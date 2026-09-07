Încă un scandal uriaș în AUR: Trei politicieni în dizgrație au cerut negocieri cu PSD pentru intrarea la guvernare - Gheorghe Piperea, Marius Lulea și Mohamad Murad

Trei politiceni din AUR, aflați în dizgrație din cauza diferendelor de opinie cu liderul George Simion, au cerut negocieri cu PSD pentru intrarea partidului la guvernare. Gheorghe Piperea, Marius Lulea și Mohamad Murad au fost invitați împreună duminică seară la Realitatea Plus și au cerut discuții cu Sorin Grindeanu pentru un guvern cu PSD.

Cererile celor trei membri AUR au venit pe fondul deciziei luate cu o săptămână în urmă de conducerea partidului, potrivit căreia AUR refuză să voteze orice guvern din care nu face parte. Pe de altă parte, AUR are o coaliție informală cu PSD, alături de care a dat jos guvernul Bolojan și a trecut mai multe legi prin Parlament. Sorin Grindeanu a lăsat ușa deschisă unei colaborări a PSD cu parlamentari AUR, în timp ce președintele Nicușor Dan a exclus prezența partidului la guvernare.

Întrebat la Realitatea dacă ar merge la negocieri cu PSD pentru formarea unui guvern, Mohammad Murad a spus "Normal". Marius Lulea a declarat la rândul său că "obiectivul pe care ar trebui să-l aibă un partid politic este guvernarea. Partidul AUR trebuie să discute în mod oficial și public cu toate celelalte formațiuni. Trebuie să discutăm și cu cei de la PSD, și cu cei de la PNL, și cu cei de la USR, și cu cei de la UDMR, și cu președintele actual. Nu cred că discuțiile trebuie să se poartă pe funcții. Cine să fie ministru? Cine să fie vicepremier? Cine să fie șef la servicii? Eu cred că avem un plan, un plan de guvernare".

Și europarlamentarul Gheorghe Piperea a pledat pentru un guvern PSD-AUR: "Categoric că dacă domnul Grindeanu care e președintele partidului care a câștigat alegerile în 2024, ar face o invitație oficială la care să participe echipa de negociere, să participe președintele, să participe, nu știu, să participe Muhammed Murad, eu și așa mai departe. Categoric că așa ceva nu se refuză." Scandalul apare la puțină vreme după ce un alt lider marcant al AUR, Petrișor Peiu, a avut și el un diferend cu liderul George Simion și a fost pe cale să demisioneze din partid, lucrurile aplanandu-se cu greu.