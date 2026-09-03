Nicușor Dan intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 litri a cantității de țuică produse în gospodării și scutite de accize
Postat la: 03.09.2026 |
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul de lege care prevede că vor fi scutite de accize băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie. Șeful statului a reclamat încălcarea principiului bicameralismului și totodată introducerea unui amendament într-un proiect de lege care nu avea legătură cu regimul accizelor.
De ce este important: Codul fiscal scutește, în prezent, de la plata accizelor alcoolul din fructe, consumat de o persoana fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, în limita a 50 de litri anual, cu condiția ca niciun fel de vânzare sa nu aibă loc, iar alcoolul, indiferent de concentrația acestuia, să fie obținut din fructele obținute în gospodărie.
Într-un proiect de lege pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență fusese introdus de către deputați un amendament care oferă o nouă scutire de accize pentru băuturile alcoolice produse în gospodărie, după cum a anunțat anterior Profit.ro.
"Sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care nu sunt supuse vânzării", prevede amendamentul admis de plenul Camerei Deputaților.
Amendamentul, deși nu face nicio trimitere în acest sens, este justificat prin faptul că în 2023, Parlamentul a adoptat Legea 412/2023 pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale, care de altfel, începând de anul trecut, trebuie să își declare veniturile și sunt impozitate în funcție de venituri.
Președintele Nicușor Dan a reclamat că legea transmisă la promulgare contravine prevederilor art. 61 alin. (2) și art. 75 din Constituție referitoare la principiul bicameralismului.
Astfel, dacă Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat fără modificări/completări ordonanța de urgență, deputații i-au adus modificări fără legătură cu obiectul de reglementare.
Astfel, regelementările vizau exclusiv materia taxei pe valoarea adăugată, ordonanța fiind emisă în contextul dosarelor de infringement 2025/0097 și 2025/0098 deschise împotriva României pentru netranspunerea în termen a acestor directive.
"Accizele sunt absente în totalitate din conținutul normativ al ordonanței. Senatul, în calitate de primă Cameră competentă, a dezbătut și adoptat legea de aprobare strict în acești parametri, aprobând OG nr. 22/2025 fără modificări și completări și nu a putut, în mod obiectiv, să își exprime poziția cu privire la o scutire de accize pentru producția casnică de băuturi alcoolice, soluție legislativă luată pentru prima dată în discuție la Camera Deputaților.
Or, a accepta că, prin simpla invocare a unei abilitări cu formulare generică, Camera decizională poate introduce în legea de aprobare orice reglementare fiscal-bugetară pe care Guvernul ar fi putut-o adopta prin ordonanță, dar nu a adoptat-o, ar echivala cu golirea de conținut a principiului bicameralismului și cu transformarea primei Camere sesizate într-un organ decorativ, lipsit de orice rol deliberativ real asupra materiei astfel introduse", arată președintele.
Acesta adaugă că deosebirea de conținut juridic dintre forma adoptată de Senat și forma adoptată de Camera Deputaților este majoră: prima Cameră a deliberat exclusiv asupra unui regim special de TVA, generat de obligații europene precise și circumscrise, iar Camera decizională a adăugat o reglementare de politică fiscală internă autonomă, plasată într-un titlu distinct al Codului fiscal, fără nicio conexiune normativă, teleologică sau procedurală cu materia dezbătută de Senat.
Proiectul va fi transmis acum din nou Camerei Deputaților pentru votul final.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
CCR ține de șase luni în sertar sesizarea privind suspendarea permisului pentru amenzi neplătite. Guvernul aplică între timp o măsură vulnerabilă constituțional
Curtea Constituționala lasa de aproape șase luni nesoluționata una dintre cele mai importante sesizari formulate in aces ...
-
Ursula von der Leyen, despre suspendarea banilor din PNRR din cauza „amendamentului Fritz": Comisia Europeană va verifica Legea Integrității
Comisia Europeana va verifica Legea ANI atunci cand Romania va cere oficial ultima tranșa din banii din PNRR, a spus Urs ...
-
"Amendamentul Fritz" și asasinii economici: Ilie Bolojan și Oana Țoiu au cerut Comisiei Europene să taie banii României din PNRR
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi discutat telefonic cu comisarul european pentru ...
-
Criza ANSVSA nu mai poate fi ascunsă în spatele fermierilor. Vorbim despre credibilitatea României la Bruxelles, dar cine răspunde pentru pierderea ei?
În momentul in care Romania ajunge sa primeasca de la Bruxelles mesajul ca sistemul sanitar-veterinar romanesc nu ...
-
„Partidul penalilor și condamnaților" - PSD, atac la adresa USR după condamnarea lui Clotilde Armand: Își încalcă propria rezoluție
PSD acuza USR de „duplicitate" și „criza morala profunda" dupa condamnarea in prima instanța a lui Clotilde ...
-
Deficitul bugetar, reducere de 28 de miliarde de lei față de 2025. Ministerul de Finanțe anunță datele pentru primele șapte luni
Deficitul se reduce cu 28,36 miliarde de lei fața de 2025 și coboara la 2,34% din PIB, anunța Ministerul Finanțelor intr ...
-
Cazul Pahonțu - Replică din CNSAS după ce Nicușor Dan s-a declarat sceptic privind dosarele Revoluției și Mineriadei: "Adevărul are termen de prescripție?"
Vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, Madalin Hodor, reacționeaza dup ...
-
Alexandru Nazare comentează semnalul de alarmă tras de Moody's: Tansmite foarte clar două mesaje
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat avertismentul Moody's, care spune ca blocajul privind noua lege a sal ...
-
PNRR ajunge la final, Gheorghe Piperea face un bilanț devastator: miliarde pierdute și un avertisment pentru ce urmează în UE. „Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lanseaza un atac extrem de dur legat de PNRR chiar inainte de expirarea programul ...
-
Neomarxistul Ciucu vrea să taie ajutoarele pentru gravide, nou-născuți și persoane cu dizabilități. Vrea să scumpească apa în Capitală deși conductele sunt praf
Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in ședința vineri, 28 august, iar printre proiectele pe care urmeaza sa l ...
-
Angajații din guvern au făcut topul scandalurilor de "corupție și impostură" din Guvernul Bolojan: „A venit timpul să plecați acasă!"
Guvernul Bolojan și-a pus „in cap" și antreprenorii, și angajații din privat, și pe cei de la stat. Cea mai recent ...
-
Dominic Fritz nu plănuiește să demisioneze din funcția de primar, după adoptarea controversatei legi care îl elimină din funcție: "Am fost ales de oamenii din Timișoara"
Liderul USR Dominic Fritz a avut prima reacție dupa votarea legii integritații cu amendamentul PSD care il elimina din f ...
-
Șeful SPP Lucian Pahonțu evită de 18 ani să spună dacă a colaborat sau nu cu Securitatea. Cum a fentat legea CNSAS: „Ai epoci în care îți smulgi cu forcepsul fiecare hârtiuță"
Cel mai longeviv șef de serviciu secret din Romania, Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Paza și Protecție (SPP) din 200 ...
-
Lovitură pentru Ilie Bolojan. ICCJ a respins definitiv cele 11 HG ale Executivului
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv cele 11 hotarari ale Guvernului, dupa ce inițial Cu ...
-
Un politolog numește cea mai bună variantă de premier. „Cred că eternitatea e mult mai interesantă pentru el decât efemeritatea"
Politologul Cristian Pirvulescu vede ca singura soluție pentru ieșirea din criza guvernamentala este un guvern susținut ...
-
Mandatul lui Fritz a dus la ruptura totală între USR și Nicușor Dan
Amendamentul PSD prin care primarul Timișoarei Dominic Fritz iși va pierde mandatul cu doi ani inainte de termen a provo ...
-
Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt angajați la stat intră astăzi în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative făcute de Parlament
Consilierii locali și cei județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Incompatibilitatea a fost stabilita de legea nr. 1 ...
-
Călin Georgescu lansează cel mai dur atac al său împotriva președintelui Nicușor Dan: "Un cadavru politic"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu lanseaza un atac dur impotriva președintelui Nicușor Dan. Rea ...
-
Primarul Buzăului, „atacat" în plină stradă de pistoale cu apă. Constantin Toma: „Am plecat ud leoarcă"
Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a fost inconjurat și stropit cu pistoale cu apa de zeci de copii, chiar in ...
-
COMUNICAT: Ioana Ramona Bruynseels acuză Guvernul că taie bursele copiilor săraci în vacanță: „Tăiați numărul de parlamentari, nu bursele copiilor!”
Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels critica dur decizia Guvernului interimar de a elimina, in perioada vacanței, plata ...
-
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi dă dreptate lui Dominic Fritz: "Amendamentul e neconstituțional. I-aș spune cum să scape de sancțiune, da' nu vreau"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea ii da dreptate lui Dominic Fritz, in contextul scandalului generat de cea mai rec ...
-
România interimară cu un război la graniță: 3 ani fără director plin la SRI, 3 luni fără premier cu puteri depline
În vara acestui an s-au implinit 3 ani de cand Eduard Hellvig a demisionat din funcția de director al Serviciului ...
-
"Turul 2 înapoi" de la USR: Buzoianu compară decizia CCR care îl lasă pe Fritz fără mandat cu anularea alegerilor prezidențiale
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), compara situația creata de decizia Curții Constituționale in cazul lui Dominic ...
-
Opinie în Jerusalem Post: Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puțin decât o viză americană pentru George Simion?
Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III și Sabin Gherman scriu un articol de opinie, in ...
-
Adrian Năstase dezvăluie băieții deștepți din energie: Prosumatorii sunt investitori. Statul îi tratează ca pe consumatori
Adrian Nastase analizeaza criza din energie și spune ca statul roman refuza sa trateze prosumatorii ca pe niște investit ...
-
Miză uriașă la CCR: judecătorii decid soarta Legii integrității, contestată de Nicușor Dan și USR-PNL
Curtea Constituționala a Romaniei este așteptata sa decida luni asupra contestațiilor formulate impotriva noii Legi a in ...
-
Întâlnire secretă a lui Bolojan cu șefa CCR înainte ca să judece legile cu miză de miliarde din PNRR: "Nu au ce să se vadă de taină prin birouri!"
Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tanasescu, s-a intalnit vineri, 14 august, cu premierul demis Ilie Boloj ...
-
Cel mai urât dintre pământeni: Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului susținut de Ziua Marinei
Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit sambata, 15 august, in timpul discursului pe care l-a susținut la Constanța, ...
-
Piedone ăl mic: "Poa' să fie și a lu' mama!" - Descinderi în sectorul 5 ca în perioada de glorie a tatălui său. Găini și rațe ținute în spatele unui bloc
Vlad Popescu Piedone, cunoscut și ca "Piedone al mic", a descins in Sectorul 5 al Capitalei, al carui primar este, și a ...
-
Tomac a explicat motivele reale pentru care a renunțat să se mai prezinte în fața Parlamentului ca premier desemnat: "Aveam în față condiții absolut ridicole puse"
Europarlamentarul Eugen Tomac a oferit vineri seara, 14 august, explicații detaliate privind decizia sa de a renunța la ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu