Un consilier angajat la Guvern cere din SUA opinii favorabile lui Florin Cîțu. Profesor american: „A spus că e ziarist la Digi 24"

"Vedeţi, eu sunt de acord cu ceea ce spune domnul Cîţu. Ideea sa centrală este că lucrul de care ţara mea are tot atâta nevoie ca şi a dumneavoastră este o schimbare de ideologie", a scris profesorul universitar Deirdre McCloskey, într-un editorial publicat pe site-ul Digi24 pe 24 august 2021.

E al doilea editorial al gânditoarei liberale din SUA despre ideile transformatoare ale lui Florin Cîțu din economia românească. Primul editorial apăruse pe 1 iunie, tot pe digi24.ro. Deirdre McCloskey, 78 de ani, este profesor emerit de economie, istorie, limba engleză şi comunicare la Universitatea Illinois din Chicago, una dintre școlile de top din SUA. Deirdre McCloskey se definește pe sine, ca gânditoare, drept „o creștină clasic liberală". Este apreciată drept una dintre vocile cunoscute ale liberalismului economic în mediul academic din SUA, scrie libertatea.ro

În textele sale de pe Digi 24, Deirdre McCloskey, în apărarea pieței libere, citează din Erasmus, John Locke, Rousseau și Florin Cîțu. Articolul de acum câteva zile include șapte citate din premierul României. Profesorul de peste ocean îl consideră pe Florin Cîțu, în articolele respective, drept promotorul unei politici deschise în economia românească. Conform formulării lui Florin Cîțu, citat de gânditoarea americană, pentru ca România să progreseze trebuie desființată „paradigma intervenţionistă", promovată de „elita birocratică". McCloskey sintetizează: „Statul ar trebui să stea deoparte, păstrând pacea și dând o mână de ajutor săracilor".

Câteva citate din articolele de pe Digi 24 scrise de Deirdre McCloskey:

„Indubitabil, şi oamenilor răuvoitori, „elitei birocratice", după cum relevă domnul Cîţu, le plac planificarea centralizată şi reglementările detaliate".

„După cum spune domnul Cîţu, statul nu produce cârnaţi sau mămăligă. Doar le drămuieşte nevoiaşilor".

„Nu eşti sclav, zici? Ba da, eşti. Domnul Cîţu îl citează pe sclipitorul jurnalist francez al anilor 1840, Bastiat, legat de cum teoria statistă se reflectă în ideea că atunci când eşti taxat să îţi ajuţi aproapele, şi acesta este taxat să te ajute pe tine, este mai bine pentru toată lumea".

„N-am făcut cercetări pentru niciunul dintre editoriale. M-a contactat din România un jurnalist de la Digi24, care mi-a oferit un text în limba engleză, semnat de premier. E vorba de un document intern - nu cred că e secret - al Partidului Liberal. A fost singurul lucru pe care mi l-a trimis ziaristul. Sincer, nu prea citesc lucrări din România", a spus Deirdre McCloskey, pentru Libertatea.

-Doamnă Deirdre, cum se numește ziaristul Digi 24 care v-a contactat?

-Imediat, am numele lui pe e-mail... Alexandru Butiseacă.

-Și el este ziarist, așa s-a recomandat? V-a trimis un document scris de Florin Cîțu?

-Da. Alexandru Butiseacă mi-a spus că e ziarist la acel site de televiziune, Digi 24. Și mi-a trimis un document al Partidului Liberal. Asta mi-a explicat Alexandru și nu mi-a dat foarte multe detalii.

-Și pornind de la ideile dvs. liberale și de la documentul primit de Butiseaca din România, ați scris articolul?

-Da, el atât mi-a trimis. Restul, vă dați seama, e Google. Nu e greu să găsești lucruri despre România, pe care am admirat-o întotdeauna. Am pus câteva proverbe românești în articol, dar nu pentru că sunt un geniu, ci pentru că le poți găsi repede pe Google.

-Ne puteți spune, vă rugăm, dacă ați fost plătită pentru acest articol? Colaborările pe site-uri se plătesc de regulă.

-Nu, nu am fost plătită, nu accept să fiu plătită. Eu îmi manifest opinia uneori. Dar nu sunt angajatul cuiva, sunt un profesor universitar retras și nu accept bani pentru lucruri de acest gen.

Documentul primit din România și semnat de Florin Cîțu conține lucruri obișnuite, aș spune extrem de obișnuite. Genul de lucruri pe care liberalii și le spun unii altora. Am scris pe marginea lor, mereu am susținut piața liberă.

Deirdre McCloskey, University of Illinois Chicago (UIC):

-Nu vă supărați, dar insistăm în interesul clarificării: Alexandru Butiseacă s-a recomandat ca jurnalist?

-Da, am asta pe e-mail.

Libertatea l-a contactat pe Alexandru Butiseacă, angajatul Guvernului României în poziția de consilier al premierului Florin Cîțu pe probleme economice.

Un consilier angajat la Guvern cere din SUA opinii favorabile lui Florin Cîțu. Profesor american: „A spus că e ziarist la Digi 24"

Butiseacă lucrează la cabinetul lui Florin Cîțu din 14 aprilie 2021. El spune că i-a solicitat profesoarei de la Universitatea Illinois să scrie un articol din pur interes academic, ca să schimbe idei despre liberalism. „E vorba de corespondenţa între mediul academic românesc şi cel străin, domnule! Pe calea asta de promovare a ideilor liberale, noi suntem parte dintr-o reţea globală, în care ne ţinem la curent", explică Butiseacă.

Întrebat de redacție dacă el s-a recomandat drept jurnalist, după cum susține profesorul american, consilierul lui Florin Cîțu a negat vehement.

„Jurnalist? Să vă arate doamna McCloskey unde am scris eu că sunt jurnalist! Cu Deirdre McCloskey mă ştiu din mediul academic de câţiva ani buni. Am abordat-o în calitate de amic, de cunoştinţă veche. E un om cu care corespondez, având aceeaşi filiaţie de idei, ca să zic aşa.", a spus consilierul.

În afară de poziția de la Guvern, Butiseacă figurează drept cercetător al Academiei Române și asistent universitar la Universitatea Româno-Americană.

Rubrica de opinii ale contributorilor de pe Digi 24 este una obișnuită în presă, în care mai multe personalități își exprimă în mod transparent opiniile. Printre autori sunt inclusiv oameni politici, asumați ca atare. Modelul este unul clasic, cititorii fiind anunțați din start care este statutul politic sau care sunt angajamentele instituționale ale autorului opiniei, iar publicul discerne în cunoștință de cauză.

Nu ştiu dacă intră în atribuţiile consilierului sau dacă e sarcină de serviciu, însă eu cu asta mă ocup de 15 ani, promovez ideile liberale.

Alexandru Butiseacă, consilier la cabinetul premierului României:

Textul trimis profesoarei McCloskey de către Alexandru Butiseacă este moţiunea cu care Florin Cîţu candidează la congresul PNL şi care se intitulează „România liberală".

„Am convins-o pentru că aderă la acelaşi tip de idei", a argumentat consilierul economic al premierului, spunând că a realizat întregul demers în timpul liber, și nu în calitate de angajat al Guvernului.

Am rugat conducerea Digi 24 să explice cine a propus publicarea articolelor profesoarei din SUA.

Jurnalista Adriana Duţulescu, coordonatoarea site-ului, a răspuns: „Fiind o întrebare venită de la un competitor direct pe piaţa presei online, este de la sine înţeles că fluxurile interne şi de comunicare cu cititorii şi autorii externi nu sunt de interes public".

Un consilier angajat la Guvern cere din SUA opinii favorabile lui Florin Cîțu. Profesor american: „A spus că e ziarist la Digi 24"

Deirdre McCloskey este universitarul american pentru care, în urmă cu cinci ani, Florin Cîţu îşi exprima aprecierea

Alte aprecieri din America

Dar Deirdre McCloskey nu este singurul universitar american de la care Alexandru Butiseacă a primit opinii sau laude despre activitatea premierului Florin Cîțu sau a Guvernului.

Într-un comentariu transmis Hotnews pe 12 mai, Butiseacă cita din alți doi economiști din State.

„Reţeta succesului economic al unei naţiuni nu este un secret. Economiştii buni ştiu de generaţii care sunt ingredientele acesteia: supremaţia legii, protejarea proprietăţii private, pieţe libere şi antreprenoriat. Prim-ministrul Florin Cîţu înţelege acest aspect și știe că lucrul cel mai preţios pe care îl poate face un guvern pentru oamenii pe care îi conduce este să stabilească un câmp de operaţiuni corect care nu lasă loc de favoruri personale", scrie Lawrence W. Reed, economist, preşedinte emerit al Fundaţiei pentru educaţie economică din Atlanta, SUA, citat în articol de Butiseacă.

„Pentru prima dată în ultimii opt ani, putem privi cu optimism economia românească. Evaluările negative anterioare sunt înlocuite de încredere în stabilitatea economiei naţionale. Această transformare a avut loc pe fundalul unei lupte din ce în ce mai intense între globalişti şi susţinătorii menţinerii autonomiei naţionale. (...) Eforturile făcute de guvernul român au avut un impact semnificativ în încurajarea competiţiei corecte în rândul antreprenorilor, ceea ce a contribuit la creşterea stabilităţii economice", scrie și profesorul Stephen R. Bowers, de la Universitatea Liberty din Virginia.

O consilieră a demisionat pentru că se ocupa de la Guvern de candidatura lui Cîțu la șefia PNL

În urmă cu o lună, consiliera premierului Mioara Costin demisiona, în urma unui scandal în care a fost acuzată că se ocupa, fiind plătită din bani publici, de strategia de comunicare pentru campania acestuia la șefia partidului.

Un consilier angajat la Guvern cere din SUA opinii favorabile lui Florin Cîțu. Profesor american: „A spus că e ziarist la Digi 24"

Mioara Costin

Scandalul a pornit de la un document cu antetul Guvernului trimis liderilor PNL în care apăreau, printre altele, mai multe indicații asupra a ceea ce trebuie să comunice la televiziuni și în spațiul public.

Răspunsul Digi a fost corect consemnat și în prima variantă și a rămas același. Mai jos, redăm răspunsul complet al Digi:

1. Rubrica Agora Digi este deschisă fără discriminare pentru publicarea de comentarii și opinii venite din partea unei plaje largi de autori, lideri de opinie, politicieni, ambasadori, lideri politici externi, scriitori, șefi de stat, comisari europeni, șefi de instituții interne sau externe. Condiția pentru publicare este dată doar de respectarea valorilor europene, a drepturilor individuale și a legilor legate de condamnarea antisemitismului, discursului urii șamd. Textele publicate în rubrica Agora nu sunt parte a niciunui deal comercial.

2. Fiind o întrebare venită de la un competitor direct pe piața presei online, este de la sine înțeles că fluxurile interne și de comunicare cu cititorii și autorii externi nu sunt de interes public.

