Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR

Marius Lulea spune că parlamentarii proveniți din PSD, PNL sau USR nu ar trebui să ajungă pe listele AUR în cazul unor alegeri anticipate.

Asta pentru că un eventual scrutin înainte de termen ar putea pune presiune pe parlamentarii partidelor tradiționale care își văd diminuate șansele de a mai obține un mandat. Pentru unii dintre ei, apropierea de AUR ar putea deveni o variantă de supraviețuire politică într-un moment în care formațiunea suveranistă are o poziție electorală mai bună decât multe dintre partidele care domină în prezent Parlamentul, aflându-se pe primul loc în sondajele naționale.

Secretarul general adjunct al AUR, deputatul Gabriel Florea, a explicat, într-un comentariu pentru Ziare.com, că decizia va ține cont și de poziția membrilor partidului în cazul în care anticipatele ar deveni o soluție politică.

AUR nu închide ușa pentru parlamentarii din alte partide

În cazul în care România ar ajunge la alegeri parlamentare înainte de termen, migrația unor parlamentari către AUR ar putea deveni una dintre mizele competiției electorale.

Întrebat dacă AUR ar putea primi pe liste parlamentari proveniți din PSD, PNL sau USR, Gabriel Florea a precizat că între existența unor discuții și includerea efectivă a unor parlamentari pe listele electorale este o distanță considerabilă.

„Marius Lulea este un coleg de partid pe care îl apreciem toți, doar că nu este în conducerea partidului. A fost. Dar asta nu înseamnă că părerea lui nu este respectată, precum și alte păreri ale mai multor colegi. Noi ne consultăm cu membrii de partid intern. Și, în funcție de doleanțele lor, ne construim și noi politica", a spus deputatul AUR.

„Sunt și oameni foarte buni" în partidele parlamentare

Gabriel Florea arată că AUR nu privește în bloc parlamentarii celorlalte formațiuni. Deputatul vorbește despre oameni cu care partidul poate purta discuții, inclusiv din PSD, PNL, USR și UDMR.

„Părerile membrilor noștri sunt importante. Le respectăm, le ascultăm, dar de aici până acolo este cale lungă. Sigur că sunt și oameni foarte buni în PSD, în PNL, în USR, chiar și în UDMR cu care se poate dialoga", a menționat Gabriel Florea în dialogul cu Ziare.com.