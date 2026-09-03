Nicușor Dan intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 litri a cantității de țuică produse în gospodării și scutite de accize

Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul de lege care prevede că vor fi scutite de accize băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie. Șeful statului a reclamat încălcarea principiului bicameralismului și totodată introducerea unui amendament într-un proiect de lege care nu avea legătură cu regimul accizelor.

De ce este important: Codul fiscal scutește, în prezent, de la plata accizelor alcoolul din fructe, consumat de o persoana fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca niciun fel de vânzare sa nu aibă loc, iar alcoolul, indiferent de concentrația acestuia, să fie obținut din fructele obținute în gospodărie.

Într-un proiect de lege pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență fusese introdus de către deputați un amendament care oferă o nouă scutire de accize pentru băuturile alcoolice produse în gospodărie, după cum a anunțat anterior Profit.ro.

"Sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care nu sunt supuse vânzării", prevede amendamentul admis de plenul Camerei Deputaților.

Amendamentul, deși nu face nicio trimitere în acest sens, este justificat prin faptul că în 2023, Parlamentul a adoptat Legea 412/2023 pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale, care de altfel, începând de anul trecut, trebuie să își declare veniturile și sunt impozitate în funcție de venituri.

Președintele Nicușor Dan a reclamat că legea transmisă la promulgare contravine prevederilor art. 61 alin. (2) și art. 75 din Constituție referitoare la principiul bicameralismului.

Astfel, dacă Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat fără modificări/completări ordonanța de urgență, deputații i-au adus modificări fără legătură cu obiectul de reglementare.

Astfel, regelementările vizau exclusiv materia taxei pe valoarea adăugată, ordonanța fiind emisă în contextul dosarelor de infringement 2025/0097 și 2025/0098 deschise împotriva României pentru netranspunerea în termen a acestor directive.

"Accizele sunt absente în totalitate din conținutul normativ al ordonanței. Senatul, în calitate de primă Cameră competentă, a dezbătut și adoptat legea de aprobare strict în acești parametri, aprobând OG nr. 22/2025 fără modificări și completări și nu a putut, în mod obiectiv, să își exprime poziția cu privire la o scutire de accize pentru producția casnică de băuturi alcoolice, soluție legislativă luată pentru prima dată în discuție la Camera Deputaților.

Or, a accepta că, prin simpla invocare a unei abilitări cu formulare generică, Camera decizională poate introduce în legea de aprobare orice reglementare fiscal-bugetară pe care Guvernul ar fi putut-o adopta prin ordonanță, dar nu a adoptat-o, ar echivala cu golirea de conținut a principiului bicameralismului și cu transformarea primei Camere sesizate într-un organ decorativ, lipsit de orice rol deliberativ real asupra materiei astfel introduse", arată președintele.

Acesta adaugă că deosebirea de conținut juridic dintre forma adoptată de Senat și forma adoptată de Camera Deputaților este majoră: prima Cameră a deliberat exclusiv asupra unui regim special de TVA, generat de obligații europene precise și circumscrise, iar Camera decizională a adăugat o reglementare de politică fiscală internă autonomă, plasată într-un titlu distinct al Codului fiscal, fără nicio conexiune normativă, teleologică sau procedurală cu materia dezbătută de Senat.

Proiectul va fi transmis acum din nou Camerei Deputaților pentru votul final.