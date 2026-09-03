"Amendamentul Fritz" și asasinii economici: Ilie Bolojan și Oana Țoiu au cerut Comisiei Europene să taie banii României din PNRR
Postat la: 03.09.2026 |
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi discutat telefonic cu comisarul european pentru Justiție despre controversatul „amendament Fritz" și ar fi cerut ca România să piardă banii europeni legați de jalonul din PNRR, transmite Antena 3 CNN, citând surse.
Informația apare în contextul în care Comisia Europeană a cerut oficial Bucureștiului clarificări detaliate privind noua Lege a integrității, de care este legată o plată de 770 de milioane de euro.
Potrivit sursei citate, premierul Ilie Bolojan și ministrul de Externe Oana Țoiu ar fi avut o conversație telefonică cu comisarul european pentru Justiție în legătură cu „amendamentul Fritz", în cadrul căreia ar fi cerut tăierea banilor pentru România.
Informația nu este confirmată oficial până în acest moment. Ștefan Pălărie (USR), prezent în emisiune, a spus că nu deține astfel de informații.
Comisia Europeană dă României două săptămâni pentru explicații
Comisia Europeană a solicitat oficial autorităților române explicații privind noua Lege a integrității, intrată recent în vigoare, cu un accent special asupra prevederii devenite cunoscute drept „amendamentul Fritz".
Scrisoarea a fost transmisă la începutul lunii septembrie de Ana Gallego, director general al DG JUST din cadrul Comisiei Europene, iar Bucureștiul are la dispoziție două săptămâni pentru a răspunde unei serii de întrebări privind efectele noii legislații. În centrul controversei se află „amendamentul Fritz", introdus în Legea integrității și votat de PSD și AUR. Prevederea a fost ulterior validată de Curtea Constituțională.
Legea reprezintă un jalon din PNRR de care este legată o plată de aproximativ 770 de milioane de euro.
Nicușor Dan a refuzat să retrimită legea în Parlament
Președintele Nicușor Dan a refuzat să solicite Parlamentului reexaminarea legii, argumentând că timpul rămas nu mai permitea reluarea procedurii parlamentare înainte de termenul-limită din PNRR, 31 august.
Noua dispoziție prevede încetarea de drept a mandatelor, la o lună după promulgarea legii, pentru persoanele vizate de anumite decizii anterioare de incompatibilitate sau conflict de interese. Printre politicienii asupra cărora prevederea poate avea efecte se numără și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.
Răspunsul Ursulei von der Leyen la scrisoarea PPE și Renew
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a răspuns grupurilor PPE și Renew, care i-au solicitat să suspende banii din PNRR pentru jalonul privind Legea integrității, că Bruxelles-ul va verifica Legea ANI în momentul în care România cere oficial ultima tranșă din PNRR.
„(...) Comisia va putea evalua îndeplinirea etapei 431 numai după ce România va depune în mod oficial cererea de plată corespunzătoare și documentele justificative aferente. Evaluarea, la fel ca în cazul tuturor celorlalte etape și obiective, se va efectua pe baza descrierii etapei și a măsurii relevante incluse în anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, ținând seama, de asemenea, de contextul și scopul acesteia, pe aceeași bază ca și pentru toate celelalte state membre.
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență (RRF), statul membru are responsabilitatea de a lua măsurile adecvate pentru a se asigura că utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism respectă legislația aplicabilă a Uniunii și legislația națională.
În cadrul evaluării sale, Comisia analizează, de asemenea, dacă dispozițiile legale adoptate pentru îndeplinirea cerințelor privind etapele și obiectivele respective implică vreo încălcare relevantă a legislației aplicabile a Uniunii care ar putea compromite îndeplinirea satisfăcătoare a acestor etape și obiective. Vă pot asigura că astfel de analize sunt efectuate cu cea mai mare atenție, implicând o coordonare strânsă cu toate serviciile relevante ale Comisiei.
(...) În cazul în care Comisia ar ajunge la concluzia că articolul X din proiectul de lege implică o încălcare relevantă a legislației UE aplicabile, Comisia ar trebui să tragă concluziile corespunzătoare în ceea ce privește cererea de plată", a spus Ursula von der Leyen. ursula von der leyen
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