Guvernul Bolojan ar urma să adopte noi reglementări privind serviciul militar obligatoriu și voluntar: "Avem o rezervă a Armatei îmbătrânită!"

Guvernul Bolojan ar urma să adopte proiectul prin care se reglementează serviciul militar obligatoriu în România. Românii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani vor avea posibilitatea să se înroleze în mod voluntar, să fie pregătiți câteva luni de zile în care vor fi și plătiți, iar mai apoi aceștia pot aștepta să fie cooptați la luptă în cazul unui război, conform unui acord în CSAT pe acest subiect. Obligatia consta in prezentarea la post dupa convocarea la ordin in cazul unui conflict militar.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat: "Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea, dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute. Cum vedem, provocările din jurul nostru, trebuie să pregătim tot cadrul mai bine. În cazul ăsta, mai bine înseamnă să avem o rezervă a armatei mai mare, mai bine pregătită și mai tânără pentru că armata obligatorie nu mai este obligatorie de la 1 ianuarie 2007 și toți cei care au făcut armata au făcut-o acum 18 ani și toată rezerva e îmbătrânită. Li se mai adaugă cei care au fost militari profesioniști și sunt trecuți în rezervă. Una peste alta avem o rezervă îmbătrânită. Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi."