Lovitură pentru Ilie Bolojan. ICCJ a respins definitiv cele 11 HG ale Executivului
Postat la: 26.08.2026 |
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv cele 11 hotărâri ale Guvernului, după ce inițial Curtea de Apel București le suspendase la cererea PSD.
Cele 11 hotărâri de guvern au fost suspendate de Curtea de Apel București la cererea PSD
Cele 11 hotărâri de guvern au fost suspendate de Curtea de Apel București în două etape: 6 pe 30 iulie 2026 și alte 5 pe 3 august 2026, astfel că Ilie Bolojan a pierdut și recursul.
PSD contestase inițial 12 HG-uri ale Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan; una (Strategia națională pentru conservarea biodiversității) fiind retrasă de Executiv.
Suspendarea a fost provizorie, până la judecarea pe fond a acțiunilor de anulare. Guvernul a anunțat recurs la Înalta Curte.
Suspendate pe 30 iulie 2026
1. HG 509/2026 - modificarea regimului de arii naturale protejate și declararea unor arii speciale de conservare din rețeaua Natura 2000.
2. HG 545/2026 - reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității pentru Sistemul Național Antigrindină.
3. HG 546/2026 - cotizația pentru interconectarea cu organizații internaționale de schimb de organe (platforma FOEDUS).
4. HG 547/2026 - reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin (schimbare de denumire).
5. HG 569/2026 - procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale.
6. HG 571/2026 - proceduri de urgență pentru echipamente radio și modificarea normelor privind compatibilitatea electromagnetică.
Suspendate pe 3 august 2026
7. HG 501/2026 - organizarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), inclusiv plafonarea numărului de posturi.
8. HG 511/2026 - organizarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și gestionarea fondurilor SEE și Norvegia (aproape 600 milioane euro).
9. HG 512/2026 - plafonul de cheltuieli pentru colectarea, transportul și neutralizarea animalelor moarte din gospodăriile crescătorilor individuali.
10. HG 530/2026 - normele de aplicare privind suspendarea dreptului de a conduce pentru amenzile de circulație neachitate.
11. HG 570/2026 - măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv prima de stabilitate pentru tinerii NEET (1.000-1.250 lei/lună la prima angajare). stiripesurse.ro
Motivul invocat de PSD a fost că un guvern demis nu poate adopta politici noi, ci doar acte de administrare curentă a treburilor publice.
În schimb, poziția Guvernului a fost că actele erau necesare, unele ținând de jaloane PNRR sau de transpunerea de directive UE, și au avut avizul Ministerului Justiției.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un politolog numește cea mai bună variantă de premier. „Cred că eternitatea e mult mai interesantă pentru el decât efemeritatea"
Politologul Cristian Pirvulescu vede ca singura soluție pentru ieșirea din criza guvernamentala este un guvern susținut ...
-
Mandatul lui Fritz a dus la ruptura totală între USR și Nicușor Dan
Amendamentul PSD prin care primarul Timișoarei Dominic Fritz iși va pierde mandatul cu doi ani inainte de termen a provo ...
-
Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt angajați la stat intră astăzi în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative făcute de Parlament
Consilierii locali și cei județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Incompatibilitatea a fost stabilita de legea nr. 1 ...
-
Călin Georgescu lansează cel mai dur atac al său împotriva președintelui Nicușor Dan: "Un cadavru politic"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu lanseaza un atac dur impotriva președintelui Nicușor Dan. Rea ...
-
Primarul Buzăului, „atacat" în plină stradă de pistoale cu apă. Constantin Toma: „Am plecat ud leoarcă"
Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a fost inconjurat și stropit cu pistoale cu apa de zeci de copii, chiar in ...
-
COMUNICAT: Ioana Ramona Bruynseels acuză Guvernul că taie bursele copiilor săraci în vacanță: „Tăiați numărul de parlamentari, nu bursele copiilor!”
Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels critica dur decizia Guvernului interimar de a elimina, in perioada vacanței, plata ...
-
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi dă dreptate lui Dominic Fritz: "Amendamentul e neconstituțional. I-aș spune cum să scape de sancțiune, da' nu vreau"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea ii da dreptate lui Dominic Fritz, in contextul scandalului generat de cea mai rec ...
-
România interimară cu un război la graniță: 3 ani fără director plin la SRI, 3 luni fără premier cu puteri depline
În vara acestui an s-au implinit 3 ani de cand Eduard Hellvig a demisionat din funcția de director al Serviciului ...
-
"Turul 2 înapoi" de la USR: Buzoianu compară decizia CCR care îl lasă pe Fritz fără mandat cu anularea alegerilor prezidențiale
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), compara situația creata de decizia Curții Constituționale in cazul lui Dominic ...
-
Opinie în Jerusalem Post: Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puțin decât o viză americană pentru George Simion?
Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III și Sabin Gherman scriu un articol de opinie, in ...
-
Adrian Năstase dezvăluie băieții deștepți din energie: Prosumatorii sunt investitori. Statul îi tratează ca pe consumatori
Adrian Nastase analizeaza criza din energie și spune ca statul roman refuza sa trateze prosumatorii ca pe niște investit ...
-
Miză uriașă la CCR: judecătorii decid soarta Legii integrității, contestată de Nicușor Dan și USR-PNL
Curtea Constituționala a Romaniei este așteptata sa decida luni asupra contestațiilor formulate impotriva noii Legi a in ...
-
Întâlnire secretă a lui Bolojan cu șefa CCR înainte ca să judece legile cu miză de miliarde din PNRR: "Nu au ce să se vadă de taină prin birouri!"
Președinta Curții Constituționale, Elena Simina Tanasescu, s-a intalnit vineri, 14 august, cu premierul demis Ilie Boloj ...
-
Cel mai urât dintre pământeni: Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului susținut de Ziua Marinei
Premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit sambata, 15 august, in timpul discursului pe care l-a susținut la Constanța, ...
-
Piedone ăl mic: "Poa' să fie și a lu' mama!" - Descinderi în sectorul 5 ca în perioada de glorie a tatălui său. Găini și rațe ținute în spatele unui bloc
Vlad Popescu Piedone, cunoscut și ca "Piedone al mic", a descins in Sectorul 5 al Capitalei, al carui primar este, și a ...
-
Tomac a explicat motivele reale pentru care a renunțat să se mai prezinte în fața Parlamentului ca premier desemnat: "Aveam în față condiții absolut ridicole puse"
Europarlamentarul Eugen Tomac a oferit vineri seara, 14 august, explicații detaliate privind decizia sa de a renunța la ...
-
România va renunța la leu: "Decizia este deja luată" - Isărescu spune ce blochează trecerea la euro
Romania este obligata sa adopte moneda euro, insa nu este pregatita in acest moment sa faca pasul, avertizeaza guvernato ...
-
Mario De Mezzo, declarații după inculparea în dosarul cimitirului: „S-a tăiat coșciugul cu drujba în fața unei familii îndurerate"
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, anunța ca a fost inculpat intr-un dosar privind concesiunea unui cimitir. De Mezzo ma ...
-
Nicușor Dan, presat să numească premierul printr-o plângere prealabilă la Cotroceni și o sesizare la Curtea de Apel
Partidul Romania Puternica a sesizat Curtea de Apel București pentru obligarea președintelui Nicușor Dan de a nominaliza ...
-
Pe Polymarket un candidat s-a detașat clar pentru funcția de prim-ministru al României: Actualul ministru de Finanțe are 48% șanse
Alexandru Nazare este principalul favorit al participanților de pe platforma de pariuri predictive Polymarket pentru fun ...
-
Petrișor Peiu trimite Curtea de Conturi peste Diana Buzoianu
Sambata, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuza guvernul Bolojan de „risipirea banilor publici și politizar ...
-
Alexandru Nazare - Varianta de premier agreată, la această oră, și de PSD, dar și de PNL. E posibil ca pe 10 august sa se ia o decizie în acest sens
Astazi se implinesc trei luni de la demiterea Guvernului Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzura, și putem constata ca ave ...
-
Nicușor Dan publică averea concubinei după "Amendamentul Mirabela": terenuri, case moștenite, salariu de la Dacia și un împrumut de 116.000 de lei
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, ca partenera sa de viața, Mirabela Gradinaru, și-a publicat declarațiile d ...
-
Scandal după votul pe Legea decarbonizării. Dan Motreanu: „PNL nu mai poate construi un proiect de guvernare alături de PSD"
Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, acuza PSD ca pune in pericol miliarde de euro din Planul Național de Redresare ...
-
Prefectul de Timiș a anunțat decizia în privința mandatului lui Dominic Fritz, găsit de ANI în conflict de interese
Prefectul județului Timiș, Paul Finta, a anunțat ca a semnat ordinul de sancționare disciplinara a primarului Timișoarei ...
-
Victor Ponta a anunțat că va înființa un nou partid politic. Ce planuri mari are în următoarea perioadă
Fostul premier Victor Ponta a anunțat ca va inființa un nou partid politic cu care intenționeaza sa participe la urmatoa ...
-
Procurorul Claudiu Sandu despre cum șefa CAB Liana Arsenie îl scapă de dosar pe Robert Negoiță: „Favorizarea făptuitorului. În urmă cu 8-9 ani probabil se lăsa cu arestări"
Procurorul CSM Claudiu Sandu a publicat pe contul sau de Facebook un mesaj extrem de critic fața de șefa Curții de Apel ...
-
Victor Ponta dezvăluie că Alexandru Nazare a obținut pe persoană fizică păstrarea rating-ului de țară și lansează un avertisment: Acel cineva este fie naiv, fie imbecil
Fostul premier Victor Ponta susține ca ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a reușit sa convinga agenția Fitch sa nu ...
-
Adrian Veștea rupe tăcerea despre discuțiile de la Cotroceni: Nicușor Dan i-a interzis să îl anunțe pe Bolojan
Au trecut doua luni de cand executivul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzura, insa instalarea unui nou executiv e ...
-
Aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate. Ce spun de programul SAFE și felul în care s-au făcut achizițiile de miliarde de euro
Aproape jumatate dintre romani susțin organizarea unor alegeri anticipate, potrivit unui sondaj Avangarde realizat in co ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu