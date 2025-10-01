Tun financiar la Primăria Sectorului 3: Robert Negoiță achiziționează 200 de tablete pentru Poliția Locală la 12.000 lei bucata

Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță achiziționează 200 de tablete pentru Poliția Locală la prețul astronomic de 12.000 Lei bucata pentru a „implementa strategia de informatizare a primăriei".

„Tablete de război de 12.000 Lei bucata - austeritate marca Robert Negoiță: Domnule primar, plătiți-vă întâi taxele! Nu vă trebuie tablete de război pentru asta. Poliția Locală sector 3 cumpără 200 de tablete la prețul astronomic de 12.000 Lei bucata pentru a «implementa strategia de informatizare a primăriei».

Robert Negoiță consideră că polițiștii lui au nevoie de tablete ca pe frontul din Ucraina. Vrea să fie rezistente la șocuri violente, să aibă două tipuri de GPS și baterie care să țină zile întregi. La câți bani o să dea pe ele ar trebui să și zboare, sunt mai scumpe decât orice dronă civilă.

Negoiță ar putea să cumpere singur tabletele astea tip avion. Cele 54 de milioane de Euro pe care le are de dat la bugetul de stat, pe persoană fizică, i-ar ajunge", a scris Vlad Gheorghe, miercuri, pe pagina sa de Facebook. Fostul europarlamentar afirmă că caietul de sarcini dă deja indicii despre câștigător, „nu oricine vinde tablete «rugged», vă dați seama".