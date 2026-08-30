Cazul Pahonțu - Replică din CNSAS după ce Nicușor Dan s-a declarat sceptic privind dosarele Revoluției și Mineriadei: "Adevărul are termen de prescripție?"

Vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Mădălin Hodor, reacționează după declarațiile președintelui Nicușor Dan privind șansele reduse de soluționare a dosarelor Revoluției și Mineriadei. Hodor indică modelul german, unde anchetele privind crimele naziste au continuat și la zeci de ani după producerea faptelor, și întreabă dacă trecerea timpului poate anula responsabilitatea pentru crime împotriva umanității.

Mădălin Hodor amintește că Germania a continuat procedurile judiciare împotriva unor persoane implicate în funcționarea lagărelor naziste chiar și la vârste înaintate. Printre exemple se numără Oskar Gröning, supranumit „contabilul de la Auschwitz", condamnat în 2015, la 94 de ani, pentru complicitate la moartea a peste 300.000 de persoane, Irmgard Furchner, fostă secretară la lagărul Stutthof, condamnată în 2022, la 97 de ani, pentru complicitate la peste 10.000 de crime, și Josef Schütz, fost gardian SS la Sachsenhausen, condamnat în 2022, la 101 ani.

„Statul german menține deschise aceste proceduri până la ultimul caz posibil pentru a transmite un mesaj juridic și moral: trecerea timpului nu anulează responsabilitatea individuală pentru atroce crime împotriva umanității", a scris Mădălin Hodor.

El explică și schimbarea de abordare a instanțelor germane. Înainte de 2011, procurorii trebuiau să demonstreze participarea directă a unei persoane la o crimă concretă. Ulterior, instanțele au stabilit că activitatea într-un lagăr de concentrare sau exterminare poate fi suficientă pentru încadrarea faptei drept complicitate la crimă, întrucât persoana respectivă a contribuit la funcționarea sistemului de exterminare.

„De când adevărul are termen de prescripție?"

Mădălin Hodor face legătura între această abordare și situația dosarelor Revoluției și Mineriadei, după ce Nicușor Dan s-a declarat sceptic că anchetele mai pot fi finalizate la 36 de ani de la evenimente.

„Domnul președinte ND spunea că au trecut 36 de ani și este sceptic că Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei mai pot fi rezolvate. În sensul că a trecut prea mult timp pentru a mai putea fi desfășurată o nouă anchetă, care să aducă noi date privind vinovăția unor persoane. Dar avem modelul german. Și întrebarea. De când adevărul are termen de prescripție?", a conchis Mădălin Hodor.

Reacția vine în contextul anchetei Recorder referitoare la șeful SPP, Lucian Pahonțu. Jurnaliștii publicației afirmă, pe baza unor documente și mărturii, că Pahonțu ar fi făcut parte din trupele trimise la baricada de la Intercontinental în decembrie 1989 și că ar fi fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, din Piața Universității.

Nicușor Dan a respins însă ideea că Lucian Pahonțu s-ar afla în situația unei persoane care a participat la acțiuni represive în timpul Revoluției sau Mineriadelor.

„Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care e scandalul", a declarat președintele.

Întrebat dacă va solicita în CSAT înlocuirea lui Lucian Pahonțu, Nicușor Dan a spus: „Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente. Ăsta e unul. Doi - orice persoană care a reprimat, participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Trei - domnul Pahonțu nu e în această situație".