod repetat poziții care se aliniază intereselor Kremlinului? What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Îngrijorările depășesc însă domeniul politicii externe

AUR s-a confruntat cu critici persistente pentru tolerarea, promovarea sau asocierea cu persoane care i-au elogiat pe Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și alte figuri legate de trecutul fascist și antisemit al României. Criticii au indicat lideri și reprezentanți ai partidului care au glorificat membri ai Mișcării Legionare, au atacat inițiativele de comemorare a Holocaustului, l-au insultat pe Elie Wiesel, au contestat legislația pentru combaterea fascismului și antisemitismului și au participat la evenimente asociate simbolisticii legionare.

Observatorii au evidențiat, de asemenea, încercări din interiorul partidului de reabilitare a imaginii lui Nicolae Ceaușescu, retorica îndreptată împotriva minorităților etnice și a muncitorilor străini, precum și tentative repetate de a prezenta legislația anti-extremism drept discriminatorie sau antiromânească. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Senatorul Sorin Lavric, unul dintre cei patru lideri de rang înalt ai AUR, a atras critici semnificative pentru un tipar de retorică pe care numeroși observatori îl consideră antisemit și revizionist din punct de vedere istoric. El și-a folosit poziția din Senatul României pentru a elogia figuri asociate Mișcării Legionare fasciste, a promovat vechiul clișeu al „bolșevismului evreiesc", a pus sub semnul întrebării credibilitatea supraviețuitorului Holocaustului și laureatului Premiului Nobel Elie Wiesel și i-a denigrat pe reprezentanții comunității evreiești din România, minimalizând totodată preocupările privind creșterea antisemitismului și extremismului. Luate împreună, aceste declarații au consolidat îngrijorările privind atitudinea partidului față de memoria Holocaustului, antisemitism și valorile democratice. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Și mai îngrijorător este sprijinul neîngrădit și constant al lui Simion pentru ca Călin Georgescu să ocupe o funcție de prim rang în guvernarea României, precum cea de președinte sau prim-ministru.

Alianța politică dintre liderul naționalist român George Simion și fostul candidat la președinție Călin Georgescu a devenit una dintre cele mai controversate evoluții ale politicii românești. În pofida declarațiilor antisemite repetate ale lui Georgescu, a elogierii unor figuri fasciste și a atacurilor sale la adresa instituțiilor și liderilor occidentali, Simion a continuat să îl apere și să îl promoveze drept o figură centrală a mișcării naționaliste din România.

După anularea alegerilor prezidențiale din România din 2024, Simion și Georgescu au făcut campanie împreună în ciclul electoral care a urmat. Simion l-a descris public pe Georgescu drept o figură politică ce „trebuie să aibă un rol important în statul român" și l-a apărat în mod repetat atunci când autoritățile române au inițiat proceduri penale împotriva sa.

Atunci când Georgescu a fost plasat sub control judiciar și ulterior trimis în judecată pentru acuzații care includeau promovarea ideologiei fasciste și constituirea unei organizații antisemite, Simion a caracterizat acțiunile judiciare drept atacuri ale unui „stat paralel" românesc, în loc să abordeze fondul acuzațiilor. Criticii susțin că sprijinul lui Simion a contribuit la legitimarea și introducerea în discursul politic dominant a opiniilor extremiste ale lui Georgescu în rândul unui electorat mai larg. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Georgescu a provocat condamnări pe scară largă din partea organizațiilor evreiești, istoricilor și instituțiilor democratice din cauza glorificării repetate a unor figuri fasciste și antisemite.

Printre cele mai controversate declarații ale sale:

A elogiat pe Ion Antonescu, dictatorul României din timpul războiului, responsabil pentru uciderea a sute de mii de evrei, descriindu-l drept erou național și martir.

L-a celebrat public pe Corneliu Zelea Codreanu și Garda de Fier, mișcarea fascistă violent antisemită din România, prezentându-i drept apărători ai demnității naționale.

A afirmat că a părăsit Clubul de la Roma pentru a evita să devină „iudaizat", recurgând la un clișeu antisemit clasic privind influența evreiască asupra instituțiilor internaționale.

Ulterior, procurorii români l-au acuzat pe Georgescu de infracțiuni legate de promovarea ideologiei fasciste, activități antisemite și glorificarea persoanelor condamnate pentru crime de război și genocid.

Importante organizații evreiești și instituții dedicate memoriei Holocaustului au condamnat revizionismul istoric și retorica antisemită ale lui Georgescu, avertizând că acestea normalizează narațiunile extremiste și subminează educația și memoria Holocaustului. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Deși Georgescu a încercat ulterior să se prezinte drept un aliat al președintelui Donald Trump și al vicepreședintelui JD Vance, declarațiile sale publice anterioare reflectau o poziție radical diferită.

În vara anului 2024:

Georgescu a respins tentativa de asasinare a lui Donald Trump drept o „lovitură de PR de la Hollywood", sugerând că ar fi fost un eveniment mediatic înscenat.

El a susținut că Trump „nu mai este ceea ce era", prezentându-l pe liderul american drept slăbit din punct de vedere politic.

Georgescu s-a referit la JD Vance drept „un virus" în politica mondială, folosind un limbaj similar pentru a ataca și alți lideri conservatori occidentali.

Aceste remarci contrastează puternic cu eforturile ulterioare ale lui Georgescu de a se alinia cu Trump și Vance, după ce problemele sale juridice s-au intensificat și atenția internațională asupra sa a crescut. Analiștii și criticii au indicat această schimbare dramatică drept dovadă de oportunism politic, mai degrabă decât de aliniere ideologică autentică. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Controversa din jurul lui Simion se concentrează asupra discrepanței dintre declarațiile sale publice ocazionale împotriva antisemitismului și sprijinul său neclintit pentru Georgescu.

Deși Simion a încercat să obțină legitimitate prin întâlniri cu oficiali israelieni și prin recunoașterea publică a rolului României în Holocaust, criticii susțin că parteneriatul său continuu cu Georgescu subminează aceste eforturi.

Pentru numeroși observatori, problema esențială nu este doar retorica lui Georgescu, ci disponibilitatea lui Simion de a promova și apăra o figură politică acuzată de promovarea antisemitismului, distorsionarea Holocaustului și naționalism extremist, încercând simultan să se prezinte pe plan internațional drept un lider conservator mainstream. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Oricare dintre aceste incidente, luat separat, poate fi dezbătut. Tiparul cumulativ este însă mult mai greu de respins.

Democrațiile nu sunt obligate să aștepte ca retorica extremistă să se transforme în violență înainte de a o lua în serios. Istoria ne învață tocmai lecția contrară.

Problema nu este dacă fiecare acuzație, luată separat, este decisivă. Problema este dacă ansamblul faptelor justifică o examinare atentă.

America nu poate conduce în mod credibil lupta globală împotriva antisemitismului transmițând în același timp semnale ambigue cu privire la limitele pe care le trasează. Valorile își pierd sensul atunci când sunt aplicate selectiv. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

România are o responsabilitate aparte în această privință. Pogromul de la Iași, deportările în Transnistria, atrocitățile comise la Odesa și participarea regimului Antonescu la persecutarea și exterminarea evreilor sunt fapte istorice stabilite. Nu sunt chestiuni de interpretare politică. Ele nu pot fi minimalizate, relativizate sau reambalate ca teme de campanie.

Atunci când asemenea tragedii sunt trivializate, victimele sunt dezonorate, adevărul istoric este slăbit, iar societățile democratice devin mai vulnerabile în fața forțelor care au produs cândva catastrofa.

Statele Unite au petrecut generații întregi susținând că antisemitismul nu trebuie niciodată scuzat, normalizat sau ignorat. Acest principiu nu ar trebui să fie abandonat din considerente de oportunitate politică. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf

Întrebările legate de George Simion, AUR, asocierile lor politice și pozițiile lor repetate împotriva unor interese strategice americane esențiale merită o examinare serioasă. Ele nu ar trebui respinse doar pentru că acest lucru este convenabil din punct de vedere politic.

Holocaustul ne oferă o lecție atemporală: marile tragedii devin posibile nu doar din cauza extremiștilor, ci și pentru că prea mulți oameni aleg tăcerea, indiferența sau găsirea unor justificări.

Memoria Holocaustului nu aparține doar poporului evreu, ci tuturor celor care cred în demnitatea umană, democrație și libertate. Lecțiile sale rămân relevante tocmai pentru că ne avertizează împotriva complacenței.

Atunci când cea mai mare tragedie provocată de om din istoria modernă devine negociabilă, nu punem în pericol doar trecutul.

Punem în pericol viitorul.

De aceea, Statele Unite ar trebui să reanalizeze cu atenție dacă bilanțul lui George Simion - și cel al mișcării pe care o conduce - este compatibil cu valorile pe care America încearcă să le apere și dacă acesta ar trebui să beneficieze de privilegiul unei vize pentru Statele Unite. What Is the memory of the Holocaust worth? Less than a US visa for George Simion.pdf"

Autorii sunt foști ambasadori ai Statelor Unite în Europa, un fost guvernator al statului Virginia și un jurnalist.