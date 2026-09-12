Victor Ponta susține că Guvernul a semnat un contract cu OMV Petrom fără precedent și total defavorabil României
Postat la: 12.09.2026 |
Victor Ponta a declarat că statul român a încheiat un contract cu OMV Petrom, pentru achiziția gazelor din Marea Neagră. Fostul premier spune că acordul este pe 7 ani, la un preț fix, și critică faptul că tranzacția nu a fost făcută cu Romgaz, coproprietar al zăcământului.
Valoarea contractului ar fi de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Ponta critică felul în care s-a semnat acest contract. Potrivit politicianului, Parlamentul a adoptat, pe 31 iulie, un proiect de lege cu numeroase modificări, printre care și o prevedere referitoare la posibilitatea ca Rezervele Statului să își suplimenteze rezervele.
„Nu s-a votat în Parlament nicio lege referitoare la acest contract, care există, s-a votat pe 31 iulie, când teoretic era vacanță, a venit un proiect de lege cu 7000 de modificări. Un articol dădea dreptul rezervelor state să achiziționeze ceva, nu ziceau ce, se dădea dreptul celor de la rezervele statului să facă o rezervă.", a afirmat fostul premier la România TV. După adoptarea acestei prevederi, Guvernul ar fi făcut rapid oferta către OMV Petrom, mai spune acesta.
„După ce legea a dat voie la rezervele statului, care nu aveau bani în buget, într-un mod rapid, suspect și foarte anormal pentru un guvern fără puteri depline s-a făcut această ofertă către OMV pe un termen de 7 ani cu un preț fix. E ceva ce nu am mai auzit, să te angajezi ca stat că 7 ani de acum încolo cumperi la un preț fix un produs. Poți să te angajezi că 7 ani cumperi apropos de prețul pieței, dar prețul fix e ceva fără precedent, ceva ce Guvernul acesta nu a anunțat.", mai punctează Victor Ponta.
Ponta explică de ce înțelegerea este avantajoasă pentru compania care vinde gazul. „Pentru companie, pentru OMV, este foarte bine, să ai obligația de la un client că va cumpăra 7 ani este foarte bine. Ceea ce trebuie să mai precizez e că zăcământul din Marea Neagră este jumătate-jumătate cu ROMGAZ. Cred că este prețul pe care cei de la USR îl plătesc pentru sprijinul extern pe care îl au.", a mai specificat Victor Ponta.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ce nenorociți! 440 de ONG-uri și Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului intervin pentru a opri legea care divulgă numele finanțatorilor societății civile din România
Propunerea legislativa care obliga ONG-urile sa publice numele persoanelor care fac donații mai mari de 5.000 de lei a s ...
-
Înțelegere tacită între liderii partidelor pentru alegeri anticipate: Mingea va fi exclusiv în terenul lui Nicușor Dan
Criza politica intra intr-o noua faza, iar scenariul alegerilor anticipate incepe sa capete tot mai multa greutate in ca ...
-
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
Marius Lulea spune ca parlamentarii proveniți din PSD, PNL sau USR nu ar trebui sa ajunga pe listele AUR in cazul unor a ...
-
Încă un scandal uriaș în AUR: Trei politicieni în dizgrație au cerut negocieri cu PSD pentru intrarea la guvernare - Gheorghe Piperea, Marius Lulea și Mohamad Murad
Trei politiceni din AUR, aflați in dizgrație din cauza diferendelor de opinie cu liderul George Simion, au cerut negocie ...
-
Ministrul Finanțelor trage linie, după un an de austeritate și eforturi pentru reducerea deficitului: Este nevoie de o schimbare mult mai profundă
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, arata faptul ca in urma cu un an a inceput o schimbare de paradigma ...
-
Vizita lui Călin Georgescu în Vaslui, scurtată după refuzuri și huiduieli: „Să plece cu circul și maimuțăreala"
Calin Georgescu și-a continuat sambata turul prin țara cu o deplasare in județul Vaslui, din care a bifat doar doua opri ...
-
Lovitură grea pentru Călin Georgescu! Fabrica pe care anunțase că o vizitează îl refuză public: "Nu suntem de acord și nu înțelegem de ce suntem prinși în program"
Calin Georgescu se lovește de un refuz inaintea vizitei programate sambata, 5 septembrie, in județul Vaslui. O fabrica d ...
-
România, în fața unui nou „examen". S&P publică raportul de țară pe 2 octombrie
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunța ca Romania se pregatește pentru o noua evaluare a agenției S ...
-
Rareș Bogdan, acuzații grave la adresa USR: Pun umărul la transformarea României într-un "nou caz Viktor Orban". Trădare de neam și țară!
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține ca decizia celor de la USR de a muta problemele Romaniei la Bruxelles, pentru ...
-
CCR ține de șase luni în sertar sesizarea privind suspendarea permisului pentru amenzi neplătite. Guvernul aplică între timp o măsură vulnerabilă constituțional
Curtea Constituționala lasa de aproape șase luni nesoluționata una dintre cele mai importante sesizari formulate in aces ...
-
Nicușor Dan intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 litri a cantității de țuică produse în gospodării și scutite de accize
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul de lege care prevede ca vor fi scutite de a ...
-
Ursula von der Leyen, despre suspendarea banilor din PNRR din cauza „amendamentului Fritz": Comisia Europeană va verifica Legea Integrității
Comisia Europeana va verifica Legea ANI atunci cand Romania va cere oficial ultima tranșa din banii din PNRR, a spus Urs ...
-
"Amendamentul Fritz" și asasinii economici: Ilie Bolojan și Oana Țoiu au cerut Comisiei Europene să taie banii României din PNRR
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi discutat telefonic cu comisarul european pentru ...
-
Criza ANSVSA nu mai poate fi ascunsă în spatele fermierilor. Vorbim despre credibilitatea României la Bruxelles, dar cine răspunde pentru pierderea ei?
În momentul in care Romania ajunge sa primeasca de la Bruxelles mesajul ca sistemul sanitar-veterinar romanesc nu ...
-
„Partidul penalilor și condamnaților" - PSD, atac la adresa USR după condamnarea lui Clotilde Armand: Își încalcă propria rezoluție
PSD acuza USR de „duplicitate" și „criza morala profunda" dupa condamnarea in prima instanța a lui Clotilde ...
-
Deficitul bugetar, reducere de 28 de miliarde de lei față de 2025. Ministerul de Finanțe anunță datele pentru primele șapte luni
Deficitul se reduce cu 28,36 miliarde de lei fața de 2025 și coboara la 2,34% din PIB, anunța Ministerul Finanțelor intr ...
-
Cazul Pahonțu - Replică din CNSAS după ce Nicușor Dan s-a declarat sceptic privind dosarele Revoluției și Mineriadei: "Adevărul are termen de prescripție?"
Vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, Madalin Hodor, reacționeaza dup ...
-
Alexandru Nazare comentează semnalul de alarmă tras de Moody's: Tansmite foarte clar două mesaje
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat avertismentul Moody's, care spune ca blocajul privind noua lege a sal ...
-
PNRR ajunge la final, Gheorghe Piperea face un bilanț devastator: miliarde pierdute și un avertisment pentru ce urmează în UE. „Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lanseaza un atac extrem de dur legat de PNRR chiar inainte de expirarea programul ...
-
Neomarxistul Ciucu vrea să taie ajutoarele pentru gravide, nou-născuți și persoane cu dizabilități. Vrea să scumpească apa în Capitală deși conductele sunt praf
Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in ședința vineri, 28 august, iar printre proiectele pe care urmeaza sa l ...
-
Angajații din guvern au făcut topul scandalurilor de "corupție și impostură" din Guvernul Bolojan: „A venit timpul să plecați acasă!"
Guvernul Bolojan și-a pus „in cap" și antreprenorii, și angajații din privat, și pe cei de la stat. Cea mai recent ...
-
Dominic Fritz nu plănuiește să demisioneze din funcția de primar, după adoptarea controversatei legi care îl elimină din funcție: "Am fost ales de oamenii din Timișoara"
Liderul USR Dominic Fritz a avut prima reacție dupa votarea legii integritații cu amendamentul PSD care il elimina din f ...
-
Șeful SPP Lucian Pahonțu evită de 18 ani să spună dacă a colaborat sau nu cu Securitatea. Cum a fentat legea CNSAS: „Ai epoci în care îți smulgi cu forcepsul fiecare hârtiuță"
Cel mai longeviv șef de serviciu secret din Romania, Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Paza și Protecție (SPP) din 200 ...
-
Lovitură pentru Ilie Bolojan. ICCJ a respins definitiv cele 11 HG ale Executivului
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv cele 11 hotarari ale Guvernului, dupa ce inițial Cu ...
-
Un politolog numește cea mai bună variantă de premier. „Cred că eternitatea e mult mai interesantă pentru el decât efemeritatea"
Politologul Cristian Pirvulescu vede ca singura soluție pentru ieșirea din criza guvernamentala este un guvern susținut ...
-
Mandatul lui Fritz a dus la ruptura totală între USR și Nicușor Dan
Amendamentul PSD prin care primarul Timișoarei Dominic Fritz iși va pierde mandatul cu doi ani inainte de termen a provo ...
-
Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt angajați la stat intră astăzi în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative făcute de Parlament
Consilierii locali și cei județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Incompatibilitatea a fost stabilita de legea nr. 1 ...
-
Călin Georgescu lansează cel mai dur atac al său împotriva președintelui Nicușor Dan: "Un cadavru politic"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu lanseaza un atac dur impotriva președintelui Nicușor Dan. Rea ...
-
Primarul Buzăului, „atacat" în plină stradă de pistoale cu apă. Constantin Toma: „Am plecat ud leoarcă"
Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a fost inconjurat și stropit cu pistoale cu apa de zeci de copii, chiar in ...
-
COMUNICAT: Ioana Ramona Bruynseels acuză Guvernul că taie bursele copiilor săraci în vacanță: „Tăiați numărul de parlamentari, nu bursele copiilor!”
Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels critica dur decizia Guvernului interimar de a elimina, in perioada vacanței, plata ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu