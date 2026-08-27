Dominic Fritz nu plănuiește să demisioneze din funcția de primar, după adoptarea controversatei legi care îl elimină din funcție: "Am fost ales de oamenii din Timișoara"

Liderul USR Dominic Fritz a avut prima reacție după votarea legii integrității cu amendamentul PSD care îl elimină din funcția de primar al Timișoarei. Întrebat de un reporter Antena 3 dacă își va da demisia, Fritz a reamintit că a fost ales de locuitorii orașului martir.

Parlamentul a adoptat miercuri, 26 august, legea integrității, jalon PNRR, cu amendamentul care îl elimină din funcție pe Dominic Fritz pentru conflict de interese, după ce primarul a semnat un PUZ redactat și semnat de predecesorul său în primele zile ale mandatului în 2020.

„De ce sa îmi dau demisia? Am fost ales de oamenii din Timișoara", a declarat Dominic Fritz, pe Aeroportul Otopeni.

Dacă amendamentul nu este contestat din nou la CCR, care a declarat amendamentul constituțional în ciuda caracterului său retroactiv, legea merge la președintele Nicușor Dan, care o poate trimite la reexaminare în Parlament.

Termenul pentru adoptarea legii pentru îndeplinirea jalonului PNRR de 770 milioane de euro este 31 august.

În aceeași zi, parlamentarii au adoptat un proiect care scoate din incompatibilitate aproximativ 8.000 de consilieri locali, care nu ar fi trebuit să fie angajați la stat și în alte funcții, potrivit noului Cod Administrativ.

Legea a fost contestată la Comisia Europeană de liderii grupurilor politice PPE și Renew Europe, care consideră că România nu poate primi fonduri UE din jalonul PNRR dacă adoptă o legislație care încalcă dreptul european și slăbește statul de drept.

După publicarea în Monitorul Oficial, legea duce la încheierea mandatului de primar al lui Dominic Fritz în 30 de zile.

Liderul USR a anunțat că va contesta la CEDO amendamentul „cu dedicație".