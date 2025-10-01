Nu s-a uitat nici dracu' la interviul lui Nicușor Dan de la Euronews: Media audienței pe cele 2 ore de interviu a fost de 0.0%

Timp de două ore Nicușor Dan a vorbit aseară, între orele 21-23, la Euronews, despre alegerile din Republica Moldova, politica de înarmare a României, guvernare, relații externe, cam toate temele de interes pentru opinia publică. Doar că surpriză, nu a interesat pe nimeni!

Pe publicul național 18+, populație cu DREPT DE VOT, audiența medie a celor două ore a fost de 0.0%. A existat un vârf , totuși, în jurul orei 22.30 când acul audienței a urcat până la 0.2 puncte de rating. În traducere, aproximativ 34.000 de oameni se uitau la Președintele României, din total populație la nivel național.

Prin comparație, alte stații de știri, cu programul obișnuit au avut date de audiență mult peste interviul președintelui Nicușor Dan:

- RTV - 1,875 = 319.000, vârf 2,1 = 357.000

- ⁠Realitatea TV - 1,33 = 227.000, vârf = 1,7 = 289.000

- A3 - 1,3 = 221.000, vârf 1,7 = 289.000

- Digi TV - 0,675 = 115.000, vârf 0,7 = 119.000

"Nu e prima dată când Nicusor Dan acordă interviuri și audiențele sunt sub așteptări, dar un așa DEZASTRU nu s-a mai înregistrat", comentează cei de la Gândul.