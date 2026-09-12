Victor Ponta susține că Guvernul a semnat un contract cu OMV Petrom fără precedent și total defavorabil României

Victor Ponta a declarat că statul român a încheiat un contract cu OMV Petrom, pentru achiziția gazelor din Marea Neagră. Fostul premier spune că acordul este pe 7 ani, la un preț fix, și critică faptul că tranzacția nu a fost făcută cu Romgaz, coproprietar al zăcământului.

Valoarea contractului ar fi de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Ponta critică felul în care s-a semnat acest contract. Potrivit politicianului, Parlamentul a adoptat, pe 31 iulie, un proiect de lege cu numeroase modificări, printre care și o prevedere referitoare la posibilitatea ca Rezervele Statului să își suplimenteze rezervele.

„Nu s-a votat în Parlament nicio lege referitoare la acest contract, care există, s-a votat pe 31 iulie, când teoretic era vacanță, a venit un proiect de lege cu 7000 de modificări. Un articol dădea dreptul rezervelor state să achiziționeze ceva, nu ziceau ce, se dădea dreptul celor de la rezervele statului să facă o rezervă.", a afirmat fostul premier la România TV. După adoptarea acestei prevederi, Guvernul ar fi făcut rapid oferta către OMV Petrom, mai spune acesta.

„După ce legea a dat voie la rezervele statului, care nu aveau bani în buget, într-un mod rapid, suspect și foarte anormal pentru un guvern fără puteri depline s-a făcut această ofertă către OMV pe un termen de 7 ani cu un preț fix. E ceva ce nu am mai auzit, să te angajezi ca stat că 7 ani de acum încolo cumperi la un preț fix un produs. Poți să te angajezi că 7 ani cumperi apropos de prețul pieței, dar prețul fix e ceva fără precedent, ceva ce Guvernul acesta nu a anunțat.", mai punctează Victor Ponta.

Ponta explică de ce înțelegerea este avantajoasă pentru compania care vinde gazul. „Pentru companie, pentru OMV, este foarte bine, să ai obligația de la un client că va cumpăra 7 ani este foarte bine. Ceea ce trebuie să mai precizez e că zăcământul din Marea Neagră este jumătate-jumătate cu ROMGAZ. Cred că este prețul pe care cei de la USR îl plătesc pentru sprijinul extern pe care îl au.", a mai specificat Victor Ponta.