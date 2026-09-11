Ce nenorociți! 440 de ONG-uri și Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului intervin pentru a opri legea care divulgă numele finanțatorilor societății civile din România
Postat la: 11.09.2026 |
Propunerea legislativă care obligă ONG-urile să publice numele persoanelor care fac donații mai mari de 5.000 de lei a stârnit o reacție internațională în lanț. Legea a fost adoptată de Senat la inițiativa AUR și mai are nevoie de votul din Camera Deputaților pentru a fi trimisă spre promulgare.
Inițiativa legislativă obligă ONG-urile să depună în fiecare an la ANAF datele de identificare ale tuturor persoanelor care au făcut donații în valoare de peste 5.000 de lei, urmând ca numele donatorilor să fie publicate și accesibile oricui pe site-ul ANAF.
Conform propunerii legislative, ONG-urile care nu-și dezvăluie donatorii în termen de un an de zile vor fi dizolvate.
Cei 56 de senatori și deputați AURspun că este nevoie de mai multă transparență și libertate de informare cu privire la finanțatorii ONG-urilor pentru că „structura și imaginea acestor entități private a fost de multe ori utilizată cu rea-credință" și există riscul ca prin donații să se finanțeze interesele unor partide sau politicieni.
Propunerea legislativă a trecut de Senat cu 75 de voturi „pentru" (AUR, PSD și PACE și neafiliați) în ședința din 18 mai. PNL, USR și UDMR s-au opus. Inițiativa a fost trimisă Camerei Deputaților care va avea ultimul cuvânt de spus.
Scrisoare oficială trimisă MAE
În urma votului din Senat, Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Turk, i-a trimis o scrisoare ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe 4 august, în care „atrage atenția" asupra legii aflate în circuitul parlamentar.
Informațiile apar într-un punct de vedere emis de Guvern pe marginea propunerii legislative.
Oficialul ONU își exprimă „îngrijorări" cu privire la faptul că divulgarea numelui donatorilor ONG-urilor „ar putea fi incompatibile cu obligațiile internaționale ale României privind libertatea de asociere și protecția vieții private" și că poate avea „un efect disuasiv asupra activităților asociațiilor și asupra participării civice".
Turk menționează că legea „necesită o analiză atentă în lumina acestor standarde".
În textul scrisorii se menționează că orice restricție privind exercitarea dreptului la libertatea de asociere ar trebui să respecte principiile legalității, necesității și proporționalității și să urmărească un obiectiv legitim.
Alertă publicată pe o platformă a Consiliului Europei
Totodată, în data de 2 iunie 2026, statul român a fost notificat cu privire la publicarea unei alerte pe Platforma pentru promovarea protecției jurnalismului și a siguranței jurnaliștilor a Consiliului Europei, în urma adoptării legii de către Senat.
Alerta este încadrată la nivelul 2 din 2, iar ca sursă a amenințării este identificat statul.
Aproximativ 440 de organizații ale societății civile au semnat o scrisoare deschisă prin care se opun proiectului de lege, argumentând că acesta încalcă garanțiile constituționale de protejare a libertății de asociere și a dreptului la viață privată.
Semnatarii au avertizat că suspendarea și dizolvarea organizațiilor pentru neprezentarea unei declarații ar constitui o sancțiune excesivă și disproporționată.
Ca acțiune de follow-up, se solicită autorităților române respingerea proiectului de lege.
A doua scrisoare trimisă autorităților române
Legea care dezvăluie numele donatorilor ONG-urilor a fost menționată și într-o scrisoare transmisă de Conferința Organizațiilor Non-guvernamentale Internaționale din cadrul Consiliului Europei (CINGO) către autoritățile române.
„Orice nerespectare a acestei cerințe suplimentare ar conduce, în primul rând, la suspendarea automată a activităților organizației în cauză și, ulterior, la dizolvarea acesteia după expirarea unui an. Caracterul inutil, arbitrar și disproporționat al propunerilor - precum și riscul ca organizațiile care respectă cerința de a face o declarație să fie stigmatizate din cauza sursei unei părți din finanțarea lor - contravine atât dreptului la respectarea vieții private, cât și dreptului la libertatea de asociere, prevăzute la articolele 8 și 11 din Convenția europeană a drepturilor omului", conform CINGO.
Dezbateri aprinse în Senat. Argumentele pro și contra
În ședința plenului Senatului din data de 18 mai, înaintea votului a avut loc un schimb de argumente între senatorii care au susținut ideea și cei care s-au opus.
Redăm mai jos argumentele fiecăruia:
Ionelia-Florența Priescu, deputat AUR:
„Da, ONG-urile depun în fiecare an o declarație la ANAF, însă aceste declarații rămân în sertarele ANAF și nu ajung la cetățeni. Transparența veritabilă, de care este nevoie în România, este atunci când cetățeanul poate să deschidă o pagină pe internet și poate să vadă dacă și cum este finanțat un ONG care influențează comunitatea. Prin proiectul AUR, practic orice cetățean poate deveni avertizor public, avertizor de integritate, un cetățean activ, care poate semnala autorităților atunci când observă nereguli".
Nicolae Vlahu, senator AUR:
„Nu discutăm despre restrângerea dreptului de asociere și nici despre blocarea activității ONG-urilor. Transparența finanțării nu afectează organizațiile corecte, ba, dimpotrivă, chiar le protejează, le separă de acele structuri care pot fi folosite pentru a masca interese private, economice sau politice. Acolo unde există finanțări, trebuie să existe și posibilitatea verificării acestor finanțări. Adică noi nu putem cere transparență de la instituțiile publice, de la antreprenori, de la partidele politice sau alte entități, dar să acceptăm o opacitate totală în privința unor structuri care pot influența dezbaterea publică, politici publice și decizii administrative. Prin urmare, acest proiect întărește credibilitatea societății civile".
Petrișor Peiu, senator AUR:
„Doamnelor și domnilor senatori, problema este foarte simplă. Chiar nu vreți să aflați cine finanțează procesele împotriva hidrocentralei Răstolița, cine finanțează procesele împotriva hidrocentralelor de pe Jiu și cine a finanțat procesul pentru oprirea carierei de la Roșia, cea mai mare carieră de lignit din Uniunea Europeană? Chiar nu vrem să aflăm cine? Haideți să vedem cine finanțează asemenea procese, cine are interes să nu avem hidrocentrale în România, cine are interes să oprim carierele de lignit din România. Despre asta este proiectul ăsta"
Ștefan Geamănu, senator AUR:
„Noi am venit cu o lege simplă: românii să știe cine finanțează ONG-urile care fac politică mascată, propagandă și activism pe bani grei. Atât. Dar, în secunda în care am spus „să vedem cine plătește", USR a sărit ca ars. Brusc, transparența nu mai e bună. Brusc, lumina deranjează. Brusc, cei care țineau lecții despre integritate au devenit cei mai mari avocați ai opacității. Extraordinar! Partidele trebuie controlate, firmele trebuie controlate, cetățenii trebuie controlați, dar ONG-urile din rețeaua progresistă a USR trebuie să stea ascunse, ferite, protejate. De ce? Ce e atât de secret acolo? Cine plătește, cine dictează, cine trage sforile?"
Sava Clement, senator PACE:
„Eu cred că prin această lege vom afla cine finanțează gândacii care opresc autostrăzile, vom afla cine finanțează ciorile care opresc hidrocentralele și eolienele, vom afla toate speciile din această lume care au fost descoperite numai în România și numai pe acolo pe unde trebuia să dezvoltăm noi economia. În plus, am învățat de la USR că trebuie să avem transparență. Tocmai de aceea, le întoarcem transparența cu un plus de generozitate și, de asemenea, ne rugăm ca, de acum înainte, ONG-urile să vină să arate foarte clar cine le trimite să blocheze dezvoltarea economică a României"
Elena-Simona Spătaru, senator USR:
„Grupul USR nu va vota această propunere legislativă antiliberală, antidemocratică. (Rumoare, discuții.) Scopul ei real este intimidarea și controlul total asupra societății civile. Aceasta nu este transparență, stimați colegi, aceasta este o execuție prin dictat administrativ. Cine va mai risca în România să doneze unei asociații care critică puterea sau investighează corupția, știind că numele său va fi publicat pe listele ANAF? Aici se vede clar, de fapt, intenția dumneavoastră autoritară, a inițiatorilor, respectiv. Transparența este doar paravanul, în timp ce intimidarea este adevăratul scop".
Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș, senator PNL:
„Voi vota împotriva inițiativei. Dar o să vă dau și argumente. Avem o cauză celebră, a Comisiei versus Ungaria. Pe o temă similară, Ungaria a fost sancționată pentru astfel de abordări - ele fiind menite a bloca un proces democratic, de luptă, chiar, împotriva puterii, când puterea abuzează. Vă mai dau un exemplu, sunt ONG-uri care luptă împotriva traficului de droguri sau împotriva traficului de persoane, în care rețelele mafiote chiar urmăresc donatorii, pentru a-i putea urmări, și sancționa, și pedepsi într-o justiție privată, pentru că au curajul să lupte. Cred că este incorect să susținem criminalitatea organizată, să-i susținem pe cei care vor să pună presiune pe ONG-uri".
Victoria Stoiciu, senator neafiliat:
„Acest proiect nu este despre transparență, este o încercare de legiferare a fricii și a controlului, o încercare de supraveghere în masă a societății civile, inspirată direct din manualele regimurilor iliberale care au sufocat libertatea în alte colțuri ale lumii. Prin obligativitatea publicării numelui fiecărui donator persoană fizică se urmărește un șantaj moral și social la adresa acestuia. Această măsură va expune public orientările politice, ideologice ale donatorilor din România. Inițiatorii acestei legi vor ca oamenilor să le fie frică, vor ca oamenii să se gândească de două ori înainte de a dona, de teamă de a nu fi hărțuiți, pentru că numele lor va fi făcut public, iată, pe site-ul Ministerului de Finanțe".
Sorin-Gheorghe Șipoș, liderul senatorilor USR:
„Am ascultat din nou aceeași teorie convenabilă, că ONG-urile sunt de vină. Sunt de vină pentru toate blocajele din România, pentru baraje, pentru infrastructură, pentru mediu, pentru toată incapacitatea statului de a-și face treaba. Este fals și, în aceeași măsură, periculos. România nu a fost blocată de societatea civilă. România a fost blocată, ani de zile, de incompetență administrativă, de studii făcute prost, de autorizații întârziate, de multă corupție. E foarte comod să găsești un dușman de serviciu - ONG-urile. Această inițiativă... nu este vorba despre transparență. Aici vorbim de stigmatizare, vorbim despre intimidare, despre ideea că oamenii care susțin o cauză civică trebuie puși pe o listă și arătați cu degetul".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Înțelegere tacită între liderii partidelor pentru alegeri anticipate: Mingea va fi exclusiv în terenul lui Nicușor Dan
Criza politica intra intr-o noua faza, iar scenariul alegerilor anticipate incepe sa capete tot mai multa greutate in ca ...
-
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
Marius Lulea spune ca parlamentarii proveniți din PSD, PNL sau USR nu ar trebui sa ajunga pe listele AUR in cazul unor a ...
-
Încă un scandal uriaș în AUR: Trei politicieni în dizgrație au cerut negocieri cu PSD pentru intrarea la guvernare - Gheorghe Piperea, Marius Lulea și Mohamad Murad
Trei politiceni din AUR, aflați in dizgrație din cauza diferendelor de opinie cu liderul George Simion, au cerut negocie ...
-
Ministrul Finanțelor trage linie, după un an de austeritate și eforturi pentru reducerea deficitului: Este nevoie de o schimbare mult mai profundă
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, arata faptul ca in urma cu un an a inceput o schimbare de paradigma ...
-
Vizita lui Călin Georgescu în Vaslui, scurtată după refuzuri și huiduieli: „Să plece cu circul și maimuțăreala"
Calin Georgescu și-a continuat sambata turul prin țara cu o deplasare in județul Vaslui, din care a bifat doar doua opri ...
-
Lovitură grea pentru Călin Georgescu! Fabrica pe care anunțase că o vizitează îl refuză public: "Nu suntem de acord și nu înțelegem de ce suntem prinși în program"
Calin Georgescu se lovește de un refuz inaintea vizitei programate sambata, 5 septembrie, in județul Vaslui. O fabrica d ...
-
România, în fața unui nou „examen". S&P publică raportul de țară pe 2 octombrie
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunța ca Romania se pregatește pentru o noua evaluare a agenției S ...
-
Rareș Bogdan, acuzații grave la adresa USR: Pun umărul la transformarea României într-un "nou caz Viktor Orban". Trădare de neam și țară!
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține ca decizia celor de la USR de a muta problemele Romaniei la Bruxelles, pentru ...
-
CCR ține de șase luni în sertar sesizarea privind suspendarea permisului pentru amenzi neplătite. Guvernul aplică între timp o măsură vulnerabilă constituțional
Curtea Constituționala lasa de aproape șase luni nesoluționata una dintre cele mai importante sesizari formulate in aces ...
-
Nicușor Dan intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 litri a cantității de țuică produse în gospodării și scutite de accize
Președintele Nicușor Dan a trimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul de lege care prevede ca vor fi scutite de a ...
-
Ursula von der Leyen, despre suspendarea banilor din PNRR din cauza „amendamentului Fritz": Comisia Europeană va verifica Legea Integrității
Comisia Europeana va verifica Legea ANI atunci cand Romania va cere oficial ultima tranșa din banii din PNRR, a spus Urs ...
-
"Amendamentul Fritz" și asasinii economici: Ilie Bolojan și Oana Țoiu au cerut Comisiei Europene să taie banii României din PNRR
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi discutat telefonic cu comisarul european pentru ...
-
Criza ANSVSA nu mai poate fi ascunsă în spatele fermierilor. Vorbim despre credibilitatea României la Bruxelles, dar cine răspunde pentru pierderea ei?
În momentul in care Romania ajunge sa primeasca de la Bruxelles mesajul ca sistemul sanitar-veterinar romanesc nu ...
-
„Partidul penalilor și condamnaților" - PSD, atac la adresa USR după condamnarea lui Clotilde Armand: Își încalcă propria rezoluție
PSD acuza USR de „duplicitate" și „criza morala profunda" dupa condamnarea in prima instanța a lui Clotilde ...
-
Deficitul bugetar, reducere de 28 de miliarde de lei față de 2025. Ministerul de Finanțe anunță datele pentru primele șapte luni
Deficitul se reduce cu 28,36 miliarde de lei fața de 2025 și coboara la 2,34% din PIB, anunța Ministerul Finanțelor intr ...
-
Cazul Pahonțu - Replică din CNSAS după ce Nicușor Dan s-a declarat sceptic privind dosarele Revoluției și Mineriadei: "Adevărul are termen de prescripție?"
Vicepreședintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, Madalin Hodor, reacționeaza dup ...
-
Alexandru Nazare comentează semnalul de alarmă tras de Moody's: Tansmite foarte clar două mesaje
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a comentat avertismentul Moody's, care spune ca blocajul privind noua lege a sal ...
-
PNRR ajunge la final, Gheorghe Piperea face un bilanț devastator: miliarde pierdute și un avertisment pentru ce urmează în UE. „Slavă Domnului că scăpăm de asemenea belea"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lanseaza un atac extrem de dur legat de PNRR chiar inainte de expirarea programul ...
-
Neomarxistul Ciucu vrea să taie ajutoarele pentru gravide, nou-născuți și persoane cu dizabilități. Vrea să scumpească apa în Capitală deși conductele sunt praf
Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in ședința vineri, 28 august, iar printre proiectele pe care urmeaza sa l ...
-
Angajații din guvern au făcut topul scandalurilor de "corupție și impostură" din Guvernul Bolojan: „A venit timpul să plecați acasă!"
Guvernul Bolojan și-a pus „in cap" și antreprenorii, și angajații din privat, și pe cei de la stat. Cea mai recent ...
-
Dominic Fritz nu plănuiește să demisioneze din funcția de primar, după adoptarea controversatei legi care îl elimină din funcție: "Am fost ales de oamenii din Timișoara"
Liderul USR Dominic Fritz a avut prima reacție dupa votarea legii integritații cu amendamentul PSD care il elimina din f ...
-
Șeful SPP Lucian Pahonțu evită de 18 ani să spună dacă a colaborat sau nu cu Securitatea. Cum a fentat legea CNSAS: „Ai epoci în care îți smulgi cu forcepsul fiecare hârtiuță"
Cel mai longeviv șef de serviciu secret din Romania, Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Paza și Protecție (SPP) din 200 ...
-
Lovitură pentru Ilie Bolojan. ICCJ a respins definitiv cele 11 HG ale Executivului
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv cele 11 hotarari ale Guvernului, dupa ce inițial Cu ...
-
Un politolog numește cea mai bună variantă de premier. „Cred că eternitatea e mult mai interesantă pentru el decât efemeritatea"
Politologul Cristian Pirvulescu vede ca singura soluție pentru ieșirea din criza guvernamentala este un guvern susținut ...
-
Mandatul lui Fritz a dus la ruptura totală între USR și Nicușor Dan
Amendamentul PSD prin care primarul Timișoarei Dominic Fritz iși va pierde mandatul cu doi ani inainte de termen a provo ...
-
Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt angajați la stat intră astăzi în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative făcute de Parlament
Consilierii locali și cei județeni nu mai pot fi angajați și la stat. Incompatibilitatea a fost stabilita de legea nr. 1 ...
-
Călin Georgescu lansează cel mai dur atac al său împotriva președintelui Nicușor Dan: "Un cadavru politic"
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Calin Georgescu lanseaza un atac dur impotriva președintelui Nicușor Dan. Rea ...
-
Primarul Buzăului, „atacat" în plină stradă de pistoale cu apă. Constantin Toma: „Am plecat ud leoarcă"
Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a fost inconjurat și stropit cu pistoale cu apa de zeci de copii, chiar in ...
-
COMUNICAT: Ioana Ramona Bruynseels acuză Guvernul că taie bursele copiilor săraci în vacanță: „Tăiați numărul de parlamentari, nu bursele copiilor!”
Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels critica dur decizia Guvernului interimar de a elimina, in perioada vacanței, plata ...
-
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea îi dă dreptate lui Dominic Fritz: "Amendamentul e neconstituțional. I-aș spune cum să scape de sancțiune, da' nu vreau"
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea ii da dreptate lui Dominic Fritz, in contextul scandalului generat de cea mai rec ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu