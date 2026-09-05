Lovitură grea pentru Călin Georgescu! Fabrica pe care anunțase că o vizitează îl refuză public: "Nu suntem de acord și nu înțelegem de ce suntem prinși în program"

Călin Georgescu se lovește de un refuz înaintea vizitei programate sâmbătă, 5 septembrie, în județul Vaslui. O fabrică de mobilă care apărea în itinerarul deplasării a anunțat public că nici conducerea, nici angajații nu sunt de acord cu vizita fostului candidat la alegerile prezidențiale. Administratorul companiei spune că nu înțelege cum a ajuns fabrica în program.

Potrivit programului transmis pentru deplasarea de sâmbătă, Călin Georgescu urma să ajungă între orele 12.30 și 13.00 la fabrica de mobilă Marcomovas SRL din municipiul Vaslui.

Numai că reprezentanții companiei au transmis vineri că vizita nu va avea loc.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica", este declarația atribuită de Vremea Nouă lui Ion Marcu.

Separat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, compania Marcomovas a transmis:

„Urmarea anunțului privind vizita domnului Călin Georgescu la SC Marcomos SRL Vaslui, vă informăm că conducerea şi întreg colectivul nu sunt de acord cu acest lucru, drept urmare această vizită nu va avea loc."

Fabrica apărea în programul vizitei lui Călin Georgescu

Refuzul este cu atât mai surprinzător cu cât fabrica figura în itinerarul făcut public pentru deplasarea lui Georgescu în județul Vaslui.

Programul prevedea mai multe opriri în Codăești, Lipovăț și municipiul Vaslui, iar vizita la Marcomovas era programată înaintea deplasării în Parcul Copou, la Târgul Meșterilor Populari.

Prima oprire anunțată oficial de Călin Georgescu este sâmbătă dimineață, de la ora 7.30, în piața agroalimentară din Codăești.

Vizita face parte din inițiativa sa intitulată „Toamna Cămărilor Românești", prin care îi îndeamnă pe oameni să cumpere produse de la producători autohtoni.

„Cumpărăm românește, ridicăm țara!", este mesajul sub care Georgescu și-a anunțat deplasarea la Vaslui.

AUR Vaslui spune că nu organizează deplasarea

Situația a provocat confuzie inclusiv în interiorul organizației AUR Vaslui.

Potrivit publicației locale Vremea Nouă, în cadrul unei ședințe a filialei a fost ridicată problema fabricii care apărea în programul lui Georgescu.

Reprezentanții AUR Vaslui au susținut că nu sunt organizatorii deplasării și nu au legătură cu stabilirea itinerarului, deși simpatizanții care doresc să participe la evenimentele lui Georgescu sunt liberi să o facă.

Aceeași publicație afirmă că administratorul Marcomovas ar avea alte simpatii politice, însă această informație nu a fost confirmată de acesta în comunicatul prin care a refuzat vizita. Motivul invocat oficial este opoziția conducerii și a colectivului față de includerea fabricii în program.

Georgescu merge în ultimele săptămâni în piețe și la producători

Deplasarea în Vaslui face parte dintr-o serie de apariții ale lui Călin Georgescu în mai multe județe, construite în jurul promovării producătorilor români și a consumului de produse locale.

Pe 29 august, acesta a participat la un târg al producătorilor locali din Cisnădie, județul Sibiu.

Anterior, s-a aflat în județul Arad, unde a mers în piața din Pâncota și apoi la Curtici, unde s-a întâlnit cu omul de afaceri și agricultorul Dimitrie Muscă.

Sâmbătă, 5 septembrie, traseul anunțat continuă în județul Vaslui, însă una dintre opririle prevăzute inițial a fost deja anulată: conducerea Marcomovas transmite explicit că Călin Georgescu nu va intra în fabrică.