Înțelegere tacită între liderii partidelor pentru alegeri anticipate: Mingea va fi exclusiv în terenul lui Nicușor Dan

Criza politică intră într-o nouă fază, iar scenariul alegerilor anticipate începe să capete tot mai multă greutate în calculele liderilor politici. În spatele negocierilor oficiale pentru formarea unui nou Guvern se conturează o înțelegere tacită între liderii PSD, PNL, USR și UDMR: dacă nici următoarea formulă guvernamentală nu reușește să obțină voturile necesare în Parlament, România ar putea fi împinsă spre alegeri anticipate.

Nu există, cel puțin deocamdată, un acord politic asumat public pentru acest scenariu. Din contră, liderii partidelor evită să vorbească deschis despre o strategie comună în această direcție. Însă calculele parlamentare și pozițiile exprimate în ultimele luni arată că varianta anticipatelor poate deveni alternativa reală dacă partidele nu reușesc să găsească o formulă de Guvern care să adune cele 233 de voturi necesare în Parlament.

Președintele poate desemna un nou candidat pentru funcția de premier, însă, dacă și această tentativă eșuează, situația se complică radical. Constituția îi oferă șefului statului posibilitatea de a dizolva Parlamentul în anumite condiții, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul respinge cel puțin două solicitări de învestitură în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai dacă nu este acordată învestitura. Asta înseamnă că Nicușor Dan poate deschide drumul către anticipate, dar nu este obligat să o facă.

Tocmai această marjă de decizie îl transformă pe președinte în principalul actor al următoarei etape a crizei. În acest moment, strategia de la Cotroceni pare să fie aceea de a evita o nouă desemnare făcută în grabă. Luca Niculescu rămâne favorit pentru funcția de premier, însă momentul desemnării ar putea fi împins spre sfârșitul săptămânii viitoare. Calculul este unul politic: dacă nu există certitudinea unei majorități parlamentare, o nominalizare rapidă riscă să producă un nou eșec. Iar un astfel de eșec ar putea schimba complet jocul.

Pentru PSD, PNL, USR și UDMR, alegerile anticipate reprezintă un pariu cu două tăișuri. Pe de o parte, actualul Parlament pare incapabil să producă o majoritate funcțională pentru un Guvern stabil. Pe de altă parte, un nou scrutin ar putea modifica raportul de forțe și ar putea aduce în Parlament o configurație și mai dificil de gestionat. De altfel, Nicușor Dan însuși a avertizat anterior că alegerile anticipate nu ar rezolva neapărat blocajul, în condițiile în care sondajele ar putea produce o configurație similară celei actuale.

PSD nu vrea să renunțe la șansa de a prelua guvernarea. PNL refuză în continuare varianta unui Executiv în care social-democrații să aibă un rol central. USR nu acceptă un Guvern PSD, iar UDMR încearcă să păstreze deschisă o soluție de compromis. Problema este că aceste poziții, puse cap la cap, nu produc încă majoritatea necesară pentru învestirea unui Executiv.

AUR reprezintă, în ecuație, piesa pe care partidele din fosta coaliție nu vor să o introducă în calculul guvernamental. Or, fără voturile AUR, aritmetica parlamentară devine extrem de complicată. De aici și scenariul care se conturează în culise: un nou Guvern ar putea fi lăsat să cadă, iar responsabilitatea următorului pas ar ajunge integral la Cotroceni.

Nicușor Dan ar avea atunci de ales între două variante. Prima ar fi să încerce din nou să construiască o majoritate și să evite alegerile anticipate. A doua ar fi să folosească mecanismul constituțional care poate duce la dizolvarea Parlamentului și, ulterior, la organizarea unui nou scrutin.

Este un moment politic cu o miză uriașă. România nu a mai trecut până acum prin alegeri parlamentare anticipate, iar declanșarea unui asemenea proces ar reprezenta o premieră pentru actualul regim constituțional.

Paradoxal, partidele care se declară public prudente față de anticipate ar putea avea, în anumite condiții, interesul ca scenariul să rămână deschis. Un nou scrutin ar putea reseta negocierile și ar putea elimina actualul blocaj, dar ar putea în același timp să producă un Parlament și mai fragmentat.

De aceea, următoarele zile devin decisive. Nicușor Dan trebuie să decidă nu doar cine va fi premierul, ci și cât timp mai poate fi menținută actuala formulă politică înainte ca România să intre într-o zonă în care alternativa la un Guvern funcțional să devină revenirea la urne.

Practic, următorul vot din Parlament ar putea fi mai mult decât un vot pentru un Guvern. Ar putea fi votul care decide dacă actualul Parlament mai are o șansă sau dacă România intră, pentru prima dată, pe drumul alegerilor anticipate.