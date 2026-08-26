Lovitură pentru Ilie Bolojan. ICCJ a respins definitiv cele 11 HG ale Executivului

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv cele 11 hotărâri ale Guvernului, după ce inițial Curtea de Apel București le suspendase la cererea PSD.

Cele 11 hotărâri de guvern au fost suspendate de Curtea de Apel București la cererea PSD

Cele 11 hotărâri de guvern au fost suspendate de Curtea de Apel București în două etape: 6 pe 30 iulie 2026 și alte 5 pe 3 august 2026, astfel că Ilie Bolojan a pierdut și recursul.

PSD contestase inițial 12 HG-uri ale Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan; una (Strategia națională pentru conservarea biodiversității) fiind retrasă de Executiv.

Suspendarea a fost provizorie, până la judecarea pe fond a acțiunilor de anulare. Guvernul a anunțat recurs la Înalta Curte.

Suspendate pe 30 iulie 2026

1. HG 509/2026 - modificarea regimului de arii naturale protejate și declararea unor arii speciale de conservare din rețeaua Natura 2000.

2. HG 545/2026 - reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității pentru Sistemul Național Antigrindină.

3. HG 546/2026 - cotizația pentru interconectarea cu organizații internaționale de schimb de organe (platforma FOEDUS).

4. HG 547/2026 - reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin (schimbare de denumire).

5. HG 569/2026 - procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale.

6. HG 571/2026 - proceduri de urgență pentru echipamente radio și modificarea normelor privind compatibilitatea electromagnetică.

Suspendate pe 3 august 2026

7. HG 501/2026 - organizarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), inclusiv plafonarea numărului de posturi.

8. HG 511/2026 - organizarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și gestionarea fondurilor SEE și Norvegia (aproape 600 milioane euro).

9. HG 512/2026 - plafonul de cheltuieli pentru colectarea, transportul și neutralizarea animalelor moarte din gospodăriile crescătorilor individuali.

10. HG 530/2026 - normele de aplicare privind suspendarea dreptului de a conduce pentru amenzile de circulație neachitate.

11. HG 570/2026 - măsuri de ocupare a forței de muncă, inclusiv prima de stabilitate pentru tinerii NEET (1.000-1.250 lei/lună la prima angajare). stiripesurse.ro

Motivul invocat de PSD a fost că un guvern demis nu poate adopta politici noi, ci doar acte de administrare curentă a treburilor publice.

În schimb, poziția Guvernului a fost că actele erau necesare, unele ținând de jaloane PNRR sau de transpunerea de directive UE, și au avut avizul Ministerului Justiției.