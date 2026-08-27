Șeful SPP Lucian Pahonțu evită de 18 ani să spună dacă a colaborat sau nu cu Securitatea. Cum a fentat legea CNSAS: „Ai epoci în care îți smulgi cu forcepsul fiecare hârtiuță"

Cel mai longeviv șef de serviciu secret din România, Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Pază și Protecție (SPP) din 2005. Dezvăluirile Recorder despre implicarea sa în represiunea protestatarilor la Revoluția din 1989 și înaintea Mineriadei din 1990 au ridicat întrebări cu privire la modul de verificare al colaborării cu Securitatea comunistă la cel mai înalt nivel.

Snoop a publicat joi, 27 august, explicațiile despre cum a ascuns Pahonțu timp de 18 ani rolul său în unele dintre cele mai violente momente din istoria recentă a României.

Numit în 2005 de președintele Traian Băsescu și păstrat în funcție de Klaus Iohannis și Nicușor Dan, Lucian Pahonțu s-a pensionat în 2024, dar conduce în continuare SPP pe baza unui nou contract.

Verificarea legăturilor lui Pahonțu cu Securitatea trebuia să înceapă din 2008, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind deconspirarea Securității. Șefii de instituție aveau obligația să trimită către Consiliul Național de Studiere al Arhivelor Securității (CNSAS) o declarație pe proprie răspundere privind colaborarea cu Securitatea în 30 de zile. De atunci au trecut 18 ani.

„Ai epoci în care îți smulgi cu forcepsul fiecare hârtiuță", a declarat o sursă din CNSAS, care nu putea demara o verificare în lipsa declarației.

Nerespectarea obligației de a depune declarația atrage „răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară", spune legea, care nu stabilește ce instituție este responsabilă pentru a acționa în astfel de cazuri.

În iunie 2025, președintele Nicușor Dan a anunțat că va evalua activitatea șefului SPP.

În iunie 2026, Pahonțu este fotografiat alături de Nicușor Dan, Rareș Bogdan și Eugen Tomac la aceeași masă în Bruxelles.

După dezvăluirile despre implicarea lui Lucian Pahonțu în reprimarea de la Revoluția din 1989 și a Mineriadei din 1990, președintele Traian Băsescu a declarat că nu știa nimic, dar „cred că este timpul să meargă la pensie (...), e treaba președintelui Dan, dar în mod normal ar trebui să-și piardă funcția".