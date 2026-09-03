Ursula von der Leyen, despre suspendarea banilor din PNRR din cauza „amendamentului Fritz": Comisia Europeană va verifica Legea Integrității

Comisia Europeană va verifica Legea ANI atunci când România va cere oficial ultima tranșă din banii din PNRR, a spus Ursula von der Leyen, în răspunsul la scrisoarea trimisă de grupurile PPE și Renew. Aceasta a precizat că este „pe deplin de acord" cu „importanța primordială a respectării principiilor statului de drept", iar dacă se va ajunge la concluzia că un anumit articol din lege încalcă „relevant" legislația UE, Comisia „ar trebui să tragă concluziile corespunzătoare în ceea ce privește cererea de plată".

„Având în vedere importanța chestiunii, am reamintit, de asemenea, autorităților române responsabilitățile care le revin în acest sens. În cazul în care Comisia ar ajunge la concluzia că articolul X din proiectul de lege implică o încălcare relevantă a legislației UE aplicabile, Comisia ar trebui să tragă concluziile corespunzătoare în ceea ce privește cererea de plată. În calitate de gardian al tratatelor, Comisia dispune de mijloacele necesare pentru a aborda încălcările dreptului Uniunii, inclusiv prin inițierea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE", a precizat Ursula von der Leyen.

Acest răspuns a venit după ce două dintre cele mai mari grupuri politice din Parlamentul European, PPE și Renew Europe, i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să nu aprobe plata a 770 de milioane de euro către România dacă noua lege privind integritatea nu este modificată.

Președintele PPE, Manfred Weber, a publicat marți scrisoarea prin care cere Comisiei Europene să verifice dacă România ar trebui să primească în continuare fondurile din PNRR, în contextul controversatului „amendament Fritz". Într-un mesaj în care spune că România trebuie să respecte la timp reformele asumate prin PNRR pentru a nu risca pierderea fondurilor europene, Weber subliniază că respectarea statului de drept și a valorilor europene trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea banilor.

Șeful PPE cere Comisiei Europene să clarifice rapid dacă noua Lege a Integrității îndeplinește cerințele jalonului. Miza este de 770 de milioane de euro, bani pe care România nu trebuie să îi piardă, susține liderul PPE.

Solicitarea apare într-o scrisoare semnată de liderul PPE, Manfred Weber, și de președinta Renew Europe, Valérie Hayer, trimisă pe 24 august Ursulei von der Leyen. Cei doi cer Comisiei Europene să transmită rapid Bucureștiului că banii din Mecanismul de Redresare și Reziliență nu vor fi eliberați dacă reforma nu respectă statul de drept și legislația europeană.

Comisia Europeană a precizat că Legea ANI va fi evaluată în cadrul celei de a șasea și ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autoritățile române. "Putem confirma primirea scrisorii și vom răspunde în termenul adecvat", a răspuns un purtător de cuvânt al CE.

"Legea privind integritatea va fi evaluată de Comisie în cadrul celei de a șasea și ultima cerere de plată, care nu a fost încă depusă de autoritățile române. Ca în cazul tuturor statelor membre, serviciile Comisiei sunt angajate cu autoritățile române în discuții tehnice care susțin implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență până la termenul-limită de 31 august 2026. Nu putem face alte comentarii în acest stadiu", se mai menționează în răspunsul purtătorului de cuvânt al CE.